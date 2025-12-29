Россия не оставит Иран: запущены три спутника

Сообщение иранских государственных СМИ о запуске трех новых спутников Исламской Республики стало не столько технологической новостью, сколько политическим сигналом, адресованным сразу нескольким аудиториям.
Запуск спутников был осуществлен с территории России, что в очередной раз фиксирует углубление стратегического сближения между Ираном и Россией на фоне жестких санкций, введенных против обеих стран, и продолжающейся войны в Украине. В этой связи весьма показательна формула, выбранная Тегераном: «санкции нас не остановили», но при этом «мы не все рассказываем».
По официальной версии, озвученной Ираном, три космических спутника предназначены для выполнения научных и гражданских задач - мониторинга сельского хозяйства, природных ресурсов и состояния окружающей среды. Согласно данным иранского информационного агентства IRNA, аппараты были выведены на низкую околоземную орбиту и должны использоваться иранскими научными структурами.
Однако сам факт того, что запуск осуществлен с российской площадки, подчеркивает сохраняющуюся зависимость космической программы Ирана от внешней технологической поддержки.
За последние годы Иран все чаще опирается на Россию как на ключевого партнера в космической сфере. После российского вторжения в Украину и последовавшего санкционного давления военное и технологическое сотрудничество между Москвой и Тегераном приобрело системный характер. Иран поставлял России беспилотники для ударов по украинской инфраструктуре, а Москва, в свою очередь, согласилась на строительство четырех новых ядерных энергетических реакторов в Иране.
В экспертной среде России также обсуждается возможность передачи Ирану чувствительных компетенций, способных ускорить развитие его военных и ракетных программ, пусть официально эти утверждения и не подтверждены.
Характерно, что посол Ирана в России Казем Джалали, комментируя запуск спутников, сделал акцент не на технических параметрах, а на политическом измерении. В интервью иранскому государственному телевидению Джалали подчеркнул, что запуск состоялся «несмотря на все санкции и угрозы», и добавил, что сотрудничество с Россией охватывает многие области, часть из которых демонстративно остается вне публичного поля.
Эта фраза посла, по сути, была призвана напомнить, что видимая часть ирано-российского взаимодействия может быть лишь фрагментом более широкой и закрытой кооперации.
По мнению международных экспертов, запущенные из России иранские спутники обладают ограниченными возможностями и не представляют военной ценности. В данном случае речь идет о сравнительно низком уровне технологий, не предназначенных для сбора разведывательной информации или для повышения точности иранских баллистических ракет.
При этом упоминается, что Иран уже около трех лет использует созданный при прямом участии России спутник, обладающий существенно более высокими характеристиками и способный предоставлять качественные разведывательные данные, которые потенциально могут быть интегрированы в иранскую ракетную инфраструктуру.
В более широком контексте иранский космический запуск следует рассматривать как элемент демонстрации устойчивости режима аятолл. Тегеран последовательно использует технологические проекты - от ракетных испытаний до спутниковых программ - как инструмент внутренней мобилизации и внешнего сигнала: несмотря на санкции, страна остается дееспособной и мотивированной к технологическому развитию.
Для России же подобные запуски служат подтверждением того, что Москва по-прежнему востребована как мощный технологический партнер и не изолирована полностью, несмотря на непрекращающееся почти четыре года давление Запада.