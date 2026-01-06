Схватка за Мадуро. Кубинские чекисты против американского спецназа

Ночь штурма Каракаса, завершившаяся вывозом президента Николаса Мадуро и его супруги в Соединенные Штаты, вновь поставила вопрос, который в самой Венесуэле годами обсуждался вполголоса: каков был реальный масштаб кубинского присутствия в ближайшем окружении президента и кто из этих людей погиб, прикрывая его в момент операции американского спецназа. Утром 4 января Гавана официально признала гибель 32 граждан Кубы, охарактеризовав их как «представителей вооруженных сил и структур безопасности», и объявила общенациональный траур. При этом не были названы ни имена погибших, ни их принадлежность к конкретным подразделениям, ни место и характер их участия в боевых действиях. Единственным публичным объяснением стала формула «погибли при исполнении долга», что соответствует устоявшейся практике Кубы не раскрывать детали силового присутствия за пределами страны.

Американская сторона с первых часов подчеркивала, что система охраны Мадуро не ограничивалась венесуэльскими структурами. Представители администрации США прямо называли кубинцев «ключевым элементом внутреннего контура безопасности режима», указывая, что речь шла не о символической поддержке, а о встроенном механизме удержания власти. В сухом остатке подтвержден лишь один факт: 32 кубинца погибли в ходе американской операции в Каракасе. Все остальное - их конкретные функции, расположение в момент штурма и степень близости к президенту - остается нераскрытым. Появление кубинского сюжета в контексте охраны Мадуро напрямую связано с характером венесуэльско-кубинского союза, сформированного еще при Уго Чавесе. В 2000 году Каракас и Гавана подписали стратегическое соглашение, по которому Венесуэла начала поставлять Кубе нефть на льготных условиях - до 100 тысяч баррелей в сутки, а Куба обязалась направлять в Венесуэлу тысячи специалистов. Официально речь шла о врачах, учителях и тренерах, однако параллельно выстраивался закрытый контур сотрудничества в сфере безопасности. К середине 2000-х годов в Венесуэле находились не только десятки тысяч кубинских медиков, но и сотни, а по оценкам ряда западных разведслужб, - до нескольких тысяч кубинских советников, связанных с органами государственной безопасности. Их функция заключалась не во внешней обороне страны, а во внутреннем контроле. Отметим, что кубинские спецслужбы еще с 1960-х годов считались одними из самых эффективных не только на американском континенте, но и во всем мире. Кубинские специалисты участвовали в перестройке венесуэльских силовых структур, помогали выстраивать контрразведку внутри армии и спецслужб и внедряли методы политического контроля, давно отработанные на Кубе.

Фактически речь шла о создании жесткой «вертикали лояльности», где контроль распространялся от рядового состава до высшего командования. Кубинцы были задействованы в обучении кадров, проверке офицеров, мониторинге настроений в силовых структурах и фильтрации информации, доходившей до руководства страны. Их задача состояла не в защите Венесуэлы от внешних угроз, а в защите режима от внутренних сценариев - военных заговоров, элитных расколов и попыток переворота. После смерти Уго Чавеса в 2013 году и прихода к власти Николаса Мадуро значение кубинского фактора заметно выросло. Новый президент не обладал ни харизмой, ни политическим весом своего предшественника и изначально воспринимался значительной частью армии и элиты как фигура весьма уязвимая. Именно в этот период, по данным западных источников, кубинское присутствие в структурах безопасности было усилено. Оно распространялось не только на уровень советников, но и на людей, непосредственно вовлеченных в работу президентской охраны, спецслужб и систем связи. В этой конфигурации понятие «охрана» выходило далеко за рамки вооруженных телохранителей. Речь шла о многослойном контуре, включавшем сотрудников протокола безопасности, связистов, специалистов по радиоконтролю, операторов защищенных коммуникаций, а также тех, кто отвечал за проверку персонала, маршруты передвижения и режимные зоны. Именно этот «невидимый слой» традиционно связывали с кубинскими агентами, чья задача заключалась в упреждающей нейтрализации угроз. Сообщения последних лет, в том числе со ссылкой на данные американских спецслужб, указывали, что Мадуро сознательно опирался на кубинцев как на более надежный элемент, не связанный с внутренними венесуэльскими кланами и не вовлеченный в местные конфликты. В этом контексте гибель 32 кубинцев в ночь штурма Каракаса позволяет предположить, что в момент операции они находились вблизи ключевых объектов охраны и выполняли функции, существенно выходившие за рамки вспомогательного персонала.