Асадки на манатки

29 декабря в Дамаске была представлена новая серия сирийских банкнот - один из наиболее впечатляющих символически шагов, предпринятых новыми властями страны после бегства Башара аль-Асада. Презентация прошла в Конференц-дворце сирийской столицы, где временный президент Ахмед аш-Шараа и глава Центрального банка Сирии Абдул Кадир аль-Хасрия публично продемонстрировали обновленные купюры, которые поступят в обращение уже с 1 января 2026 года. Новые банкноты окончательно заменят денежные знаки с изображением Башара аль-Асада и членов его семьи - визуальный канон, который на протяжении многих лет служил напоминанием о неразрывной связи государственной символики с культом конкретной личности. Теперь на купюрах номиналом от 10 до 500 сирийских фунтов изображены сельскохозяйственные мотивы - розы, пшеница, оливковые ветви, апельсины и другие символы плодородия и доиндустриального экономического фундамента Сирии. Акцент на землю, труд и восстановление сделан неслучайно и призван подчеркнуть разрыв с эпохой военного и репрессивного государства.

Выступая после церемонии, Ахмед аш-Шараа охарактеризовал выпуск новой валюты как «конец предыдущего этапа, не вызывавшего сожаления, и начало нового периода, к которому стремится сирийский народ». Не менее значима и экономическая составляющая реформы. С начала гражданской войны в 2011 году сирийский фунт пережил катастрофическое обесценивание: если до конфликта курс составлял порядка 50 фунтов за доллар США, то к концу 2025 года он приблизился к отметке 11 тысяч за единицу. Именно на этом фоне, когда доллар и другие иностранные валюты де-факто стали для значительной части населения средством сбережения и расчетов, новые власти приняли решение о деноминации - удалении двух нулей с номинала, что не меняет реальной стоимости валюты, но существенно упрощает расчеты и бухгалтерию. Аш-Шараа прямо указал на бытовую сторону проблемы, отметив, что для покупки самых простых товаров сирийцам приходилось носить «сумки с деньгами для обмена», что подрывало доверие к национальной валюте и стимулировало долларизацию сирийской экономики. По его словам, деноминация должна способствовать укреплению фунта внутри страны и постепенному восстановлению доверия к нему как к инструменту повседневного обращения.