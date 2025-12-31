«Проклятие Кеннеди» не заканчивается

Семья Кеннеди официально подтвердила гибель Татьяны Шлоссберг, внучки президента США Джона Ф. Кеннеди, убитого в 1963 году. 35-летняя журналистка скончалась во вторник утром от острого миелоидного лейкоза - всего через месяц после того, как публично сообщила о своем неизлечимом диагнозе. Трагедия Татьяны Шлоссберг разворачивалась стремительно. В прошлом месяце в журнале The New Yorker вышла её статья, приуроченная к 62-й годовщине убийства деда. В этой публикации Татьяна призналась, что вскоре после рождения дочери в мае 2024 года врачи диагностировали у неё рак крови. Болезнь обнаружили случайно во время обычного анализа крови. «Я не могла поверить, что врачи говорят обо мне, - писала Шлоссберг. - Я проплыла больше мили в бассейне накануне, когда была на девятом месяце беременности. Я не чувствовала себя плохо. На самом деле, я была одним из самых здоровых людей, которых я знаю».

Несмотря на интенсивное лечение, включавшее несколько курсов химиотерапии, две трансплантации костного мозга и участие в двух клинических испытаниях, болезнь оказалась сильнее. Во время последнего испытания врачи сообщили Татьяне, что смогут поддерживать её жизнь не более года, однако состояние ухудшилось значительно быстрее. Смерть Татьяны Шлоссберг вновь заставила мир заговорить о «проклятии Кеннеди». Сама Татьяна в своей статье выразила глубокую скорбь из-за того, что её уход станет еще одной строкой в мрачном списке семейных катастроф. «Всю свою жизнь я старалась быть хорошей - хорошей ученицей, сестрой и дочерью, защищать свою мать и никогда не расстраивать её. Теперь я добавила еще одну трагедию в её жизнь, и я ничего не могу с этим поделать», — признавалась она. Список потерь семьи Кеннеди действительно огромен: помимо убийства Джона Кеннеди (1963) и его брата Роберта (1968), династия потеряла Джозефа Кеннеди-младшего (взрыв самолета, 1944), Джона Кеннеди-младшего (авиакатастрофа, 1999), сына Роберта Кеннеди (несчастный случай на лыжах, 1997), а также еще как минимум десятерых членов семьи, погибших в результате утоплений, болезней и аварий.