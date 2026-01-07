Политический удар по Трампу

Внезапная смерть конгрессмена-республиканца от Калифорнии Дуга Ла Мальфы стала для администрации Дональда Трампа политическим ударом по и без того хрупкому балансу сил в Палате представителей. Ла Мальфа, скончавшийся в возрасте 65 лет после экстренной госпитализации и операции, был одним из самых дисциплинированных и надежных сторонников президента США. Сам Трамп подчеркнул это предельно откровенно, заявив, что конгрессмен «голосовал со мной в 100 процентах случаев, мне даже не приходилось ему звонить». В условиях минимального парламентского преимущества подобная лояльность превращается в стратегический ресурс, утрата которого мгновенно меняет конфигурацию власти.

После смерти Ла Мальфы и недавней отставки конгрессвумен от Джорджии Марджори Тейлор Грин, также тесно связанной с движением MAGA, численное преимущество республиканцев в Палате представителей сократилось до символических пяти мандатов. На данный момент у республиканцев 218 мест, у демократов - 213, и этот разрыв означает, что при любом ключевом голосовании Республиканская партия может позволить себе не более двух голосов, «выпавших» из-за внутрипартийного бунта, отсутствия того или иного конгрессмена из-за болезни. Фактически Палата представителей перешла в режим постоянного риска, когда каждое голосование становится проверкой управляемости. Ситуацию усугубляет и то, что смерть Ла Мальфы произошла на фоне растущей нестабильности внутри самой Республиканской фракции. Еще один повод для тревоги возник буквально в те же сутки, когда стало известно о госпитализации конгрессмена от Индианы Джима Берда после автомобильной аварии. Хотя его офис поспешил заверить, что Берд полностью восстановится, сам факт подобного совпадения лишь усилил нервозность в лагере республиканцев, которые уже несколько месяцев живут в режиме «арифметического выживания». Политический контекст делает эту утрату особенно чувствительной. Отношения Дональда Трампа с Палатой представителей остаются напряженными, несмотря на формальное большинство представителей Республиканской партии. На прошлой неделе президент впервые за свой второй срок воспользовался правом вето, заблокировав два законопроекта.