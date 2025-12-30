Операционная зона №1

«Исламское государство», еще несколько лет назад контролировавшее обширные территории Сирии и Ирака, а затем утратившее и территориальную базу и ключевых лидеров в результате операций международной коалиции, вновь демонстрирует признаки оживления.
При этом характер этой активности заметно изменился. По оценкам экспертов по контртерроризму, организация все меньше полагается на масштабные, централизованно спланированные операции и все чаще делает ставку на действия «спящих ячеек» и одиночных исполнителей, действующих автономно, без прямых указаний высшего руководства и вне зависимости от конкретного региона.
Нагляднее всего эта тенденция проявилась в Турции. В последние дни турецкие правоохранительные органы, располагающие оперативной информацией о планах ИГИЛ совершить в период новогодних праздников серию терактов в местах массового скопления людей, проводят масштабные задержания. В различных регионах страны были арестованы около 120 предполагаемых членов организации, включая вооруженного боевика, который, по данным спецслужб, готовил теракт в Малатье.
В тот же период полиция провела силовую операцию против ячейки ИГИЛ в Ялове, которая переросла в перестрелку. Несмотря на серию задержаний и ликвидаций, предупреждение о террористической угрозе в праздничные дни остается в силе, а население Турции призывают проявлять максимальную бдительность, особенно в местах массового скопления людей.
Активизация ИГИЛ фиксируется и в Сирии. После атаки в Пальмире, совершенной сотрудником сирийских сил безопасности и приведшей к гибели двух американских военнослужащих, в шиитской мечети города Хомс произошел взрыв, унесший жизни семи человек. Ответственность за теракт взяла на себя радикальная группировка, ранее входившая в сеть «Аль-Каиды», однако ИГИЛ публично поддержал эту атаку, что указывает на сохраняющееся идеологическое и тактическое взаимодействие между различными радикальными структурами.
Следует отметить, что до свержения режима Асада в Сирии отношения между ИГИЛ и радикальными группировками, вышедшими из «Аль-Каиды», носили характер жесткой конкуренции и нередко перерастали в вооруженные столкновения за контроль над территориями и ресурсами. Но после падения режима Асада и установления контроля над Дамаском группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», также происходящей из среды «Аль-Каиды», конфигурация изменилась. Разворот аш-Шараа в сторону Турции и США, а также выстраивание нейтральных отношений с Израилем вызвали серьезное недовольство среди части джихадистов, особенно иностранцев, участвовавших в сирийской гражданской войне во имя построения «халифата».
Дополнительную угрозу создает тот факт, что часть этих недовольных интегрирована сегодня в сирийскую армию и структуры безопасности. Такое положение дел увеличивает риски внутреннего терроризма и подрывает устойчивость как правительства аш-Шараа, так и всей сирийской системы безопасности.
Отдельным фактором нестабильности остаются лагеря на севере Сирии, находящиеся под контролем Сирийских демократических сил (СДС), которых США официально называют своими союзниками в борьбе против ИГИЛ. В этих лагерях содержатся десятки тысяч пленных боевиков и членов их семей. В последнее время все чаще появляются сообщения о побегах и коррупции, в том числе, о выходе заключенных на свободу в обмен на взятки охране лагерей.
Таким образом, в случае, если между Дамаском и СДС не будет достигнуто соглашение об интеграции, а Турция начнет на севере страны новые контртеррористические операции, ситуация в этих лагерях может окончательно выйти из-под контроля.
В Ираке силы безопасности также активизировали операции против «гнезд» ИГИЛ в различных регионах, включая районы, прилегающие к границе с Сирией. Однако полностью нейтрализовать сеть организации пока не удается.
Наблюдатели отмечают, что нынешняя активность ИГИЛ в Сирии, Ираке и Турции пока не носит характера крупномасштабной кампании, возможно, из-за того, что сегодня основной театр действий этой террористической организации сместился в Африку. По данным Ближневосточного института медиаисследований, отслеживающего в интернете активность джихадистских группировок, за последние 6 месяцев ИГИЛ совершил 584 атаки, в результате которых погибли 2519 человек. Подавляющее большинство этих нападений произошло в Африке, которую аналитики называют «операционной зоной ИГИЛ № 1».
Президент США Дональд Трамп в ответ на «систематические нападения на христиан» в Нигерии распорядился нанести удары по базам ИГИЛ одновременно в нескольких районах. Однако эффективность этих ударов вызывает вопросы.
Так, африканские СМИ сообщают, что одна из пограничных с Нигером деревень, по которой был нанесен удар, на протяжении более десяти лет считалась стабильной и не фигурировала в сводках о терактах. Местные жители встретили американские удары с недоумением, что лишь подчеркивает сложность и противоречивость борьбы с терроризмом в регионе.
Активизация «спящих ячеек» ИГИЛ фиксируется и в Австралии. После вооруженного нападения в Сиднее во время еврейского религиозного праздника, совершенного лицами, разделявшими идеологию ИГИЛ, австралийская полиция начала серию антитеррористических операций.
ИГИЛ сохраняет активность и в Афганистане. Хотя эта страна находится под жестким контролем талибов, особое внимание экспертов тем не менее привлекают ориентированные на Центральную Азию группировки игиловского происхождения на севере Афганистана, включая «Хорасан». За последние месяцы они совершили несколько нападений на афгано-таджикской границе, в результате которых погибли более десяти человек, в том числе пять граждан Китая. Большинство этих атак, по имеющимся данным, исходило из провинции Бадахшан - труднодоступного и нестабильного региона, в котором недовольство местного населения усугубляется попытками талибов жестко подавить выращивание опийного мака.
Аналитики отмечают, что подобные атаки, даже если они официально не признаются, соответствуют оперативной логике «ИГИЛ-Хорасан»: стремясь подорвать имидж талибов как силы, способной гарантировать безопасность на севере Афганистана, они целенаправленно атакуют именно иностранных граждан. Таджикские власти уже публично критиковали талибов за невыполнение международных обязательств и требовали официальных извинений и гарантий безопасности границы.
Эксперты сходятся во мнении, что сегодня Центральная Азия рассматривается лидерами ИГИЛ как одно из приоритетных направлений экспансии. Организация активно ведет пропаганду среди населения региона, что подтверждается ростом числа пропагандистских аккаунтов в соцсетях на русском языке.
Помимо этого, одной из главных стратегических целей для ИГИЛ остается Европа. Несмотря на отсутствие в последнее время крупных терактов, специалисты уверены, что на европейском континенте сохраняется значительное число «спящих ячеек» и одиночных радикалов, способных в любой момент перейти к действиям.
Антонио Джустоцци, старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб Великобритании, отмечает, что ИГИЛ все активнее использует в своей пропаганде так называемых инфлюенсеров. По его словам, официальные каналы организации испытывают серьезное давление из-за постоянного мониторинга и блокировок, поэтому акцент смещается на закрытые чаты и внешне независимых блогеров, которые распространяют связанные с ИГИЛ материалы наряду с другим контентом.
Джустоцци считает, что в Великобритании в перспективе вероятны новые атаки, поскольку пропаганда ИГИЛ прямо побуждает сторонников самостоятельно планировать и реализовывать теракты, не дожидаясь команд извне.