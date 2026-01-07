Политический удар по Трампу

USD 1.7000
Захват российского танкера: в Белом доме заявили о суде над экипажем
Ирина Вишнякова, автор haqqin.az
Внезапная смерть конгрессмена-республиканца от Калифорнии Дуга Ла Мальфы стала для администрации Дональда Трампа политическим ударом по и без того хрупкому балансу сил в Палате представителей.

Ла Мальфа, скончавшийся в возрасте 65 лет после экстренной госпитализации и операции, был одним из самых дисциплинированных и надежных сторонников президента США. Сам Трамп подчеркнул это предельно откровенно, заявив, что конгрессмен «голосовал со мной в 100 процентах случаев, мне даже не приходилось ему звонить». В условиях минимального парламентского преимущества подобная лояльность превращается в стратегический ресурс, утрата которого мгновенно меняет конфигурацию власти.

Ситуацию усугубляет и то, что смерть Ла Мальфы произошла на фоне растущей нестабильности внутри самой Республиканской фракции

После смерти Ла Мальфы и недавней отставки конгрессвумен от Джорджии Марджори Тейлор Грин, также тесно связанной с движением MAGA, численное преимущество республиканцев в Палате представителей сократилось до символических пяти мандатов. На данный момент у республиканцев 218 мест, у демократов - 213, и этот разрыв означает, что при любом ключевом голосовании Республиканская партия может позволить себе не более двух голосов, «выпавших» из-за внутрипартийного бунта, отсутствия того или иного конгрессмена из-за болезни. Фактически Палата представителей перешла в режим постоянного риска, когда каждое голосование становится проверкой управляемости.

Ситуацию усугубляет и то, что смерть Ла Мальфы произошла на фоне растущей нестабильности внутри самой Республиканской фракции. Еще один повод для тревоги возник буквально в те же сутки, когда стало известно о госпитализации конгрессмена от Индианы Джима Берда после автомобильной аварии. Хотя его офис поспешил заверить, что Берд полностью восстановится, сам факт подобного совпадения лишь усилил нервозность в лагере республиканцев, которые уже несколько месяцев живут в режиме «арифметического выживания».

Политический контекст делает эту утрату особенно чувствительной. Отношения Дональда Трампа с Палатой представителей остаются напряженными, несмотря на формальное большинство представителей Республиканской партии. На прошлой неделе президент впервые за свой второй срок воспользовался правом вето, заблокировав два законопроекта.

Таким образом, смерть одного конгрессмена высветила структурную уязвимость республиканского большинства. Формально контроль над Палатой представителей сохраняется, но на практике он все больше напоминает балансирование на грани. Любой внутренний конфликт, любое заболевание или отсутствие может парализовать законодательный процесс и лишить Трампа возможности проводить ключевые инициативы

Этот шаг вызвал раздражение даже среди ближайших союзников Трампа. Конгрессвумен Лорен Боберт, еще недавно считавшаяся одной из ключевых фигур лагеря MAGA, публично намекнула, что Трамп наложил вето на продвигаемый ею законопроект из-за ее требования обнародовать материалы расследования дела Джеффри Эпштейна. Подобные эпизоды демонстрируют, что Трампу все сложнее удерживать жесткую дисциплину внутри собственной фракции, а смерть надежного «штыка» вроде Ла Мальфы лишь усиливает этот тренд.

Юридические и процедурные последствия также работают не в пользу Белого дома. Согласно законам Калифорнии, губернатор штата Гэвин Ньюсом обязан в течение 14 дней назначить дату внеочередных выборов для замещения вакантного места. Однако у него есть возможность оставить округ без представителя на несколько месяцев, совместив дополнительные выборы с праймериз в мае или июне. В таком случае республиканцы будут вынуждены работать в условиях ослабленного состава практически до лета, а, возможно, и дольше, если процесс затянется. Более того, округу Ла Мальфы в этом году придется голосовать дважды: сначала для временного преемника, а затем - на общих выборах в ноябре, когда будут переизбираться все 450 мест Палаты представителей на новый двухлетний срок.

Таким образом, смерть одного конгрессмена высветила структурную уязвимость республиканского большинства. Формально контроль над Палатой представителей сохраняется, но на практике он все больше напоминает балансирование на грани. Любой внутренний конфликт, любое заболевание или отсутствие может парализовать законодательный процесс и лишить Трампа возможности проводить ключевые инициативы.

В этом смысле кончина Дуга Ла Мальфы стала не просто трагическим эпизодом, а символом того, насколько нестабильной и хрупкой стала опора президента в Конгрессе накануне решающего избирательного года.

