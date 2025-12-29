USD 1.7000
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Россия не оставит Иран: запущены три спутника

Джавад Шабири, автор haqqin.az
03:41

Сообщение иранских государственных СМИ о запуске трех новых спутников Исламской Республики стало не столько технологической новостью, сколько политическим сигналом, адресованным сразу нескольким аудиториям.

Запуск спутников был осуществлен с территории России, что в очередной раз фиксирует углубление стратегического сближения между Ираном и Россией на фоне жестких санкций, введенных против обеих стран, и продолжающейся войны в Украине. В этой связи весьма показательна формула, выбранная Тегераном: «санкции нас не остановили», но при этом «мы не все рассказываем».

По официальной версии, озвученной Ираном, три космических спутника предназначены для выполнения научных и гражданских задач - мониторинга сельского хозяйства, природных ресурсов и состояния окружающей среды. Согласно данным иранского информационного агентства IRNA, аппараты были выведены на низкую околоземную орбиту и должны использоваться иранскими научными структурами.

Запуск спутников был осуществлен с территории России, что в очередной раз фиксирует углубление стратегического сближения между Ираном и Россией на фоне жестких санкций, введенных против обеих стран, и продолжающейся войны в Украине

Однако сам факт того, что запуск осуществлен с российской площадки, подчеркивает сохраняющуюся зависимость космической программы Ирана от внешней технологической поддержки.

За последние годы Иран все чаще опирается на Россию как на ключевого партнера в космической сфере. После российского вторжения в Украину и последовавшего санкционного давления военное и технологическое сотрудничество между Москвой и Тегераном приобрело системный характер. Иран поставлял России беспилотники для ударов по украинской инфраструктуре, а Москва, в свою очередь, согласилась на строительство четырех новых ядерных энергетических реакторов в Иране.

В экспертной среде России также обсуждается возможность передачи Ирану чувствительных компетенций, способных ускорить развитие его военных и ракетных программ, пусть официально эти утверждения и не подтверждены.

После российского вторжения в Украину и последовавшего санкционного давления военное и технологическое сотрудничество между Москвой и Тегераном приобрело системный характер

Характерно, что посол Ирана в России Казем Джалали, комментируя запуск спутников, сделал акцент не на технических параметрах, а на политическом измерении. В интервью иранскому государственному телевидению Джалали подчеркнул, что запуск состоялся «несмотря на все санкции и угрозы», и добавил, что сотрудничество с Россией охватывает многие области, часть из которых демонстративно остается вне публичного поля.

Эта фраза посла, по сути, была призвана напомнить, что видимая часть ирано-российского взаимодействия может быть лишь фрагментом более широкой и закрытой кооперации.

По мнению международных экспертов, запущенные из России иранские спутники обладают ограниченными возможностями и не представляют военной ценности. В данном случае речь идет о сравнительно низком уровне технологий, не предназначенных для сбора разведывательной информации или для повышения точности иранских баллистических ракет.

Посол Ирана в России Казем Джалали, комментируя запуск спутников, сделал акцент не на технических параметрах, а на политическом измерении

При этом упоминается, что Иран уже около трех лет использует созданный при прямом участии России спутник, обладающий существенно более высокими характеристиками и способный предоставлять качественные разведывательные данные, которые потенциально могут быть интегрированы в иранскую ракетную инфраструктуру.

В более широком контексте иранский космический запуск следует рассматривать как элемент демонстрации устойчивости режима аятолл. Тегеран последовательно использует технологические проекты - от ракетных испытаний до спутниковых программ - как инструмент внутренней мобилизации и внешнего сигнала: несмотря на санкции, страна остается дееспособной и мотивированной к технологическому развитию.

Для России же подобные запуски служат подтверждением того, что Москва по-прежнему востребована как мощный технологический партнер и не изолирована полностью, несмотря на непрекращающееся почти четыре года давление Запада.

Россия предала Иран горячая тема
8 июля 2025, 15:20 13231
Азербайджан не пропустит российский газ в Иран новый поворот
30 сентября 2025, 05:06 17619
Путин предал Иран? еще один вопрос
23 сентября 2025, 21:49 6987
Лондон заговорил об угрозе из России… Молодежь ставят под ружье
Лондон заговорил об угрозе из России… Молодежь ставят под ружье третья мировая
03:15 411
Подробности «хорошего и очень продуктивного» разговора Трампа и Путина. В Киеве тревожно
Подробности «хорошего и очень продуктивного» разговора Трампа и Путина. В Киеве тревожно все еще актуально
28 декабря 2025, 22:10 7671
Переговоры Трампа и Зеленского: мирный план согласован на «90%», но вопрос по Донбассу не решен
Переговоры Трампа и Зеленского: мирный план согласован на «90%», но вопрос по Донбассу не решен фото; видео; обновлено 02:48
02:48 6104
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила продолжение главной темы
28 декабря 2025, 18:23 4395
Убийца четырех азербайджанцев отделался легким испугом
Убийца четырех азербайджанцев отделался легким испугом
03:11 791
Израиль получил еще один фронт войны
Израиль получил еще один фронт войны о развитии ситуации
03:01 617
Бойцы Асада уходят в Сирийский Курдистан
Бойцы Асада уходят в Сирийский Курдистан новый поворот
01:19 1073
Зло больше не нуждается в убеждениях
Зло больше не нуждается в убеждениях о вечном
28 декабря 2025, 17:17 3904
Инсайдеры саудовской Семьи: будет новый глава ХАМАС
Инсайдеры саудовской Семьи: будет новый глава ХАМАС наша корреспонденция
01:06 746
Очереди за азербайджанским бензином в Армении
Очереди за азербайджанским бензином в Армении
28 декабря 2025, 23:15 3452
Революционное примирение Азербайджана и Армении: товарооборот в 100 миллионов долларов!
Революционное примирение Азербайджана и Армении: товарооборот в 100 миллионов долларов! новый поворот
28 декабря 2025, 18:58 7259

