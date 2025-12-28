USD 1.7000
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

США и Турция прижали к стенке Вучича?

еще один вопрос
Ирина Вишнякова, автор haqqin.az
02:52 715

Президент Сербии Александр Вучич фактически обвинил США и Турцию в открытом и систематическом вооружении албанских структур в Косово и прилегающих районах, что, по его словам, является прямым подрывом суверенитета и территориальной целостности Сербии.

Заявление Вучича, сделанное в ходе выступления на конференции послов в Белграде, выходит далеко за рамки привычной балканской риторики и выглядит как осознанный политический сигнал. В сербской интерпретации речь идет не о локальной помощи в сфере безопасности, а о намеренной стратегии давления на Белград, выстроенной по региональной линии.

Громкое заявление Вучича: США и Турция поддерживают Косово, подрывая суверенитет Сербии

Ключевым элементом выступления стала угроза раскрытия конфиденциальной информации. Вучич недвусмысленно дал понять, что Белград располагает данными, которые до сих пор не не были обнародованы из соображений дипломатической сдержанности и нежелания обострять отношения с «великими державами». Теперь же, по словам президента Сербии, причин для самоограничений больше нет. В устах сербского лидера формула «нас прижали к стене» звучит как предупреждение о готовности Сербии перейти от оборонительной дипломатии к более жесткой линии публичного противостояния, включая информационное давление.

Отдельного внимания заслуживает тезис Вучича о военной конфигурации на Балканах. Президент Сербии описывает происходящее как скоординированное наращивание сил с участием Албании, Косово и Хорватии с попытками вовлечь в более тесные форматы сотрудничества также Словению с Болгарией. На этом фоне риторический вопрос сербского президента звучит подчеркнуто жестко: если почти все эти страны находятся под зонтиком НАТО, против кого именно они вооружаются?

В логике Александра Вучича ответ очевиден - против Сербии, которая остается вне альянса и тем самым воспринимается как последний «неконтролируемый» элемент региональной архитектуры безопасности.

По мнению независимых аналитиков, заявления сербского президента отражают также растущее ощущение международной изоляции Белграда. Вучич прямо признал, что в последние годы Сербия, несмотря на многочисленные требования и давление, не получила реальной поддержки ни от Запада, ни от Востока, ни от Евросоюза. Эта риторика подчеркивает стратегический сдвиг: ставка на внешних покровителей уступает место концепции опоры на собственные ресурсы - как политические, так и военные. Для внешней политики Сербии это означает постепенный отказ от иллюзий многовекторности в пользу жесткого реализма.

Усиление Турции и албанского фактора объективно меняет баланс сил в регионе

В этой картине Косово и Метохия остаются абсолютной «красной линией» официального Белграда. Вучич публично закрепил установку для сербских дипломатов - не вступать ни в какие дискуссии, которые могут поставить даже под тень сомнения сербский суверенитет над этой территорией. Здесь Белград апеллирует не только к политической позиции, но и к конституционному принципу, демонстрируя готовность идти на конфронтацию, если давление будет усиливаться.

Балканский кризис в интерпретации Вучича вписывается в более широкий геополитический контекст. Активная роль Турции на Балканах, ее военное сотрудничество с Албанией и косвенная поддержка косовских структур воспринимаются в Белграде как часть неоосманской стратегии Анкары, направленной на расширение влияния в зонах исторического присутствия, в том числе, на Балканах.

Усиление Турции и албанского фактора объективно меняет баланс сил в регионе.

Активная роль Турции на Балканах, ее военное сотрудничество с Албанией и косвенная поддержка косовских структур воспринимаются в Белграде как часть неоосманской стратегии Анкары

При этом, несмотря на резкий и даже ультимативный тон, формально сербский лидер оставляет за собой роль сторонника мира и стабильности. Он подчеркивает, что Белград не стремится к эскалации, но и не намерен мириться с ситуацией, при которой вокруг страны формируется пояс вооруженного давления. По сути, Александр Вучич формулирует новую сербскую доктрину: мир - как цель, суверенитет - как условие, а самооборона - как неизбежность, если дипломатические механизмы будут окончательно исчерпаны.

В этом смысле выступление Вучича — это не просто эмоциональная реакция на региональные процессы, а попытка заранее зафиксировать рамки допустимого. Сербия дает понять, что эпоха молчаливого принятия внешних решений завершена, и любые шаги, которые в Белграде расценят как прямую угрозу, получат политический, информационный, а при необходимости, и военный ответ.

Балканы вновь входят в фазу повышенной турбулентности, и слова сербского президента ясно показывают: Белград не собирается играть роль пассивного наблюдателя.

