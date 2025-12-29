Израиль получил еще один фронт войны

Сомалийская организация «Аш-Шабаб», связанная с «Аль-Кайдой», ожидаемо жестко отреагировала на решение Израиля официально признать государство Сомалиленд.
Уже на следующий день после объявления о признании Сомалиленда, «Аш-Шабаб», признанная террористической организацией Советом Безопасности ООН, США, Евросоюзом, Великобританией, Канадой, Австралией, Японией, а также самим Сомали, распространила заявление, в котором пригрозила «принять меры» против любых попыток Израиля «заявить права или использовать территорию Сомалиленда».
В формулировках, приведенных арабскими СМИ, пресс-секретарь «Аш-Шабаб» Али Дахир охарактеризовал шаг Иерусалима как попытку «расширения» на сомалийскую территорию, с которым «будут бороться».
Реакция «Аш-Шабаб» во многом вписывается в привычную для организации риторику, где любые внешние инициативы вокруг Сомали или де-факто отколовшихся от нее территорий интерпретируются как покушение на суверенитет страны и используются для мобилизации сторонников. В данном случае дополнительным раздражителем стало не только само признание Сомалиленда, но и четко артикулированные планы Израиля по институционализации отношений с Харгейсой.
На этом фоне угрозы «Аш-Шабаб» выглядят как попытка заранее обозначить себя в качестве игрока, способного повлиять на развитие ситуации. Однако по мнению экспертов, реальные оперативные возможности этой группировки в Сомалиленде заметно ограничены, особенно в сравнении с ее активностью в южной и центральной части Сомали, которые остаются основным театром ее действий.
В отчете Центра исследований и анализа Военной академии США в Вест-Пойнте, опубликованном в ноябре 2019 года, прямо указывалось, что группировка «Аш-Шабаб» в значительной степени потерпела неудачу в попытках закрепиться в Сомалиленде и не совершала там крупных нападений с 2008 года. Сомалиленд на протяжении последних полутора десятилетий сохраняет относительную стабильность и выстроил собственные институты безопасности, что существенно осложняет работу радикальных структур.
Схожую оценку дает и американский аналитический центр Jamestown Institute, специализирующийся на вопросах безопасности и внешней политики. Его эксперты отмечают, что «Аш-Шабаб» уже использовал по сути идентичную риторику «защиты суверенитета Сомали» в 2024 году, когда пытался разжечь враждебность вокруг соглашения о сотрудничестве между Сомалилендом и Эфиопией. Несмотря на громкие заявления и пропагандистскую активность, после подписания того соглашения ни одного нападения в Сомалиленде зафиксировано не было.
Вместе с тем Jamestown Institute указывает, что, несмотря на трудности с развертыванием в центральных районах Сомалиленда, «Аш-Шабаб» сохраняет определенные разведывательные возможности и пытается использовать уязвимые пограничные зоны. В первую очередь речь идет о регионе Санааг на северо-востоке Сомалиленда и о расположенном южнее регионе Сол. Эти территории отличаются слабым управлением, внутренними клановыми противоречиями, сложным рельефом и наличием транспортных маршрутов, традиционно используемых для контрабанды. Именно такие условия, по оценкам американских аналитиков, создают повышенный риск локальных инцидентов, диверсий или точечных атак.
Последние по-настоящему масштабные нападения, приписываемые группировке «Аш-Шабаб» на территории Сомалиленда, имели место 29 октября 2008 года в Харгейсе. Тогда были атакованы президентская резиденция, консульство Эфиопии и объект ООН, в результате чего погибли 28 человек. Хотя ни одна организация официально не взяла тогда на себя ответственность, международные СМИ возложили ее именно на «Аш-Шабаб».
Таким образом, реальные возможности группировки для масштабных действий на этой территории остаются ограниченными, однако риск точечных провокаций в спорных и периферийных районах сохраняется.