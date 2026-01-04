Глава разведки, он же любимец народа. Он же преемник?

Президент Украины в первые дни 2026 года затеял большую кадровую революцию. Предстоит замена целого ряда фигур на ключевых должностях, но даже если бы речь шла только об одном назначении, о том, о котором уже точно известно, одного этого было бы достаточно, чтобы говорить о серьезных изменениях: генерал Буданов, глава Главного управления разведки, возглавил Офис президента. Напомним, в конце ноября подал в отставку Андрей Ермак, руководивший Офисом с 2020 года и ставший одним из самых влиятельных людей в стране. Главной причиной его ухода стал коррупционный скандал: разоблачение Национальным антикоррупционным бюро схем по разворовыванию средств в государственной корпорации «Энергоатом» с участием ряда министров и бизнесменов, вхожих на Банковую, месторасположение президентского Офиса. Непосредственно в отношении Ермака обвинений не выдвинуто, по крайней мере пока, но заявление об уходе написать пришлось. В обсуждении того, кто станет следующим «Ермаком», имя Кирилла Буданова звучало, но быстро стало известно, что он отказывается. То, что Зеленскому удалось генерала за прошедший месяц уговорить, свидетельствует о высокой заинтересованности президента в таком назначении и о глубоких и всесторонних договоренностях между Зеленским и легендарным руководителем украинской военной разведки, наверняка обозначившим условия, которые позволили генералу принять предложение, сделали его по-настоящему интересным. Кстати, Буданов на новой, гражданской должности остается действующим генералом: специальным распоряжением Зеленский откомандировал его на нынешний пост без увольнения из армии, что, безусловно, усиливает силовую составляющую нынешней власти в Киеве.

У нынешнего назначения есть несколько аспектов. Первый, на поверхности, – политтехнологический. Андрей Ермак во главе Офиса был фигурой крайне в Украине непопулярной, считалось, что он «слишком много на себя берет». Порой его даже называли вице-президентом. Очевидно, что для Зеленского было удобно держать рядом такого универсального менеджера, перед которым можно поставить задачи самого разного плана. Найти ему равноценную замену, но без негативного флера – крайне непростая задача, и именно Буданов, пользующийся большой народной поддержкой, удовлетворяет необходимым требованиям. Второй момент – внешнеполитический. Главное управление разведки при Буданове было активно вовлечено во взаимодействие как с военно-политическими партнерами Украины, так и в негласный переговорный процесс, в котором принимали участие, в частности, Турция, Катар, ряд других стран. По вопросу обмена пленными и удерживаемыми лицами поддерживались контакты с Беларусью и Россией. То есть внешнеполитическое направление, на котором много работал Ермак, Буданову понятно, у него есть доверие и авторитет в соответствующих кругах. Ермаком же, поговаривают, западные партнеры были не очень довольны. В ситуации, когда сейчас ведутся интенсивные переговоры о будущих гарантиях безопасности Украине, о контурах будущего мира, Буданов войдет в этот процесс без затруднений и с пользой для результата. Ну и, конечно, резкий карьерный поворот в судьбе генерала, которого уже пару лет как включают в опросы президентских рейтингов, не могло не вызвать ожиданий относительно его дальнейшей политической судьбы. Нынче Кирилл Буданов занимает прочную третью позицию, после Владимира Зеленского и Валерия Залужного, в числе тех, кого украинцы хотели бы видеть своим президентом. Причем эти замеры делались еще тогда, когда ничто не свидетельствовало об уходе генерала-разведчика в политику. Сейчас показатели наверняка окажутся выше.