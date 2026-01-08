В Екатеринбурге затравили азербайджанскую семью

В России с 2018 года проводится благотворительная акция «Ёлка желаний», во время которой известные люди и чиновники разного уровня выполняют желания детей, размещенные в игрушках, развешанных на праздничной елке. Глава Железнодорожного района Екатеринбурга Виталий Першин в рамках этого мероприятия в конце декабря снял с елки шар с именем 7-летнего Али, который хотел получить самокат. По ходу выяснилось, что у Али есть восьмилетняя сестричка Милена и младший братик Вагиф. Милена получила от чиновника набор для рукоделия, Вагиф – сладости. С многодетной семьей азербайджанского происхождения глава района устроил чаепитие и отчитался о проделанном в социальной сети «ВКонтакте».

Но если летом минувшего года инициаторами этнического преследования стали власти, устроившие рейды с задержаниями и пытками членов азербайджанской диаспоры, в результате чего погибли братья Сафаровы, то сейчас к травле азербайджанцев подключились простые россияне в ответ на действия властей, которые им не понравились.

Вот тут-то все и началось. Пост был перепубликован в других сетях, на националистических каналах с возмущенными комментариями, почему подарки получили какие-то «мигранты», а не российские дети. Досталось и родителям детей на их личных страницах в соцсетях. Никакие оправдания, что эти азербайджанцы получили российское гражданство еще два десятка лет назад, не помогли. На сайте администрации Железнодорожного района говорится, что Милена и Али учатся в начальных классах гимназии № 108, их папа работает на стройке, мама — домохозяйка. Вагиф ходит в детский сад (фамилия семьи не называется). У младшего мальчика, как разузнали журналисты, есть инвалидность по слуху. Но это ничто для разъяренных ксенофобов.

Не выдержав психологического давления, отец попросил чиновников администрации забрать подарки обратно. Не зная, как реагировать на всплеск ненависти на национальной почве, власти района сначала закрыли комментарии в соцсети под новостью о новогодних подарках, а затем убрали и саму новость. Российские обыватели, поднявшие грязную волну, оказались сильнее властей.

Время от времени «из высоких политических соображений», поддерживая погромные настроения, чиновничество в России обречено становиться заложником разбуженных низменных нравов и попадать под раздачу «великого русского народа». Пока не бьют, но ведь кто знает…