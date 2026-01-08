USD 1.7000
EUR 1.9857
RUB 2.1172
Подписаться на уведомления
Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным
Новость дня
Белый дом верит: захват танкера не испортит отношений Трампа с Путиным

Израиль и ОАЭ заодно

наш комментарий
Джемаль Бустани, автор haqqin.az, Бейрут
10:40 1052

Признание Израилем Сомалиленда стало причиной масштабного регионального конфликта интересов, который обнажил глубокие противоречия внутри исламского мира и подтвердил, что борьба за Африканский Рог и Красное море входит в новую, более жесткую фазу.

Речь не столько о символике или о формальном признании непризнанного образования, сколько о перераспределении контроля над ключевыми морскими маршрутами, энергетическими потоками и архитектурой региональной безопасности.

Этот шаг стал кульминацией многолетнего тайного взаимодействия между Израилем и Сомалилендом. Открыто признаем: речь идет о части широкого проекта по формированию нового порядка в зоне Африканского Рога и южного входа в Красное море - пространстве, на котором сходятся интересы Ближнего Востока, Восточной Африки и глобальных торговых держав. В этом контексте израильское признание Сомалиленда Израилем предстает как элемент координированной стратегии, ключевую роль в которой играют также… Объединенные Арабские Эмираты.

Иерусалим и Абу-Даби действуют синхронно, выстраивая альтернативную систему безопасности и логистики, способную обойти традиционные центры влияния в арабском и исламском мире. Усиление роли ОАЭ в Йемене и Судане, расширение их военного и экономического присутствия на побережье Красного моря и параллельное сближение Израиля с Сомалилендом укладываются в единую логику. В этой конструкции порт Бербера становится ключевым узлом. Причем не только торговым, но и потенциально военно-логистическим.

Иерусалим и Абу-Даби действуют синхронно, выстраивая альтернативную систему безопасности и логистики, способную обойти традиционные центры влияния в арабском и исламском мире

ОАЭ уже инвестировали в развитие инфраструктуры порта Бербера более 442 миллионов долларов с целью превратить его в многофункциональный центр, способный обслуживать как коммерческие, так и военные задачи. Географическое положение Берберы делает ее стратегическим активом: порт расположен в непосредственной близости от Баб-эль-Мандебского пролива - одной из важнейших артерий мировой торговли, через которую проходит значительная часть поставок энергоносителей и товаров между Азией, Европой и Ближним Востоком.

Выбор момента для официального признания Сомалиленда был также не случаен. В Израиле растет обеспокоенность усилением военного потенциала йеменских хуситов, прежде всего в сфере ракетных вооружений и беспилотных систем. Атаки на судоходство в Красном море и Аденском заливе уже показали миру, насколько уязвимыми остаются глобальные морские маршруты. В этой логике даже опосредованное присутствие Израиля в Сомалиленде рассматривается как способ расширить глубину стратегического наблюдения и реагирования, а также вынести линию безопасности за пределы собственных границ.

Отдельного внимания заслуживает утверждение о том, что израильская военная разведка на протяжении многих лет поддерживала прямой, неафишируемый канал связи с властями Сомалиленда, включая элементы разведывательной координации и сотрудничества в сфере безопасности – прямое указание на то, что признание Сомалиленда стало, скорее, легализацией уже существующих связей, нежели началом принципиально нового этапа. Формальное дипломатическое оформление лишь закрепило то, что де-факто существовало в тени.

Как уже неоднократно сообщалось, этот шаг вызвал резко негативную реакцию со стороны ряда исламских государств. Бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу охарактеризовал признание Сомалиленда как прямое посягательство на интересы Турции, Египта и Саудовской Аравии и как попытку расколоть исламский мир. Эта оценка отражает более широкий страх: формирование новой оси влияния, в которой Израиль и ОАЭ действуют в обход традиционных региональных центров силы, подрывает сложившийся баланс и маргинализирует такие страны, как Египет и Турция, исторически претендующие на ведущую роль в акватории Красного моря.

ОАЭ уже инвестировали в развитие инфраструктуры порта Бербера более 442 миллионов долларов с целью превратить его в многофункциональный центр, способный обслуживать как коммерческие, так и военные задачи

Показательно и то, что на фоне совместного заявления арабских и исламских стран, осуждающего признание Израилем Сомалиленда, в списке подписантов отсутствовали Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн. Что было воспринято как молчаливое подтверждение их участия в новой конфигурации, ориентированной на контроль торговых и энергетических путей в сотрудничестве с Израилем и при негласной поддержке США.

