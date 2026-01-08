Еще один индийский «сюрприз». На сей раз для Пакистана

Индия закупила у Израиля систему высокоточного авиационного вооружения SPICE-1000 на сумму 8,7 миллиарда долларов. Эта сделка выходит далеко за рамки очередного оборонного контракта и укладывается в логику нарастающего военного противостояния на индийско-пакистанском направлении, где технологическое превосходство постепенно становится ключевым фактором сдерживания. Решение было одобрено Советом по оборонным закупкам Индии под председательством министра обороны Раджната Сингха и стало прямым следствием выводов, сделанных Нью-Дели после недавних вооруженных столкновений с Пакистаном и более раннего кризиса 2019 года.

Выбор в пользу системы SPICE-1000, разработанной израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems, отражает стремление Индии закрыть уязвимые места в собственном арсенале высокоточных средств поражения большой дальности. Эта система превращает стандартную авиабомбу массой 454 килограмма в управляемый боеприпас с комбинированной навигацией - инерциальной, спутниковой и электрооптической/инфракрасной головкой самонаведения на финальном участке. Точность боеприпаса, составляющая менее трех метров, в сочетании с дальностью до 125 километров позволяют наносить удары, не входя в зону действия ПВО Пакистана, что в случае эскалации принципиально меняет баланс рисков для ВВС Индии. Для Исламабада этот контракт имеет не только военное, но и психологическое измерение. В Пакистане хорошо помнят удары по Балакоту в 2019 году, когда ВВС Индии применили другие модификации семейства SPICE, продемонстрировав способность наносить точечные удары по глубине территории противника. Тогда эффект был, скорее, политическим, нежели военным, однако он показал, что Нью-Дели готов действовать асимметрично и делать ставку на технологию, а не на массированное применение силы. Закупка SPICE-1000 означает институционализацию этого подхода. Параллельно Индия развивает собственные программы управляемых боеприпасов. В частности, бомба Gaurav, создаваемая при участии Adani Defence и Bharat Forge, рассчитана на боеприпасы массой 1000 килограммов и в ходе испытаний с самолетов Су-30 показала дальность порядка 100 километров. Однако в условиях реального боя отсутствие автономной оптической головки самонаведения и зависимость от внешнего лазерного целеуказания делают эту систему уязвимой: платформы могут быть поражены, а погодные факторы, дым или пыль способны сорвать наведение. На фоне возможного конфликта с Пакистаном, обладающим собственными средствами радиоэлектронной борьбы и развитой ПВО, такие ограничения воспринимаются индийским командованием как критические.

Именно поэтому ставка сделана на смешанную модель - дорогостоящие израильские решения используются для поражения наиболее защищенных и приоритетных целей, тогда как отечественные системы предназначаются для массовых ударов по стационарной инфраструктуре. При цене одного комплекта SPICE-1000 около 480 тысяч долларов речь идет о продвинутом инструменте «точечного применения», а не о средстве для затяжной войны на истощение. Тем не менее в логике индийско-пакистанского противостояния, в которой каждая эскалация содержит в себе риск выхода за рамки обычного конфликта, именно такие инструменты приобретают особую ценность. Следует отметить, что военно-техническое сближение Индии и Израиля усилилось после майских боевых действий прошлого года и было закреплено Меморандумом о взаимопонимании в сфере безопасности, подписанным генеральным директором Министерства обороны Израиля генерал-майором в отставке Амиром Барамом и его индийским коллегой Раджешем Кумаром Сингхом. Этот документ стал формальным отражением тенденции, которая складывалась годами: Израиль превращается для Индии в одного из ключевых поставщиков технологий, позволяющих компенсировать Индии разрыв между амбициями и реальными возможностями национальной оборонной промышленности. Статистика Стокгольмского международного института исследования проблем мира подтверждает масштаб этого взаимодействия: в период с 2020 по 2024 год на Индию пришлось около 34 процентов всего оборонного экспорта Израиля. За сухими цифрами скрывается стратегический расчет. Для Нью-Дели израильские системы — это проверенное боем оружие, адаптированное к условиям асимметричных конфликтов, а для Иерусалима - крупный и политически значимый рынок, обеспечивающий загрузку национальной оборонной промышленности и укрепляющий геополитические позиции в Азии.