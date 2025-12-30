USD 1.7000
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого

Асадки на манатки

жить стало лучше, жить стало веселее
Джемаль Бустани, автор haqqin.az, Бейрут
21:34 667

29 декабря в Дамаске была представлена новая серия сирийских банкнот - один из наиболее впечатляющих символически шагов, предпринятых новыми властями страны после бегства Башара аль-Асада.

Презентация прошла в Конференц-дворце сирийской столицы, где временный президент Ахмед аш-Шараа и глава Центрального банка Сирии Абдул Кадир аль-Хасрия публично продемонстрировали обновленные купюры, которые поступят в обращение уже с 1 января 2026 года.

Новые банкноты окончательно заменят денежные знаки с изображением Башара аль-Асада и членов его семьи - визуальный канон, который на протяжении многих лет служил напоминанием о неразрывной связи государственной символики с культом конкретной личности. Теперь на купюрах номиналом от 10 до 500 сирийских фунтов изображены сельскохозяйственные мотивы - розы, пшеница, оливковые ветви, апельсины и другие символы плодородия и доиндустриального экономического фундамента Сирии. Акцент на землю, труд и восстановление сделан неслучайно и призван подчеркнуть разрыв с эпохой военного и репрессивного государства.

Новые банкноты окончательно заменят денежные знаки с изображением Башара аль-Асада и членов его семьи - визуальный канон, который на протяжении многих лет служил напоминанием о неразрывной связи государственной символики с культом конкретной личности

Выступая после церемонии, Ахмед аш-Шараа охарактеризовал выпуск новой валюты как «конец предыдущего этапа, не вызывавшего сожаления, и начало нового периода, к которому стремится сирийский народ».

Не менее значима и экономическая составляющая реформы. С начала гражданской войны в 2011 году сирийский фунт пережил катастрофическое обесценивание: если до конфликта курс составлял порядка 50 фунтов за доллар США, то к концу 2025 года он приблизился к отметке 11 тысяч за единицу.

Именно на этом фоне, когда доллар и другие иностранные валюты де-факто стали для значительной части населения средством сбережения и расчетов, новые власти приняли решение о деноминации - удалении двух нулей с номинала, что не меняет реальной стоимости валюты, но существенно упрощает расчеты и бухгалтерию.

Аш-Шараа прямо указал на бытовую сторону проблемы, отметив, что для покупки самых простых товаров сирийцам приходилось носить «сумки с деньгами для обмена», что подрывало доверие к национальной валюте и стимулировало долларизацию сирийской экономики. По его словам, деноминация должна способствовать укреплению фунта внутри страны и постепенному восстановлению доверия к нему как к инструменту повседневного обращения.

Аш-Шараа прямо указал на бытовую сторону проблемы, отметив, что для покупки самых простых товаров сирийцам приходилось носить «сумки с деньгами для обмена», что подрывало доверие к национальной валюте и стимулировало долларизацию сирийской экономики

Отдельного внимания заслуживает вопрос эмиссии. Напомним в этой связи, что старые сирийские банкноты печатались в России - ключевом союзнике режима Асада на протяжении всей гражданской войны. Этот факт давно рассматривался как один из символов внешней зависимости сирийской финансовой системы от Москвы.

На пресс-конференции глава Центробанка Абдул Кадир аль-Хасрия уклонился от ответа на вопрос, где именно будет напечатана новая валюта, что лишь усилило интерес к возможному изменению внешнеэкономических и финансовых ориентиров Дамаска. В условиях пересмотра союзов и попыток частичного возвращения Сирии в региональную и международную экономику этот технический, на первый взгляд, вопрос приобретает стратегическое значение.

Таким образом, выпуск новых банкнот в Сирии — это не просто денежная реформа и не косметическая замена дизайна. Речь идет о попытке зафиксировать разрыв с постапокалиптическим колониально-авторитарным наследием, в котором валюта служила инструментом идеологической лояльности, и о заявке на восстановление доверия как внутри страны, так и за ее пределами.

Насколько этот символический жест будет подкреплен реальными экономическими и институциональными преобразованиями, станет ясно уже в ближайшие годы. Однако сам факт отказа Сирии от персоналистской иконографии на банкнотах свидетельствует о глубине заявленных перемен.

