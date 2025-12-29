Лондон заговорил об угрозе из России… Молодежь ставят под ружье

USD 1.7000
Ирина Вишнякова, автор haqqin.az
На фоне нарастающих опасений, связанных с действиями России, Великобритания возвращает военную тему в центр общественной дискуссии и фактически признает: кадровый кризис в армии перестал быть абстрактной проблемой и приобрел стратегическое измерение.

Лондон объявил о запуске новой программы, рассчитанной на молодежь в возрасте до 25 лет, в рамках которой предлагается пройти год оплачиваемой военной подготовки без обязательств продолжать службу по ее завершении. Эта инициатива стала прямым ответом на резкое сокращение числа призывников и общее ослабление связи между молодым поколением и институтами национальной безопасности.

Лондон пока избегает разговоров о возвращении обязательного призыва, но фактически признает: мир, в котором профессиональная армия может существовать в изоляции от общества, ушел в прошлое

Решение британского правительства было озвучено на фоне тревожных статистических данных. Согласно информации Министерства обороны Великобритании, в 2022–2023 годах число новобранцев, успешно прошедших программы военной подготовки, оказалось на 38 процентов ниже уровня 2019–2020 годов. Одновременно выросла доля тех, кто не завершал обучение, по сравнению с допандемийным периодом. Эти цифры наглядно продемонстрировали, что проблема носит системный характер и не может быть объяснена исключительно последствиями пандемии.

Пилотная программа должна стартовать в марте 2026 года. На первом этапе она охватит около 150 человек, которым будет предложено вступить в ряды вооруженных сил, пройти базовую подготовку и получить практический опыт службы за денежное вознаграждение. По окончании курса участники смогут самостоятельно решить, связывать ли дальнейшую карьеру с армией. В зависимости от интереса со стороны молодежи правительство рассчитывает расширить программу до более чем 1000 человек. Тем самым Лондон пытается создать «мягкий вход» в военную сферу, снижая психологический барьер и страх перед долгосрочными обязательствами.

Заявление правительства прозвучало вскоре после жесткого предупреждения со стороны главы британских вооруженных сил, генерала Ричарда Найттона, который призвал «сыновей и дочерей страны» быть «готовыми к битве» в условиях растущих для Соединенного Королевства угроз, включая угрозы со стороны России. Эта формулировка стала знаковой: британский военный истеблишмент все реже маскирует тревогу дипломатическим языком и все чаще апеллирует к мобилизационной риторике, ранее характерной, скорее, для стран Восточной Европы.

Глава британских вооруженных сил, генерал Ричарда Найттона призвал «сыновей и дочерей страны» быть «готовыми к битве» в условиях растущих для Соединенного Королевства угроз, включая угрозы со стороны России

Министр обороны Великобритании Джон Хили, комментируя запуск программы, подчеркнул, что речь идет не только о восполнении кадрового дефицита. По его словам, инициатива призвана познакомить молодежь с теми навыками и возможностями, которые предлагают армия, Королевский флот и военно-воздушные силы, а также восстановить разорванную связь общества с силами безопасности. Он назвал программу частью более широкого стремления к формированию общенационального подхода к обороне страны. В качестве ориентира британское правительство рассматривает аналогичную модель, реализованную в Австралии, которую в Лондоне считают удачным и перспективным примером.

Британские шаги укладываются в более широкий европейский контекст. После полномасштабного вторжения России в Украину многие правительства на континенте исходят из того, что этот конфликт может стать не последней военной авантюрой Владимира Путина. В экспертных и политических кругах все чаще звучат опасения, что в долгосрочной перспективе под угрозой могут оказаться и другие страны, включая Литву и Польшу. На этом фоне Европа ускоренно пересматривает свои оборонные доктрины и спустя более чем 80 лет после окончания Второй мировой войны вновь обсуждает вопрос численности армий и готовности к крупному военному столкновению.

Показателен в этой связи и пример Германии, которая в последние годы уделяла особое внимание вопросам обороны и даже рассматривала возможность восстановления всеобщей воинской повинности. Однако в прошлом месяце, в результате компромисса между партнерами по правящей коалиции, от этой идеи было решено отказаться. Вместо этого консерваторы во главе с канцлером Фридрихом Мерцем и левоцентристские социал-демократы согласовали гибридную модель, основанную на добровольной службе с возможностью призыва лишь в случае острой необходимости.

Угроза со стороны России стала тем фактором, который заставляет даже самые устойчивые демократии пересматривать устоявшиеся представления о безопасности, гражданском долге и цене мирного времени

Как и многие другие европейские страны, Германия резко сократила численность вооруженных сил в 1990-х годах после окончания холодной войны, когда страна еще была разделена на восточную и западную части. Сегодня, на фоне давления со стороны России и ожиданий союзников, Берлин вновь наращивает военный потенциал. Немецкая армия насчитывает около 182 тысяч военнослужащих регулярных сил, и правительство ставит цель увеличить эту цифру до 255-270 тысяч солдат, дополнив их корпусом из примерно 200 тысяч резервистов.

В этом контексте британский «год военной подготовки» выглядит как осторожная, но симптоматичная попытка адаптироваться к новой эпохе. Лондон пока избегает разговоров о возвращении обязательного призыва, но фактически признает: мир, в котором профессиональная армия может существовать в изоляции от общества, ушел в прошлое. Угроза со стороны России стала тем фактором, который заставляет даже самые устойчивые демократии пересматривать устоявшиеся представления о безопасности, гражданском долге и цене мирного времени.

