Нефть падает, SOCAR откладывает планы в «долгий ящик»

Мировые цены на нефть эталонной марки Brent, к которой привязана котировка азербайджанской нефти Azeri Light, опустились к отметке около 60 долларов за баррель. Международные и азербайджанские эксперты сходятся во мнении, что в 2026 году цена будет удерживаться примерно на этом же уровне из-за перенасыщения мирового рынка, а также из-за закрытия и консервации ряда нефтеперерабатывающих заводов.

Октябрьская инициатива Баку и Астаны Сорт Azeri Light традиционно торгуется с премией к Brent в диапазоне около 4-6 долларов за баррель, но даже с учётом этой надбавки текущие уровни заметно ниже показателей 2024 года, когда минимальная цена азербайджанской нефти составляла около 72 долларов, а средняя годовая цена Azeri Light (CIF) достигла 82,87 доллара за баррель. Казахстанская нефть с более высоким содержанием серы продаётся на мировом рынке в настоящее время по ценам, не превышающим 60 долларов за баррель, тогда как туркменская нефть демонстрирует более высокий ценовой показатель. Именно эта ценовая конъюнктура позволяет понять, почему Азербайджан, Казахстан и Туркменистан скорректировали к концу года свои переговорные позиции как по прокачке нефти через нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, так и по реализации совместных нефтегазовых инициатив. В октябре в ходе азербайджано-казахстанских переговоров стороны заявляли о планах увеличить к 2027 году приём казахстанской нефти в БТД до 7 миллионов тонн в год. Однако уже в конце декабря 2025 года министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов уточнил, что на 2026 год транспортировка через Баку запланирована в объеме 1,5 миллиона тонн, на уровне 2025 года, а в перспективе договорённости между КазМунайГаз и SOCAR предусматривают ежегодные поставки через БТД до 2,2 миллиона тонн нефти.

Фактически октябрьская инициатива была скорректирована по экономическим причинам. При ценах на казахстанскую нефть в диапазоне 55–60 долларов за баррель республика остаётся привязанной к более дешёвому транзиту через территорию России по нефтепроводу КТК, стоимость которого примерно в три раза ниже транзита через Баку. При этом терминалы КТК на Чёрном море периодически подвергаются украинским атакам, «попадая под раздачу» на фоне продолжающегося почти 4 года военного противостояния Украины и Российской Федерации и попыток Киева сократить доходы Москвы от нефтяных операций. В подвешенном состоянии Тем не менее, 18 декабря в Астане эта ориентация была закреплена подписанием договора между компаниями «КазТрансОйл» и «Транснефть» о транзитной транспортировке казахстанской нефти через территорию Российской Федерации и в 2026 году. Глава независимого Центра нефтяных исследований Азербайджана Ильхам Шабан в комментарии для haqqin.az подчеркнул, что для Казахстана российский маршрут остаётся самым дешёвым с точки зрения транспортировки, и грузоотправители исходят именно из этого фактора. По его словам, в условиях относительно низких цен на нефть это особенно чувствительно: в 2026 году большинство прогнозов указывает на среднегодовую цену Brent в районе 60 долларов за баррель, что на 12–13 процентов ниже ожидаемой средней цены текущего года. С учётом того, что в ближайшие пять лет добыча нефти в Казахстане будет расти, выбор маршрутов будет определяться, прежде всего, коммерческой выгодой. Снижение мировых цен на нефть фактически вынуждает отложить в «долгий ящик» и планы вхождения SOCAR в нефтяные проекты как с Казахстаном, так и с Туркменистаном. В октябре Ерлан Аккенженов сообщал о намерении SOCAR стать участником нефтегазового проекта «Дунга» с последующей транспортировкой нефти через БТД, однако к концу года стали очевидны сомнения в рентабельности таких договорённостей. По тем же коммерческим причинам в подвешенном состоянии остаётся и инициатива совместного освоения Азербайджаном и Туркменистаном каспийского месторождения «Достлук» с запасами до 50–60 миллионов тонн нефти.

На этом фоне более устойчиво выглядят туркменские поставки. По информации haqqin.az, с 2026 года Туркменистан нарастит прокачку нефти со зрелых месторождений через БТД благодаря новым договорённостям с компанией Dragon Oil - дочерней структурой Emirates National Oil Company, а также с компанией Eni через её подразделение Eni Turkmenistan Ltd. Туркменский рывок Компания Dragon Oil работает на углеводородных месторождениях Туркменистана с 1999 года и остаётся крупнейшим поставщиком туркменской нефти в нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, транспортируя по нему ежегодно не менее 1,5 миллиона тонн нефти. В сферу деятельности этой компании из ОАЭ входят месторождения «Джейтун» и «Джигалыбек» на Челекенской контрактной территории в туркменском секторе Каспия, в освоение которых за 25 лет было инвестировано 11 миллиардов долларов. По словам информированного источника, Dragon Oil планирует к 2030 году довести ежесуточную добычу в Туркменистане до 200 тысяч баррелей нефти. Часть этого объёма будет направляться через Баку, при этом контракты о гарантированном транзите сохранятся. Эксперты также указывают на важность возобновления транзита через Баку нефти Eni Turkmenistan Ltd с контрактной площади «Небитдаг». Итальянская компания Eni работает на этом нефтяном месторождении в западной части Туркменистана, запасы которого оцениваются в несколько десятков миллионов тонн, с 2008 года.