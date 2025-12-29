Израиль получил еще один фронт войны

Уже на следующий день после объявления о признании Сомалиленда, «Аш-Шабаб», признанная террористической организацией Советом Безопасности ООН, США, Евросоюзом, Великобританией, Канадой, Австралией, Японией, а также самим Сомали, распространила заявление, в котором пригрозила «принять меры» против любых попыток Израиля «заявить права или использовать территорию Сомалиленда».

Реакция «Аш-Шабаб» во многом вписывается в привычную для организации риторику, где любые внешние инициативы вокруг Сомали или де-факто отколовшихся от нее территорий интерпретируются как покушение на суверенитет страны и используются для мобилизации сторонников. В данном случае дополнительным раздражителем стало не только само признание Сомалиленда, но и четко артикулированные планы Израиля по институционализации отношений с Харгейсой.

На этом фоне угрозы «Аш-Шабаб» выглядят как попытка заранее обозначить себя в качестве игрока, способного повлиять на развитие ситуации. Однако по мнению экспертов, реальные оперативные возможности этой группировки в Сомалиленде заметно ограничены, особенно в сравнении с ее активностью в южной и центральной части Сомали, которые остаются основным театром ее действий.

В отчете Центра исследований и анализа Военной академии США в Вест-Пойнте, опубликованном в ноябре 2019 года, прямо указывалось, что группировка «Аш-Шабаб» в значительной степени потерпела неудачу в попытках закрепиться в Сомалиленде и не совершала там крупных нападений с 2008 года. Сомалиленд на протяжении последних полутора десятилетий сохраняет относительную стабильность и выстроил собственные институты безопасности, что существенно осложняет работу радикальных структур.

Схожую оценку дает и американский аналитический центр Jamestown Institute, специализирующийся на вопросах безопасности и внешней политики. Его эксперты отмечают, что «Аш-Шабаб» уже использовал по сути идентичную риторику «защиты суверенитета Сомали» в 2024 году, когда пытался разжечь враждебность вокруг соглашения о сотрудничестве между Сомалилендом и Эфиопией. Несмотря на громкие заявления и пропагандистскую активность, после подписания того соглашения ни одного нападения в Сомалиленде зафиксировано не было.