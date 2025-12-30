Операционная зона №1

«Исламское государство», еще несколько лет назад контролировавшее обширные территории Сирии и Ирака, а затем утратившее и территориальную базу и ключевых лидеров в результате операций международной коалиции, вновь демонстрирует признаки оживления. При этом характер этой активности заметно изменился. По оценкам экспертов по контртерроризму, организация все меньше полагается на масштабные, централизованно спланированные операции и все чаще делает ставку на действия «спящих ячеек» и одиночных исполнителей, действующих автономно, без прямых указаний высшего руководства и вне зависимости от конкретного региона.

Нагляднее всего эта тенденция проявилась в Турции. В последние дни турецкие правоохранительные органы, располагающие оперативной информацией о планах ИГИЛ совершить в период новогодних праздников серию терактов в местах массового скопления людей, проводят масштабные задержания. В различных регионах страны были арестованы около 120 предполагаемых членов организации, включая вооруженного боевика, который, по данным спецслужб, готовил теракт в Малатье. В тот же период полиция провела силовую операцию против ячейки ИГИЛ в Ялове, которая переросла в перестрелку. Несмотря на серию задержаний и ликвидаций, предупреждение о террористической угрозе в праздничные дни остается в силе, а население Турции призывают проявлять максимальную бдительность, особенно в местах массового скопления людей. Активизация ИГИЛ фиксируется и в Сирии. После атаки в Пальмире, совершенной сотрудником сирийских сил безопасности и приведшей к гибели двух американских военнослужащих, в шиитской мечети города Хомс произошел взрыв, унесший жизни семи человек. Ответственность за теракт взяла на себя радикальная группировка, ранее входившая в сеть «Аль-Каиды», однако ИГИЛ публично поддержал эту атаку, что указывает на сохраняющееся идеологическое и тактическое взаимодействие между различными радикальными структурами. Следует отметить, что до свержения режима Асада в Сирии отношения между ИГИЛ и радикальными группировками, вышедшими из «Аль-Каиды», носили характер жесткой конкуренции и нередко перерастали в вооруженные столкновения за контроль над территориями и ресурсами. Но после падения режима Асада и установления контроля над Дамаском группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», также происходящей из среды «Аль-Каиды», конфигурация изменилась. Разворот аш-Шараа в сторону Турции и США, а также выстраивание нейтральных отношений с Израилем вызвали серьезное недовольство среди части джихадистов, особенно иностранцев, участвовавших в сирийской гражданской войне во имя построения «халифата». Дополнительную угрозу создает тот факт, что часть этих недовольных интегрирована сегодня в сирийскую армию и структуры безопасности. Такое положение дел увеличивает риски внутреннего терроризма и подрывает устойчивость как правительства аш-Шараа, так и всей сирийской системы безопасности. Отдельным фактором нестабильности остаются лагеря на севере Сирии, находящиеся под контролем Сирийских демократических сил (СДС), которых США официально называют своими союзниками в борьбе против ИГИЛ. В этих лагерях содержатся десятки тысяч пленных боевиков и членов их семей. В последнее время все чаще появляются сообщения о побегах и коррупции, в том числе, о выходе заключенных на свободу в обмен на взятки охране лагерей. Таким образом, в случае, если между Дамаском и СДС не будет достигнуто соглашение об интеграции, а Турция начнет на севере страны новые контртеррористические операции, ситуация в этих лагерях может окончательно выйти из-под контроля.

В Ираке силы безопасности также активизировали операции против «гнезд» ИГИЛ в различных регионах, включая районы, прилегающие к границе с Сирией. Однако полностью нейтрализовать сеть организации пока не удается. Наблюдатели отмечают, что нынешняя активность ИГИЛ в Сирии, Ираке и Турции пока не носит характера крупномасштабной кампании, возможно, из-за того, что сегодня основной театр действий этой террористической организации сместился в Африку. По данным Ближневосточного института медиаисследований, отслеживающего в интернете активность джихадистских группировок, за последние 6 месяцев ИГИЛ совершил 584 атаки, в результате которых погибли 2519 человек. Подавляющее большинство этих нападений произошло в Африке, которую аналитики называют «операционной зоной ИГИЛ № 1». Президент США Дональд Трамп в ответ на «систематические нападения на христиан» в Нигерии распорядился нанести удары по базам ИГИЛ одновременно в нескольких районах. Однако эффективность этих ударов вызывает вопросы. Так, африканские СМИ сообщают, что одна из пограничных с Нигером деревень, по которой был нанесен удар, на протяжении более десяти лет считалась стабильной и не фигурировала в сводках о терактах. Местные жители встретили американские удары с недоумением, что лишь подчеркивает сложность и противоречивость борьбы с терроризмом в регионе. Активизация «спящих ячеек» ИГИЛ фиксируется и в Австралии. После вооруженного нападения в Сиднее во время еврейского религиозного праздника, совершенного лицами, разделявшими идеологию ИГИЛ, австралийская полиция начала серию антитеррористических операций.