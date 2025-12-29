USD 1.7000
Этибар Пирвердиев забирает крупный проект в Румынии

наши подробности
Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
29 декабря 2025, 23:50 1597

Румынская государственная компания Hidroelectrica объявила тендер на масштабную модернизацию гидроэлектростанции Бредишор, введенной в эксплуатацию в 1982 году. Среди трех основных претендентов на выполнение работ фигурирует консорциум с участием компании Azenco, которую связывают с бывшим руководителем «Азерэнержи» Этибаром Пирвердиевым.

Как сообщают румынские СМИ, предварительная стоимость инвестиций по проекту оценивается в 106 миллионов евро.

Первый тендер на модернизацию ГЭС был объявлен в 2022 году. Тогда проект оценивался в 36 миллионов евро, однако конкурс был отменен из-за отсутствия подрядчиков, готовых выполнить реконструкцию за такую сумму. В 2023 году румынская государственная компания пересмотрела смету и увеличила ее до 86 миллионов евро, но и эта цена не вызвала интереса у потенциальных исполнителей. Осенью 2024 года был объявлен третий тендер, в рамках которого стартовая стоимость проекта уже превышает 106 миллионов евро.

Румынская государственная компания Hidroelectrica объявила тендер на масштабную модернизацию гидроэлектростанции Бредишор, введенной в эксплуатацию в 1982 году

В рамках модернизации Hidroelectrica планируется продлить срок эксплуатации ГЭС Бредишор как минимум на 30 лет, а также обеспечить ее стабильную работу на проектной мощности 115 мегаватт.

На участие в тендере было подано три заявки. Первую представил консорциум во главе с компанией Baran Israel Ltd., входящей в состав Baran Group - одной из крупнейших инженерных компаний Израиля, основанной в 1979 году. В качестве субподрядчиков в этом проекте заявлены румынские компании, входящие в Enevo Group, концерн East European Business Center, недавно приобретенная французским конгломератом Vinci компания Energobit Cluj, а также украинская государственная компания Ukrainian Energy Machines, специализирующаяся на производстве турбин и генераторов.

Второе предложение поступило от ассоциации Electromontaj из Румынии и Koncar Electrical Industry из Хорватии. Субподрядчиком в этом консорциуме выступает румынская компания Butan Grup.

И, наконец, третьим претендентом стал консорциум, сформированный румынской консалтинговой фирмой Best Achiziții SRL, принадлежащей Михаэле Неагу, и азербайджанской инженерно-строительной компанией Azenco. В качестве субподрядчиков заявлены украинская компания Ukrainian Energy Machines, украинская проектная организация Ukrhydroproject, турецкий производитель трансформаторов Balikesir Elektromekanik, а также румынские компании SSG Fire & Rescue, Metabet CF и Forest Electro Grup 2002.

Когда «Азерэнержи» руководил Этибар Пирвердиев, компания Azenco активно участвовала в реализации крупных энергетических инфраструктурных проектов в Азербайджане, а также в других работах, финансируемых из государственного бюджета

Следует отметить, что в период, когда «Азерэнержи» руководил Этибар Пирвердиев, компания Azenco активно участвовала в реализации крупных энергетических инфраструктурных проектов в Азербайджане, а также в других работах, финансируемых из государственного бюджета. Речь идет о строительстве электростанций, гидротехнических сооружений, водных плотин и других объектов. Кроме того, Azenco реализовывала проекты по строительству жилых комплексов в Баку.

Но после того, как в 2018 году Пирвердиев был отстранен от должности, объем бюджетных средств, получаемых Azenco, заметно сократился. Тем не менее компания продолжает работать с прибылью, хотя ее финансовые показатели демонстрируют устойчивую тенденцию к снижению.

Так, по итогам 2024 года чистая прибыль Azenco составила 1 миллион 850 тысяч манатов, тогда как в 2023 году этот показатель достигал 3 миллионов 530 тысяч манатов.

Этибар Пирвердиев забирает крупный проект в Румынии
