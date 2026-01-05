Вместе с Мадуро горит и Хаменеи

В условиях, когда иранский режим одновременно сталкивается с самой серьезной за последние годы волной внутренних протестов, захват Соединенными Штатами президента Венесуэлы Николаса Мадуро воспринимается в Тегеране, как прямое предупреждение: ни география, ни риторика суверенитета неприкосновенности больше не гарантируют. На протяжении десятилетий Венесуэла играла для Ирана роль ключевого внешнего актива в Западном полушарии. Сначала при Уго Чавесе, а затем при Николасе Мадуро Каракас стал опорной точкой для выстраивания антиамериканской оси непосредственно в зоне стратегического «заднего двора» США.

Через Венесуэлу Иран и связанная с ним «Хезболла» получили возможность обходить санкции, выстраивать логистические маршруты, создавать финансовые и оперативные сети, соединявшие Латинскую Америку, Ближний Восток и Европу. Особое значение имел так называемый воздушный мост, действовавший через иранскую авиакомпанию Mahan Air. По данным западных спецслужб, под прикрытием гражданских авиарейсов осуществлялась переброска оборудования, специалистов Корпуса стражей исламской революции и чувствительных технологий. В обмен Венесуэла поставляла Ирану золото и топливо, обеспечивая режиму аятолл критически важные ресурсы в период экономической блокады. Ирано-венесуэльские симбиоз стал примером того, как изолированные режимы выстраивают параллельную глобальную систему выживания. Для «Хезболлы» же Венесуэла превратилась не только в логистический узел, но и в убежище. Через венесуэльские структуры, по данным ЦРУ, террористическая организация получала поддельные документы, легализовывала доходы от наркоторговли и создавала финансовые каналы, напрямую подпитывавшие ее военный потенциал на юге Ливана.

Таким образом, падение режима Мадуро означает не просто смену власти, а разрушение целого трансрегионального механизма, выстраивавшегося Ираном на протяжении многих лет. На этом фоне реакция Тегерана носит не столько дипломатический, сколько экзистенциальный характер. Иранские власти видят в действиях США демонстрацию нового уровня решимости. Захват действующего главы государства, который, благодаря своей геополитической полезности для противников Вашингтона, долгие годы считался защищенным, разрушает прежние представления о допустимых границах американской силы и влияния. Усиление этого сигнала заявлением Трампа в поддержку иранских протестующих делает его предельно прозрачным: внешнее давление и внутренний кризис могут быть синхронизированы. Но не только в Тегеране удар по Каракасу воспринимается как реальная угроза. Москва и Пекин также теряют важнейший геополитический плацдарм. Для Китая Венесуэла была ключевым элементом энергетической стратегии, основанной на доступе к крупнейшим в мире доказанным запасам нефти и многомиллиардных кредитах под поставки сырья. Для России же режим Мадуро выполнял роль военного и символического форпоста, позволяя демонстрировать глобальное присутствие в непосредственной близости от территории США. Потеря этого актива усиливает ощущение, что американская стратегия направлена на системный демонтаж антизападной оси.