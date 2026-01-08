Израиль и ОАЭ заодно

Признание Израилем Сомалиленда стало причиной масштабного регионального конфликта интересов, который обнажил глубокие противоречия внутри исламского мира и подтвердил, что борьба за Африканский Рог и Красное море входит в новую, более жесткую фазу. Речь не столько о символике или о формальном признании непризнанного образования, сколько о перераспределении контроля над ключевыми морскими маршрутами, энергетическими потоками и архитектурой региональной безопасности. Этот шаг стал кульминацией многолетнего тайного взаимодействия между Израилем и Сомалилендом. Открыто признаем: речь идет о части широкого проекта по формированию нового порядка в зоне Африканского Рога и южного входа в Красное море - пространстве, на котором сходятся интересы Ближнего Востока, Восточной Африки и глобальных торговых держав. В этом контексте израильское признание Сомалиленда Израилем предстает как элемент координированной стратегии, ключевую роль в которой играют также… Объединенные Арабские Эмираты. Иерусалим и Абу-Даби действуют синхронно, выстраивая альтернативную систему безопасности и логистики, способную обойти традиционные центры влияния в арабском и исламском мире. Усиление роли ОАЭ в Йемене и Судане, расширение их военного и экономического присутствия на побережье Красного моря и параллельное сближение Израиля с Сомалилендом укладываются в единую логику. В этой конструкции порт Бербера становится ключевым узлом. Причем не только торговым, но и потенциально военно-логистическим.

ОАЭ уже инвестировали в развитие инфраструктуры порта Бербера более 442 миллионов долларов с целью превратить его в многофункциональный центр, способный обслуживать как коммерческие, так и военные задачи. Географическое положение Берберы делает ее стратегическим активом: порт расположен в непосредственной близости от Баб-эль-Мандебского пролива - одной из важнейших артерий мировой торговли, через которую проходит значительная часть поставок энергоносителей и товаров между Азией, Европой и Ближним Востоком. Выбор момента для официального признания Сомалиленда был также не случаен. В Израиле растет обеспокоенность усилением военного потенциала йеменских хуситов, прежде всего в сфере ракетных вооружений и беспилотных систем. Атаки на судоходство в Красном море и Аденском заливе уже показали миру, насколько уязвимыми остаются глобальные морские маршруты. В этой логике даже опосредованное присутствие Израиля в Сомалиленде рассматривается как способ расширить глубину стратегического наблюдения и реагирования, а также вынести линию безопасности за пределы собственных границ. Отдельного внимания заслуживает утверждение о том, что израильская военная разведка на протяжении многих лет поддерживала прямой, неафишируемый канал связи с властями Сомалиленда, включая элементы разведывательной координации и сотрудничества в сфере безопасности – прямое указание на то, что признание Сомалиленда стало, скорее, легализацией уже существующих связей, нежели началом принципиально нового этапа. Формальное дипломатическое оформление лишь закрепило то, что де-факто существовало в тени. Как уже неоднократно сообщалось, этот шаг вызвал резко негативную реакцию со стороны ряда исламских государств. Бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу охарактеризовал признание Сомалиленда как прямое посягательство на интересы Турции, Египта и Саудовской Аравии и как попытку расколоть исламский мир. Эта оценка отражает более широкий страх: формирование новой оси влияния, в которой Израиль и ОАЭ действуют в обход традиционных региональных центров силы, подрывает сложившийся баланс и маргинализирует такие страны, как Египет и Турция, исторически претендующие на ведущую роль в акватории Красного моря.