Лондон заговорил об угрозе из России… Молодежь ставят под ружье

На фоне нарастающих опасений, связанных с действиями России, Великобритания возвращает военную тему в центр общественной дискуссии и фактически признает: кадровый кризис в армии перестал быть абстрактной проблемой и приобрел стратегическое измерение. Лондон объявил о запуске новой программы, рассчитанной на молодежь в возрасте до 25 лет, в рамках которой предлагается пройти год оплачиваемой военной подготовки без обязательств продолжать службу по ее завершении. Эта инициатива стала прямым ответом на резкое сокращение числа призывников и общее ослабление связи между молодым поколением и институтами национальной безопасности.

Решение британского правительства было озвучено на фоне тревожных статистических данных. Согласно информации Министерства обороны Великобритании, в 2022–2023 годах число новобранцев, успешно прошедших программы военной подготовки, оказалось на 38 процентов ниже уровня 2019–2020 годов. Одновременно выросла доля тех, кто не завершал обучение, по сравнению с допандемийным периодом. Эти цифры наглядно продемонстрировали, что проблема носит системный характер и не может быть объяснена исключительно последствиями пандемии. Пилотная программа должна стартовать в марте 2026 года. На первом этапе она охватит около 150 человек, которым будет предложено вступить в ряды вооруженных сил, пройти базовую подготовку и получить практический опыт службы за денежное вознаграждение. По окончании курса участники смогут самостоятельно решить, связывать ли дальнейшую карьеру с армией. В зависимости от интереса со стороны молодежи правительство рассчитывает расширить программу до более чем 1000 человек. Тем самым Лондон пытается создать «мягкий вход» в военную сферу, снижая психологический барьер и страх перед долгосрочными обязательствами. Заявление правительства прозвучало вскоре после жесткого предупреждения со стороны главы британских вооруженных сил, генерала Ричарда Найттона, который призвал «сыновей и дочерей страны» быть «готовыми к битве» в условиях растущих для Соединенного Королевства угроз, включая угрозы со стороны России. Эта формулировка стала знаковой: британский военный истеблишмент все реже маскирует тревогу дипломатическим языком и все чаще апеллирует к мобилизационной риторике, ранее характерной, скорее, для стран Восточной Европы.

Министр обороны Великобритании Джон Хили, комментируя запуск программы, подчеркнул, что речь идет не только о восполнении кадрового дефицита. По его словам, инициатива призвана познакомить молодежь с теми навыками и возможностями, которые предлагают армия, Королевский флот и военно-воздушные силы, а также восстановить разорванную связь общества с силами безопасности. Он назвал программу частью более широкого стремления к формированию общенационального подхода к обороне страны. В качестве ориентира британское правительство рассматривает аналогичную модель, реализованную в Австралии, которую в Лондоне считают удачным и перспективным примером. Британские шаги укладываются в более широкий европейский контекст. После полномасштабного вторжения России в Украину многие правительства на континенте исходят из того, что этот конфликт может стать не последней военной авантюрой Владимира Путина. В экспертных и политических кругах все чаще звучат опасения, что в долгосрочной перспективе под угрозой могут оказаться и другие страны, включая Литву и Польшу. На этом фоне Европа ускоренно пересматривает свои оборонные доктрины и спустя более чем 80 лет после окончания Второй мировой войны вновь обсуждает вопрос численности армий и готовности к крупному военному столкновению. Показателен в этой связи и пример Германии, которая в последние годы уделяла особое внимание вопросам обороны и даже рассматривала возможность восстановления всеобщей воинской повинности. Однако в прошлом месяце, в результате компромисса между партнерами по правящей коалиции, от этой идеи было решено отказаться. Вместо этого консерваторы во главе с канцлером Фридрихом Мерцем и левоцентристские социал-демократы согласовали гибридную модель, основанную на добровольной службе с возможностью призыва лишь в случае острой необходимости.