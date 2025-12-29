Этибар Пирвердиев забирает крупный проект в Румынии

Румынская государственная компания Hidroelectrica объявила тендер на масштабную модернизацию гидроэлектростанции Бредишор, введенной в эксплуатацию в 1982 году. Среди трех основных претендентов на выполнение работ фигурирует консорциум с участием компании Azenco, которую связывают с бывшим руководителем «Азерэнержи» Этибаром Пирвердиевым. Как сообщают румынские СМИ, предварительная стоимость инвестиций по проекту оценивается в 106 миллионов евро. Первый тендер на модернизацию ГЭС был объявлен в 2022 году. Тогда проект оценивался в 36 миллионов евро, однако конкурс был отменен из-за отсутствия подрядчиков, готовых выполнить реконструкцию за такую сумму. В 2023 году румынская государственная компания пересмотрела смету и увеличила ее до 86 миллионов евро, но и эта цена не вызвала интереса у потенциальных исполнителей. Осенью 2024 года был объявлен третий тендер, в рамках которого стартовая стоимость проекта уже превышает 106 миллионов евро.

В рамках модернизации Hidroelectrica планируется продлить срок эксплуатации ГЭС Бредишор как минимум на 30 лет, а также обеспечить ее стабильную работу на проектной мощности 115 мегаватт. На участие в тендере было подано три заявки. Первую представил консорциум во главе с компанией Baran Israel Ltd., входящей в состав Baran Group - одной из крупнейших инженерных компаний Израиля, основанной в 1979 году. В качестве субподрядчиков в этом проекте заявлены румынские компании, входящие в Enevo Group, концерн East European Business Center, недавно приобретенная французским конгломератом Vinci компания Energobit Cluj, а также украинская государственная компания Ukrainian Energy Machines, специализирующаяся на производстве турбин и генераторов. Второе предложение поступило от ассоциации Electromontaj из Румынии и Koncar Electrical Industry из Хорватии. Субподрядчиком в этом консорциуме выступает румынская компания Butan Grup. И, наконец, третьим претендентом стал консорциум, сформированный румынской консалтинговой фирмой Best Achiziții SRL, принадлежащей Михаэле Неагу, и азербайджанской инженерно-строительной компанией Azenco. В качестве субподрядчиков заявлены украинская компания Ukrainian Energy Machines, украинская проектная организация Ukrhydroproject, турецкий производитель трансформаторов Balikesir Elektromekanik, а также румынские компании SSG Fire & Rescue, Metabet CF и Forest Electro Grup 2002.