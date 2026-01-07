Вчерашнее выступление адмирала в отставке Джихата Яйыджи на турецком телеканале Sözcü стало не столько эмоциональной импровизацией, сколько симптомом более глубокой трансформации стратегического мышления современной Турции. В словах отставного адмирала важна не конкретная формулировка обвинений, а рамка, в которую он помещает происходящее: Яйыджи представил Турцию как осажденную крепость, вокруг которой формируется враждебный пояс, а любое движение соседей интерпретируется им как элемент единого заговора. Риторика Яйыджи строится на принципе «слияния угроз». В его логике Израиль, Греция, Кипр и США не существуют как самостоятельные акторы с собственными интересами, а являются частью единого механизма, направленного против Анкары. Это - характерный прием силового национализма, при котором внешняя политика объясняется не балансом интересов, а моральной категорией вражды. Такой подход удобен для мобилизации общества, но плох как инструмент реального анализа, поскольку упрощает сложную региональную картину до бинарной схемы «мы против них».

Особого внимания заслуживает попытка Яйыджи представить Турцию единственной подлинной демократией в регионе Ближнего Востока. Этот тезис важен не столько как утверждение факта, сколько как идеологическая защита: если Турция - последний оплот демократии, соответственно, любое сопротивление ее внешнеполитическим амбициям автоматически трактуется как атака на сам принцип национального государства. В столь категоричной конструкции исчезает пространство для политических компромиссов, и любой диалог с оппонентами начинает выглядеть не как переговоры, а как уступка врагу. Не менее показательно и обращение Яйыджи к фигуре Мустафы Кемаля Ататюрка. Апелляция к основателю Турецкой Республики используется как попытка придать нынешней конфронтационной линии Турции историческую легитимность. Однако между кемалистским проектом национального суверенитета и современной риторикой правящей Парти справедливости и развития существует напряжение, о котором в эфире предпочитают не говорить. Тезис Яйыджи о Западе как силе, разрушающей национальные государства, также укладывается в эту схему. Он позволяет объяснить неудачи и риски внешними интригами, снимая ответственность с собственных решений. При этом обвинения в адрес американской дипломатии и разговоры о «монархических проектах» выглядят, скорее, отражением тревоги турецкой элиты перед фрагментацией региона, нежели подтвержденной стратегической информацией. Это язык подозрений, но не доказательств.