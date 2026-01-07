USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.1063
Подписаться на уведомления
Захват российского танкера: в Белом доме заявили о суде над экипажем
Новость дня
Захват российского танкера: в Белом доме заявили о суде над экипажем

Жесткая риторика Джихата Яйыджи в эпоху новой геополитики

Айдын Керимов, автор haqqin.az, Стамбул
20:14 1526

Вчерашнее выступление адмирала в отставке Джихата Яйыджи на турецком телеканале Sözcü стало не столько эмоциональной импровизацией, сколько симптомом более глубокой трансформации стратегического мышления современной Турции.

В словах отставного адмирала важна не конкретная формулировка обвинений, а рамка, в которую он помещает происходящее: Яйыджи представил Турцию как осажденную крепость, вокруг которой формируется враждебный пояс, а любое движение соседей интерпретируется им как элемент единого заговора.

Риторика Яйыджи строится на принципе «слияния угроз». В его логике Израиль, Греция, Кипр и США не существуют как самостоятельные акторы с собственными интересами, а являются частью единого механизма, направленного против Анкары. Это - характерный прием силового национализма, при котором внешняя политика объясняется не балансом интересов, а моральной категорией вражды. Такой подход удобен для мобилизации общества, но плох как инструмент реального анализа, поскольку упрощает сложную региональную картину до бинарной схемы «мы против них».

Риторика Яйыджи строится на принципе «слияния угроз». В его логике Израиль, Греция, Кипр и США не существуют как самостоятельные акторы с собственными интересами, а являются частью единого механизма, направленного против Анкары

Особого внимания заслуживает попытка Яйыджи представить Турцию единственной подлинной демократией в регионе Ближнего Востока. Этот тезис важен не столько как утверждение факта, сколько как идеологическая защита: если Турция - последний оплот демократии, соответственно, любое сопротивление ее внешнеполитическим амбициям автоматически трактуется как атака на сам принцип национального государства. В столь категоричной конструкции исчезает пространство для политических компромиссов, и любой диалог с оппонентами начинает выглядеть не как переговоры, а как уступка врагу.

Не менее показательно и обращение Яйыджи к фигуре Мустафы Кемаля Ататюрка. Апелляция к основателю Турецкой Республики используется как попытка придать нынешней конфронтационной линии Турции историческую легитимность. Однако между кемалистским проектом национального суверенитета и современной риторикой правящей Парти справедливости и развития существует напряжение, о котором в эфире предпочитают не говорить.

Тезис Яйыджи о Западе как силе, разрушающей национальные государства, также укладывается в эту схему. Он позволяет объяснить неудачи и риски внешними интригами, снимая ответственность с собственных решений. При этом обвинения в адрес американской дипломатии и разговоры о «монархических проектах» выглядят, скорее, отражением тревоги турецкой элиты перед фрагментацией региона, нежели подтвержденной стратегической информацией. Это язык подозрений, но не доказательств.

Апелляция к основателю Турецкой Республики используется как попытка придать нынешней конфронтационной линии Турции историческую легитимность. Однако между кемалистским проектом национального суверенитета и современной риторикой правящей Парти справедливости и развития существует напряжение

Ключевой конструкцией в телевыступлении отставного адмирала стал сирийский сюжет, в котором сходятся все опасения политической элиты Турции - курдский фактор, распад государственности, конкуренция внешних игроков и риск появления вдоль границы неконтролируемого политического образования.

Из этой логики закономерно вытекает предложение Яйыджи заключить с Сирией морское соглашение по модели ливийского меморандума, за которым стоит вполне конкретный расчет: переразметка Восточного Средиземноморья в пользу Анкары и подрыв альянсов, которые Турция считает для себя враждебными. При этом игнорируется главный риск - подобные шаги не разрушают основу конфликтов, а институционализируют их, превращая спор о границах в долговременное противостояние.

Резюмируя, отмечу, что выступление Джихата Яйыджи можно рассматривать как концентрат настроений части турецкой силовой элиты: недоверие к союзникам, убежденность в собственной осажденности и готовность мыслить в категориях исключительных мер.

Читайте по теме

Израиль не уходит. Уходят Турцию? наша корреспонденция; все еще актуально
01:47 8203
Неизбежная война Турции с Израилем наша корреспонденция; все еще актуально
6 января 2026, 22:55 7973
Сценарий войны Израиля и Турции - реальность наша корреспонденция
26 декабря 2025, 18:18 6876
А если суд отпустит Мадуро? Плохой прецедент для президентов
А если суд отпустит Мадуро? Плохой прецедент для президентов новый поворот
21:12 1582
Захват российского танкера: в Белом доме заявили о суде над экипажем
Захват российского танкера: в Белом доме заявили о суде над экипажем видео; обновлено 21:48
21:48 13805
Рубио представил американский план по Венесуэле
Рубио представил американский план по Венесуэле
22:07 569
Политический удар по Трампу
Политический удар по Трампу наш комментарий
20:41 3277
О человеке, у которого «завтра» всегда под вопросом
О человеке, у которого «завтра» всегда под вопросом о вечном
20:24 2261
Пехлеви обратился к силовикам: Сделайте правильный выбор, присоединитесь к народу!
Пехлеви обратился к силовикам: Сделайте правильный выбор, присоединитесь к народу! все еще актуально
14:39 15799
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс наша аналитика
19:28 3277
Discord вместо военкомата: как южноафриканцев вербовали на войну против Украины
Discord вместо военкомата: как южноафриканцев вербовали на войну против Украины Bloomberg
20:25 1015
Жесткая риторика Джихата Яйыджи в эпоху новой геополитики
Жесткая риторика Джихата Яйыджи в эпоху новой геополитики
20:14 1527
Экс-глава AvroQrand Ханлар Джафаров умер в тюрьме
Экс-глава AvroQrand Ханлар Джафаров умер в тюрьме новость дополнена
19:42 2645
«Желающие» Москву слушать не желают
«Желающие» Москву слушать не желают украинская драма продолжается
02:18 7138

ЭТО ВАЖНО

А если суд отпустит Мадуро? Плохой прецедент для президентов
А если суд отпустит Мадуро? Плохой прецедент для президентов новый поворот
21:12 1582
Захват российского танкера: в Белом доме заявили о суде над экипажем
Захват российского танкера: в Белом доме заявили о суде над экипажем видео; обновлено 21:48
21:48 13805
Рубио представил американский план по Венесуэле
Рубио представил американский план по Венесуэле
22:07 569
Политический удар по Трампу
Политический удар по Трампу наш комментарий
20:41 3277
О человеке, у которого «завтра» всегда под вопросом
О человеке, у которого «завтра» всегда под вопросом о вечном
20:24 2261
Пехлеви обратился к силовикам: Сделайте правильный выбор, присоединитесь к народу!
Пехлеви обратился к силовикам: Сделайте правильный выбор, присоединитесь к народу! все еще актуально
14:39 15799
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс наша аналитика
19:28 3277
Discord вместо военкомата: как южноафриканцев вербовали на войну против Украины
Discord вместо военкомата: как южноафриканцев вербовали на войну против Украины Bloomberg
20:25 1015
Жесткая риторика Джихата Яйыджи в эпоху новой геополитики
Жесткая риторика Джихата Яйыджи в эпоху новой геополитики
20:14 1527
Экс-глава AvroQrand Ханлар Джафаров умер в тюрьме
Экс-глава AvroQrand Ханлар Джафаров умер в тюрьме новость дополнена
19:42 2645
«Желающие» Москву слушать не желают
«Желающие» Москву слушать не желают украинская драма продолжается
02:18 7138
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться