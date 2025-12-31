USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
Новость дня
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого

«Проклятие Кеннеди» не заканчивается

еще одна трагедия
Ирина Вишнякова, автор haqqin.az
04:07 684

Семья Кеннеди официально подтвердила гибель Татьяны Шлоссберг, внучки президента США Джона Ф. Кеннеди, убитого в 1963 году. 35-летняя журналистка скончалась во вторник утром от острого миелоидного лейкоза - всего через месяц после того, как публично сообщила о своем неизлечимом диагнозе.

Трагедия Татьяны Шлоссберг разворачивалась стремительно. В прошлом месяце в журнале The New Yorker вышла её статья, приуроченная к 62-й годовщине убийства деда. В этой публикации Татьяна призналась, что вскоре после рождения дочери в мае 2024 года врачи диагностировали у неё рак крови. Болезнь обнаружили случайно во время обычного анализа крови.

«Я не могла поверить, что врачи говорят обо мне, - писала Шлоссберг. - Я проплыла больше мили в бассейне накануне, когда была на девятом месяце беременности. Я не чувствовала себя плохо. На самом деле, я была одним из самых здоровых людей, которых я знаю».

Семья Кеннеди официально подтвердила гибель Татьяны Шлоссберг, внучки президента США Джона Ф. Кеннеди, убитого в 1963 году

Несмотря на интенсивное лечение, включавшее несколько курсов химиотерапии, две трансплантации костного мозга и участие в двух клинических испытаниях, болезнь оказалась сильнее. Во время последнего испытания врачи сообщили Татьяне, что смогут поддерживать её жизнь не более года, однако состояние ухудшилось значительно быстрее.

Смерть Татьяны Шлоссберг вновь заставила мир заговорить о «проклятии Кеннеди». Сама Татьяна в своей статье выразила глубокую скорбь из-за того, что её уход станет еще одной строкой в мрачном списке семейных катастроф.

«Всю свою жизнь я старалась быть хорошей - хорошей ученицей, сестрой и дочерью, защищать свою мать и никогда не расстраивать её. Теперь я добавила еще одну трагедию в её жизнь, и я ничего не могу с этим поделать», — признавалась она. Список потерь семьи Кеннеди действительно огромен: помимо убийства Джона Кеннеди (1963) и его брата Роберта (1968), династия потеряла Джозефа Кеннеди-младшего (взрыв самолета, 1944), Джона Кеннеди-младшего (авиакатастрофа, 1999), сына Роберта Кеннеди (несчастный случай на лыжах, 1997), а также еще как минимум десятерых членов семьи, погибших в результате утоплений, болезней и аварий.

Список потерь семьи Кеннеди действительно огромен...

Татьяна была дочерью Кэролайн Кеннеди (бывшего посла США в Японии и Австралии) и дизайнера Ирвина Шлоссберга. У неё остались муж, который поддерживал её на протяжении всего лечения, и двое маленьких детей - трехлетний сын и годовалая дочь. Её брат, Джек Шлоссберг, недавно объявил о намерении баллотироваться в Конгресс, а сестра Роуз известна как кинорежиссер.

Статью в The New Yorker Шлоссберг использовала также как политическую трибуну, подвергнув жесткой критике своего родственника - министра здравоохранения Роберта Ф. Кеннеди-младшего, которого она обвинила в скептицизме по отношению к вакцинам и сокращении почти 500 миллионов долларов финансирований, которые были выделены на исследования мРНК-технологий, и могли бы помочь ей в лечении рака.

Проходя лечение в Медицинском центре Колумбийского университета, Татьяна отмечала, что из-за политики администрации Трампа и действий Кеннеди-младшего система здравоохранения, от которой зависела её жизнь, стала казаться «шаткой».

«Проклятие Кеннеди» не заканчивается
«Проклятие Кеннеди» не заканчивается еще одна трагедия
04:07 685
О чем говорили люди Асада с Израилем?
О чем говорили люди Асада с Израилем? наша корреспонденция
03:48 364
В Новом году конец света
В Новом году конец света о вечном
00:59 2474
Операционная зона №1
Операционная зона №1 горячая тема
30 декабря 2025, 20:52 2762
Протест Трампу: известные артисты Америки уходят со сцены…
Протест Трампу: известные артисты Америки уходят со сцены… наша корреспонденция
30 декабря 2025, 23:54 2888
Азербайджанцы в Грузии под властью Ирана
Азербайджанцы в Грузии под властью Ирана наш обзор
30 декабря 2025, 20:21 4242
Цена встречи с Новым Годом в Баку: 214 долларов!
Цена встречи с Новым Годом в Баку: 214 долларов! новогодняя
00:47 1631
Шаманы с портретами Си Цзиньпина, а буддисты маршируют в Вашингтоне
Шаманы с портретами Си Цзиньпина, а буддисты маршируют в Вашингтоне объектив haqqin.az
00:24 660
Путин перевернул стол
Путин перевернул стол особенности национальной охоты
30 декабря 2025, 22:09 6914
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
30 декабря 2025, 14:38 13521
Иран снова кипит: почти восстание
Иран снова кипит: почти восстание горячая тема
30 декабря 2025, 21:21 4814

ЭТО ВАЖНО

«Проклятие Кеннеди» не заканчивается
«Проклятие Кеннеди» не заканчивается еще одна трагедия
04:07 685
О чем говорили люди Асада с Израилем?
О чем говорили люди Асада с Израилем? наша корреспонденция
03:48 364
В Новом году конец света
В Новом году конец света о вечном
00:59 2474
Операционная зона №1
Операционная зона №1 горячая тема
30 декабря 2025, 20:52 2762
Протест Трампу: известные артисты Америки уходят со сцены…
Протест Трампу: известные артисты Америки уходят со сцены… наша корреспонденция
30 декабря 2025, 23:54 2888
Азербайджанцы в Грузии под властью Ирана
Азербайджанцы в Грузии под властью Ирана наш обзор
30 декабря 2025, 20:21 4242
Цена встречи с Новым Годом в Баку: 214 долларов!
Цена встречи с Новым Годом в Баку: 214 долларов! новогодняя
00:47 1631
Шаманы с портретами Си Цзиньпина, а буддисты маршируют в Вашингтоне
Шаманы с портретами Си Цзиньпина, а буддисты маршируют в Вашингтоне объектив haqqin.az
00:24 660
Путин перевернул стол
Путин перевернул стол особенности национальной охоты
30 декабря 2025, 22:09 6914
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
30 декабря 2025, 14:38 13521
Иран снова кипит: почти восстание
Иран снова кипит: почти восстание горячая тема
30 декабря 2025, 21:21 4814
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться