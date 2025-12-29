Россия не оставит Иран: запущены три спутника

Сообщение иранских государственных СМИ о запуске трех новых спутников Исламской Республики стало не столько технологической новостью, сколько политическим сигналом, адресованным сразу нескольким аудиториям. Запуск спутников был осуществлен с территории России, что в очередной раз фиксирует углубление стратегического сближения между Ираном и Россией на фоне жестких санкций, введенных против обеих стран, и продолжающейся войны в Украине. В этой связи весьма показательна формула, выбранная Тегераном: «санкции нас не остановили», но при этом «мы не все рассказываем». По официальной версии, озвученной Ираном, три космических спутника предназначены для выполнения научных и гражданских задач - мониторинга сельского хозяйства, природных ресурсов и состояния окружающей среды. Согласно данным иранского информационного агентства IRNA, аппараты были выведены на низкую околоземную орбиту и должны использоваться иранскими научными структурами.

Однако сам факт того, что запуск осуществлен с российской площадки, подчеркивает сохраняющуюся зависимость космической программы Ирана от внешней технологической поддержки. За последние годы Иран все чаще опирается на Россию как на ключевого партнера в космической сфере. После российского вторжения в Украину и последовавшего санкционного давления военное и технологическое сотрудничество между Москвой и Тегераном приобрело системный характер. Иран поставлял России беспилотники для ударов по украинской инфраструктуре, а Москва, в свою очередь, согласилась на строительство четырех новых ядерных энергетических реакторов в Иране. В экспертной среде России также обсуждается возможность передачи Ирану чувствительных компетенций, способных ускорить развитие его военных и ракетных программ, пусть официально эти утверждения и не подтверждены.

Характерно, что посол Ирана в России Казем Джалали, комментируя запуск спутников, сделал акцент не на технических параметрах, а на политическом измерении. В интервью иранскому государственному телевидению Джалали подчеркнул, что запуск состоялся «несмотря на все санкции и угрозы», и добавил, что сотрудничество с Россией охватывает многие области, часть из которых демонстративно остается вне публичного поля. Эта фраза посла, по сути, была призвана напомнить, что видимая часть ирано-российского взаимодействия может быть лишь фрагментом более широкой и закрытой кооперации. По мнению международных экспертов, запущенные из России иранские спутники обладают ограниченными возможностями и не представляют военной ценности. В данном случае речь идет о сравнительно низком уровне технологий, не предназначенных для сбора разведывательной информации или для повышения точности иранских баллистических ракет.