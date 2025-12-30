Золотая ставка Нефтяного Фонда Азербайджана

29 декабря Государственный нефтяной фонд Азербайджана отметил 26-летие и представил обновленную инвестиционную политику на 2026 год. Фонд, созданный на волне нефтяных доходов от освоения блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли в Каспийском море аккумулировал за годы работы от этого проекта свыше 180 миллиардов долларов.
На начало 4-го квартала объем активов фонда составлял около 70,2 миллиарда долларов, что означает рост на 16,9 процента за период с января по сентябрь. Итоговый показатель за весь 2025 год будет обнародован лишь в первом квартале 2026 года. Эксперты отмечают, что ключевым фактором увеличения активов стало перераспределение инвестиционного портфеля в пользу золота: почти треть средств фонда была размещена в этом активе на фоне устойчиво высоких цен, которые в настоящее время удерживаются в районе 4500 долларов за унцию.
В распоряжении фонда находится золотой запас объемом 1844,8 тонны, и его дальнейшее наращивание предусмотрено стратегией. Согласно бюджету SOFAZ на 2026 год, доля золота в инвестиционном портфеле достигнет 35 процентов от его общей стоимости с возможным отклонением в сторону увеличения или уменьшения на 4 процента. Рост этой доли происходит за счет сокращения вложений в долговые обязательства. Таким образом, как минимум треть инвестиционного портфеля Государственного нефтяного фонда Азербайджана будет сосредоточена в золоте.
Аналитики агентства Global Sovereign Wealth Funds считают такой подход потенциально рискованным, указывая на высокую волатильность рынка золота. По их оценке, рост активов SOFAZ в 2025 году был обеспечен, прежде всего, прибылью от валютных курсов и динамики рынка золота, а не доходами от нефтегазового сектора, которые сократились на 16,8 процента.
По сути, в фонде произошла «тихая революция портфеля» - за пять лет доля золота по состоянию на начало четвертого квартала 2025 год увеличилась до 32,8 процента против 14,2 процента в 2020 году, тогда как размещение средств в ценные бумаги с фиксированным доходом снизилось с 63,8 до 34,7 процента.
Одновременно была уменьшена доля инструментов с рейтингом AAA и сделан акцент на бумаги уровней AA, A и BBB, что означает более высокий риск, но и потенциально более высокую доходность.
По мнению экспертов Global Sovereign Wealth Funds, активы в золоте сами по себе являются источником колебаний, и в случае резкого укрепления реальных процентных ставок или доллара США рост концентрации в этом сегменте может иметь негативные последствия. Вместе с тем, в агентстве позитивно оценивают инвестиции SOFAZ в реальный сектор экономики. В числе таких вложений значатся приобретение 49-процентной доли в итальянском портфеле солнечных электростанций мощностью 402 мегаватта, а также инвестиции в размере 50 миллионов фунтов стерлингов в аэропорт London Gatwick совместно с Global Infrastructure Partners, BlackRock и другими суверенными фондами.
В целом же, по оценке иностранных профильных аналитиков, инвестиционное мировоззрение SOFAZ выглядит конструктивным, но подверженным колебаниям. Они считают целесообразным снизить чрезмерный упор на золото и более сбалансированно подойти к вложениям в акции. При этом следует учитывать, что в условиях глобальной экономической турбулентности центральные банки и суверенные фонды благосостояния многих стран также активно наращивают золотые резервы.
Согласно утвержденной 29 декабря инвестиционной политике на 2026 год, доля вложений в акции может достигать 25 процентов от общей стоимости портфеля с максимально допустимым верхним отклонением в 3 процента. Инвестиции в недвижимость могут составлять до 10 процентов с таким же допустимым отклонением. Средний размер общего инвестиционного портфеля фонда на 2026 год предусмотрен на уровне 64,8 миллиарда долларов США. Базовой валютой портфеля определен доллар США, при этом около 85 процентов активов будет сформировано в долларах, евро и фунтах стерлингов.
Предполагается, что в течение года около 30 процентов инвестиционного портфеля с допустимым отклонением не более 10 процентов будет размещено в долговые обязательства и инструменты денежного рынка.
Требования к управлению рисками предусматривают, что фактическая средневзвешенная дюрация портфеля долговых инструментов будет определяться фондом в зависимости от ситуации на мировых рынках и не должна превышать шести месяцев. Максимальный удельный вес одной финансовой структуры, за исключением входящих в бенчмаркинг депозитарных банков и суверенных долговых обязательств государств, установлен на уровне 15 процентов совокупной стоимости портфеля.
Для обеспечения ликвидности и своевременного исполнения обязательств SOFAZ обязан постоянно держать в высоколиквидных краткосрочных инструментах сумму, эквивалентную не менее 100 миллионам долларов. Доля средств фонда, находящихся в управлении иностранных компаний, не должна превышать 60 процентов инвестиционного портфеля, при этом на одну управляющую компанию может приходиться не более 5 процентов активов.
Следует учитывать, что именно активы SOFAZ наряду с депозитами правительства и резервами Центрального банка составляют основу стратегических валютных резервов Азербайджана. А потому в условиях снижения добычи и экспорта нефти диверсификация инвестиционного портфеля фонда приобретает особую актуальность. Что, в свою очередь, требует от SOFAZ взвешенных решений, постоянного мониторинга мировых рынков и учета оценок международных экспертов, поскольку устойчивость фонда напрямую связана с финансовой стабильностью Азербайджанской Республики в среднесрочной и долгосрочной перспективе.