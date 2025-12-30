Золотая ставка Нефтяного Фонда Азербайджана

29 декабря Государственный нефтяной фонд Азербайджана отметил 26-летие и представил обновленную инвестиционную политику на 2026 год. Фонд, созданный на волне нефтяных доходов от освоения блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли в Каспийском море аккумулировал за годы работы от этого проекта свыше 180 миллиардов долларов. На начало 4-го квартала объем активов фонда составлял около 70,2 миллиарда долларов, что означает рост на 16,9 процента за период с января по сентябрь. Итоговый показатель за весь 2025 год будет обнародован лишь в первом квартале 2026 года. Эксперты отмечают, что ключевым фактором увеличения активов стало перераспределение инвестиционного портфеля в пользу золота: почти треть средств фонда была размещена в этом активе на фоне устойчиво высоких цен, которые в настоящее время удерживаются в районе 4500 долларов за унцию. В распоряжении фонда находится золотой запас объемом 1844,8 тонны, и его дальнейшее наращивание предусмотрено стратегией. Согласно бюджету SOFAZ на 2026 год, доля золота в инвестиционном портфеле достигнет 35 процентов от его общей стоимости с возможным отклонением в сторону увеличения или уменьшения на 4 процента. Рост этой доли происходит за счет сокращения вложений в долговые обязательства. Таким образом, как минимум треть инвестиционного портфеля Государственного нефтяного фонда Азербайджана будет сосредоточена в золоте.

Аналитики агентства Global Sovereign Wealth Funds считают такой подход потенциально рискованным, указывая на высокую волатильность рынка золота. По их оценке, рост активов SOFAZ в 2025 году был обеспечен, прежде всего, прибылью от валютных курсов и динамики рынка золота, а не доходами от нефтегазового сектора, которые сократились на 16,8 процента. По сути, в фонде произошла «тихая революция портфеля» - за пять лет доля золота по состоянию на начало четвертого квартала 2025 год увеличилась до 32,8 процента против 14,2 процента в 2020 году, тогда как размещение средств в ценные бумаги с фиксированным доходом снизилось с 63,8 до 34,7 процента. Одновременно была уменьшена доля инструментов с рейтингом AAA и сделан акцент на бумаги уровней AA, A и BBB, что означает более высокий риск, но и потенциально более высокую доходность. По мнению экспертов Global Sovereign Wealth Funds, активы в золоте сами по себе являются источником колебаний, и в случае резкого укрепления реальных процентных ставок или доллара США рост концентрации в этом сегменте может иметь негативные последствия. Вместе с тем, в агентстве позитивно оценивают инвестиции SOFAZ в реальный сектор экономики. В числе таких вложений значатся приобретение 49-процентной доли в итальянском портфеле солнечных электростанций мощностью 402 мегаватта, а также инвестиции в размере 50 миллионов фунтов стерлингов в аэропорт London Gatwick совместно с Global Infrastructure Partners, BlackRock и другими суверенными фондами.