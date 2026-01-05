Какой ущерб «похищение» Мадуро может нанести бюджету Азербайджана?

После того как 3 января американский спецназ вывез президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу из резиденции в Каракасе, нефтяные рынки отреагировали заметным снижением котировок. Причиной стали заявления президента США Трампа о том, что уже в ближайшее время американские нефтяные компании вернутся в Венесуэлу, вложат в ее нефтяной сектор миллиарды долларов и в перспективе обеспечат рост добычи. В понедельник утром цена нефти марки Brent снизилась на 0,7 процента - до 60,33 доллара за баррель, нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 0,54 процента - до 56,01 доллара за баррель. Позднее котировки частично отыграли падение, однако показателен сам факт столь быстрой реакции рынков. Формально Венесуэла производит сегодня лишь около 1 процента мировой нефти - следствие многолетнего недофинансирования, санкций, управленческого кризиса и фактической изоляции отрасли. Вместе с тем, по данным Управления энергетической информации США, страна располагает почти 20 процентами мировых разведанных запасов нефти, что делает ее потенциальным фактором давления на рынок даже без реального роста добычи.

При этом заявления Трампа весьма далеки от практической реализации. Политическое будущее Венесуэлы остается неопределенным: несмотря на арест Мадуро и его содержание в нью-йоркском следственном изоляторе, созданная им система власти в стране сохраняется. Но даже в случае стремительной политической трансформации восстановление нефтяной отрасли заняло бы годы и потребовало бы колоссальных инвестиций. Следует понять, что нефтяная инфраструктура Венесуэлы критически изношена и после национализации активов западных компаний, осуществленной при Уго Чавесе в 2006 году, ее технологическое обновление по факту прекратилось. Нефтепроводы государственной компании PDVSA эксплуатируются более 50 лет, и только одна их модернизация, по оценкам экспертов, потребует от 50 до 60 миллиардов долларов. Дополнительные вложения необходимы в добычу и переработку тяжелой нефти, а также в энергоснабжение, которое в Венесуэле регулярно дает сбои. Тем не менее одних лишь ожиданий возможного возвращения американских компаний оказалось достаточно, чтобы усилить тенденцию к понижению цен на нефть. Мировой рынок в последние месяцы уже находился в состоянии избытка предложения на фоне замедления роста спроса, так что венесуэльский фактор стал еще одним геополитическим триггером, ускорившим коррекцию.

Пока ни одна из крупных американских нефтяных корпораций официально не подтвердила планов масштабных инвестиций в Венесуэлу. Однако Али Мошири, бывший топ-менеджер гиганта Chevron, сообщил в интервью лондонской Financial Times, что его фонд Amos Global Energy Management намерен привлечь около 2 миллиардов долларов для проектов в венесуэльской нефтяной отрасли. По его словам, фонд уже определил ряд активов и подготовил меморандум о частном размещении средств. Директор по исследованиям глобальной брокерской платформы XTB Кэтлин Брукс отмечает, что текущее падение цен может носить краткосрочный характер, поскольку инвесторы пытаются оценить реальные сроки и масштабы возможного возвращения на рынок венесуэльской нефти. По ее словам, модернизация инфраструктуры, бурение новых скважин и строительство перерабатывающих мощностей для тяжелой нефти - процесс, который может затянуться до 2030 года и далее. Она же напомнила, что на пике добычи в 1998 году Венесуэла производила в сутки почти 3,5 миллиона баррелей нефти, тогда как сегодня этот показатель колеблется в районе 1 миллиона баррелей. Схожую оценку дал бывший глава British Petroleum Джон Браун, заявивший в эфире BBC Radio 4, что восстановление венесуэльской нефтедобычи потребует огромного объема навыков, инвестиций и времени. По его словам, даже при благоприятном сценарии рост добычи будет медленным и может сопровождаться временными спадами из-за структурных реформ. Питер МакНэлли, руководитель глобального отдела отраслевого анализа исследовательской компании Third Bridge, также считает, что для реального возрождения сектора потребуются десятки миллиардов долларов и не менее одного десятилетия устойчивого интереса со стороны западных нефтяных гигантов. МакНэлли подчеркивает, что в стране, где хроническое недофинансирование затронуло всю экономику, быстрых решений не существует.