Таким образом, внутри исламского мира обозначился явный разлом между странами, для которых вопрос Сомалиленда остается частью принципиальной борьбы за территориальную целостность Сомали и региональную солидарность, и теми, кто рассматривает ситуацию исключительно через призму стратегических преференций.

В результате израильское признание Сомалиленда стало катализатором не локального дипломатического кризиса, а более глубокой трансформации регионального порядка. Оно высветило конфликт между старой логикой исламской солидарности и новой прагматикой геоэкономики и безопасности, где ключевую роль играют порты, проливы, беспилотники и контроль над морскими путями.

И именно в этом измерении действия Израиля вызвали не просто недовольство, а настоящую взрывную реакцию, запустив процесс, последствия которого для Африканского Рога и Красного моря будут ощущаться еще очень долго.

Читайте по теме

Израиль бросает вызов Турции из Дубая наша корреспонденция
2 декабря 2025, 04:17 8608
Израиль не уходит. Уходят Турцию? наша корреспонденция; все еще актуально
7 января 2026, 01:47 8424
Неизбежная война Турции с Израилем наша корреспонденция; все еще актуально
6 января 2026, 22:55 8207
Вторая пошла: в Армении снова ждут азербайджанский бензин
Вторая пошла: в Армении снова ждут азербайджанский бензин
11:36 452
Американцы показали, как захватывали российский танкер
Американцы показали, как захватывали российский танкер видео
11:32 669
Ильхам Алиев на открытии ветряной электростанции в Баку
Ильхам Алиев на открытии ветряной электростанции в Баку фото
10:26 1928
Израиль и ОАЭ заодно
Израиль и ОАЭ заодно наш комментарий
10:40 1053
В Екатеринбурге затравили азербайджанскую семью
В Екатеринбурге затравили азербайджанскую семью горячая тема
00:43 9670
Трамп готовится и к захвату Кубы
Трамп готовится и к захвату Кубы наша корреспонденция
7 января 2026, 22:04 5563
Гусейнов воевал за Россию и пропал без следа
Гусейнов воевал за Россию и пропал без следа
10:46 1360
В Венесуэле рассказали об операции Америки: 100 погибших и раненый Мадуро
В Венесуэле рассказали об операции Америки: 100 погибших и раненый Мадуро
10:20 1647
Дан зеленый свет санкциям против России
Дан зеленый свет санкциям против России утверждает сенатор Грэм
09:19 2805
План Трампа: нефть за $50 и вытеснить из Венесуэлы Россию и Китай
План Трампа: нефть за $50 и вытеснить из Венесуэлы Россию и Китай
08:45 2046
Указом Трампа: США вышли из 66 международных организаций
Указом Трампа: США вышли из 66 международных организаций
02:26 5520

ЭТО ВАЖНО

Вторая пошла: в Армении снова ждут азербайджанский бензин
Вторая пошла: в Армении снова ждут азербайджанский бензин
11:36 452
Американцы показали, как захватывали российский танкер
Американцы показали, как захватывали российский танкер видео
11:32 669
Ильхам Алиев на открытии ветряной электростанции в Баку
Ильхам Алиев на открытии ветряной электростанции в Баку фото
10:26 1928
Израиль и ОАЭ заодно
Израиль и ОАЭ заодно наш комментарий
10:40 1053
В Екатеринбурге затравили азербайджанскую семью
В Екатеринбурге затравили азербайджанскую семью горячая тема
00:43 9670
Трамп готовится и к захвату Кубы
Трамп готовится и к захвату Кубы наша корреспонденция
7 января 2026, 22:04 5563
Гусейнов воевал за Россию и пропал без следа
Гусейнов воевал за Россию и пропал без следа
10:46 1360
В Венесуэле рассказали об операции Америки: 100 погибших и раненый Мадуро
В Венесуэле рассказали об операции Америки: 100 погибших и раненый Мадуро
10:20 1647
Дан зеленый свет санкциям против России
Дан зеленый свет санкциям против России утверждает сенатор Грэм
09:19 2805
План Трампа: нефть за $50 и вытеснить из Венесуэлы Россию и Китай
План Трампа: нефть за $50 и вытеснить из Венесуэлы Россию и Китай
08:45 2046
Указом Трампа: США вышли из 66 международных организаций
Указом Трампа: США вышли из 66 международных организаций
02:26 5520
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться