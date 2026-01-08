Израиль и ОАЭ заодно

Признание Израилем Сомалиленда стало причиной масштабного регионального конфликта интересов, который обнажил глубокие противоречия внутри исламского мира и подтвердил, что борьба за Африканский Рог и Красное море входит в новую, более жесткую фазу.
Речь не столько о символике или о формальном признании непризнанного образования, сколько о перераспределении контроля над ключевыми морскими маршрутами, энергетическими потоками и архитектурой региональной безопасности.
Этот шаг стал кульминацией многолетнего тайного взаимодействия между Израилем и Сомалилендом. Открыто признаем: речь идет о части широкого проекта по формированию нового порядка в зоне Африканского Рога и южного входа в Красное море - пространстве, на котором сходятся интересы Ближнего Востока, Восточной Африки и глобальных торговых держав. В этом контексте израильское признание Сомалиленда Израилем предстает как элемент координированной стратегии, ключевую роль в которой играют также… Объединенные Арабские Эмираты.
Иерусалим и Абу-Даби действуют синхронно, выстраивая альтернативную систему безопасности и логистики, способную обойти традиционные центры влияния в арабском и исламском мире. Усиление роли ОАЭ в Йемене и Судане, расширение их военного и экономического присутствия на побережье Красного моря и параллельное сближение Израиля с Сомалилендом укладываются в единую логику. В этой конструкции порт Бербера становится ключевым узлом. Причем не только торговым, но и потенциально военно-логистическим.
ОАЭ уже инвестировали в развитие инфраструктуры порта Бербера более 442 миллионов долларов с целью превратить его в многофункциональный центр, способный обслуживать как коммерческие, так и военные задачи. Географическое положение Берберы делает ее стратегическим активом: порт расположен в непосредственной близости от Баб-эль-Мандебского пролива - одной из важнейших артерий мировой торговли, через которую проходит значительная часть поставок энергоносителей и товаров между Азией, Европой и Ближним Востоком.
Выбор момента для официального признания Сомалиленда был также не случаен. В Израиле растет обеспокоенность усилением военного потенциала йеменских хуситов, прежде всего в сфере ракетных вооружений и беспилотных систем. Атаки на судоходство в Красном море и Аденском заливе уже показали миру, насколько уязвимыми остаются глобальные морские маршруты. В этой логике даже опосредованное присутствие Израиля в Сомалиленде рассматривается как способ расширить глубину стратегического наблюдения и реагирования, а также вынести линию безопасности за пределы собственных границ.
Отдельного внимания заслуживает утверждение о том, что израильская военная разведка на протяжении многих лет поддерживала прямой, неафишируемый канал связи с властями Сомалиленда, включая элементы разведывательной координации и сотрудничества в сфере безопасности – прямое указание на то, что признание Сомалиленда стало, скорее, легализацией уже существующих связей, нежели началом принципиально нового этапа. Формальное дипломатическое оформление лишь закрепило то, что де-факто существовало в тени.
Как уже неоднократно сообщалось, этот шаг вызвал резко негативную реакцию со стороны ряда исламских государств. Бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу охарактеризовал признание Сомалиленда как прямое посягательство на интересы Турции, Египта и Саудовской Аравии и как попытку расколоть исламский мир. Эта оценка отражает более широкий страх: формирование новой оси влияния, в которой Израиль и ОАЭ действуют в обход традиционных региональных центров силы, подрывает сложившийся баланс и маргинализирует такие страны, как Египет и Турция, исторически претендующие на ведущую роль в акватории Красного моря.
Показательно и то, что на фоне совместного заявления арабских и исламских стран, осуждающего признание Израилем Сомалиленда, в списке подписантов отсутствовали Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн. Что было воспринято как молчаливое подтверждение их участия в новой конфигурации, ориентированной на контроль торговых и энергетических путей в сотрудничестве с Израилем и при негласной поддержке США.
Таким образом, внутри исламского мира обозначился явный разлом между странами, для которых вопрос Сомалиленда остается частью принципиальной борьбы за территориальную целостность Сомали и региональную солидарность, и теми, кто рассматривает ситуацию исключительно через призму стратегических преференций.
В результате израильское признание Сомалиленда стало катализатором не локального дипломатического кризиса, а более глубокой трансформации регионального порядка. Оно высветило конфликт между старой логикой исламской солидарности и новой прагматикой геоэкономики и безопасности, где ключевую роль играют порты, проливы, беспилотники и контроль над морскими путями.
И именно в этом измерении действия Израиля вызвали не просто недовольство, а настоящую взрывную реакцию, запустив процесс, последствия которого для Африканского Рога и Красного моря будут ощущаться еще очень долго.