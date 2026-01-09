USD 1.7000
EUR 1.9857
RUB 2.1172
Подписаться на уведомления
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Новость дня
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран

горячая тема
Фарид Исаев, автор haqqin.az
01:39 971

Убийство агентами ICE, депортационной полиции США, молодой женщины в Миннеаполисе может стать тем критическим моментом, который переведет партийное противостояние в Америке в горячую стадию. И, похоже, Дональд Трамп именно этого и добивался, только жертвы должны были быть, по замыслу, среди правоохранителей, чтобы добавить расположения избирателей к «святой борьбе» республиканцев с нашествием опасных мигрантов. Но смерть от пули федерала белой американки с безупречной репутацией, да еще по фамилии Гуд, кажется, просто снимает вопрос, кто в этой истории хороший, а кто плохой, с соответствующими издержками для предстоящей кампании по промежуточным выборам в Конгресс и местные органы власти.

Трагический эпизод, во время которого произошла стрельба, тщательно записан на камеры смартфонов людей, протестовавших против рейда ICE, и все могут сделать свои выводы о правомерности действий федерального агента и о том, насколько Рене Гуд спровоцировала выстрелы, отнявшие у нее жизнь. Не подменяя выводов следствия и суда, можно с уверенностью сказать, что 37-летняя мать троих детей, поэтесса и писательница, активная участница культурной жизни Миннеаполиса точно не принадлежала к контингенту, который представляет профессиональный интерес для сил правопорядка, и тем более опасность для них.

Трагический эпизод, во время которого произошла стрельба, тщательно записан на камеры смартфонов людей, протестовавших против рейда ICE, и все могут сделать свои выводы о правомерности действий федерального агента

О том, насколько неслучайно произошедшее в Миннеаполисе, свидетельствует статистика: только за последние четыре месяца агенты депортационной полиции девять раз во время своих рейдов открывали стрельбу. Рано или поздно это должно было закончиться трагедией.

Что важно, рейды ICE проводятся преимущественно в демократических штатах и в городах с преимущественно демократически настроенными избирателями. Их протесты против налетов федеральных агентов, выполняющих распоряжение Белого дома о беспощадной борьбе с нелегальными мигрантами, неизбежно становятся фоном, на котором приходится действовать ICE. Замысел, по всей видимости, заключался в том, чтобы показать, как демократы не дают Дональду Трампу и его соратникам очистить страну от скверны. А в ответ на протестное противодействие можно нарастить силовое присутствие в демократических штатах и городах, запугивая тем самым антитрампистов и создавая условия для срыва выборов там, где результат предопределен не в пользу республиканцев.

При этом идет усиленный набор в ряды депортационной полиции, привлекающий в первую очередь сторонников правых взглядов и приверженцев свободного ношения оружия: дескать, есть возможность применить свои навыки для защиты американских ценностей в условиях, близких к боевым. Федеральные агенты, главная задача которых по большому счету должна сводиться к тому, чтобы постучаться в двери, разбудить нелегального мигранта и попросить его собирать вещи, отправляются в свои рейды как на войну, еще и под проклятия окружающих. Неудивительно, что они хватаются за оружие.

По удивительному стечению обстоятельств, убийство Рене Гуд произошло в нескольких кварталах от того места, где в мае 2020 года при задержании полицией был убит Джордж Флойд, что вызвало крупнейшие протесты в США под лозунгом Black Lives Matter – «жизни черных имеют значение»

А правильно вести себя как с окружающими, так и с оружием их почти не учат. Прежний курс обучения новых сотрудников ICE составлял пять месяцев, при Трампе его сократили до 47 дней: откровенно издевательская мера, ведь 47 – это указание на 47-го президента США, то есть Трампа. Результат не заставил себя ждать.

По удивительному стечению обстоятельств, убийство Рене Гуд произошло в нескольких кварталах от того места, где в мае 2020 года при задержании полицией был убит Джордж Флойд, что вызвало крупнейшие протесты в США под лозунгом Black Lives Matter – «жизни черных имеют значение». Заканчивался четвертый год первого президентства Дональда Трампа. Во многом те протесты предопределили его поражение в президентской гонке против Джо Байдена. Теперь настало время, когда впору Трампу напомнить о том, что жизни белых американцев также имеют значение. Рене Гуд, можно уже не сомневаться, станет лицом новой волны массовых протестов по всем Соединенным Штатам. А второй срок Трампа, по сути, только начинается.

Читайте по теме

Политический удар по Трампу наш комментарий
7 января 2026, 20:41 7113
Нам показали все уродство государства под названием «США» главная тема; все еще актуально
21 декабря 2025, 02:27 13957
США срывают выборы новый мир; все еще актуально
21 декабря 2025, 02:04 6449
Жители Колумбии грудью встречают угрозы Трампа
Жители Колумбии грудью встречают угрозы Трампа объектив haqqin.az
02:47 56
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба видео; обновлено 01:54
01:54 17205
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран горячая тема
01:39 972
Азербайджанского тренера выдворяют из Швеции
Азербайджанского тренера выдворяют из Швеции
01:53 927
Невероятный экономический подъем Индии… «Страна слонов» вырывается в лидеры!
Невероятный экономический подъем Индии… «Страна слонов» вырывается в лидеры! наша аналитика
8 января 2026, 14:08 4291
Европа торгуется с США по Гренландии
Европа торгуется с США по Гренландии
00:59 864
Путин выжидает, чтобы жахнуть!
Путин выжидает, чтобы жахнуть! наша аналитика
8 января 2026, 22:49 4740
Русские подходят к Запорожью и Днепру
Русские подходят к Запорожью и Днепру заявление украинского депутата
00:13 1796
Еще два короля столкнулись
Еще два короля столкнулись война миров
8 января 2026, 13:44 5853
Трамп о решении Сената США
Трамп о решении Сената США обновлено 23:27
8 января 2026, 23:27 4574
Женский марш в поддержку Мадуро
Женский марш в поддержку Мадуро объектив haqqin.az
8 января 2026, 20:44 2975

ЭТО ВАЖНО

Жители Колумбии грудью встречают угрозы Трампа
Жители Колумбии грудью встречают угрозы Трампа объектив haqqin.az
02:47 56
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба видео; обновлено 01:54
01:54 17205
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран горячая тема
01:39 972
Азербайджанского тренера выдворяют из Швеции
Азербайджанского тренера выдворяют из Швеции
01:53 927
Невероятный экономический подъем Индии… «Страна слонов» вырывается в лидеры!
Невероятный экономический подъем Индии… «Страна слонов» вырывается в лидеры! наша аналитика
8 января 2026, 14:08 4291
Европа торгуется с США по Гренландии
Европа торгуется с США по Гренландии
00:59 864
Путин выжидает, чтобы жахнуть!
Путин выжидает, чтобы жахнуть! наша аналитика
8 января 2026, 22:49 4740
Русские подходят к Запорожью и Днепру
Русские подходят к Запорожью и Днепру заявление украинского депутата
00:13 1796
Еще два короля столкнулись
Еще два короля столкнулись война миров
8 января 2026, 13:44 5853
Трамп о решении Сената США
Трамп о решении Сената США обновлено 23:27
8 января 2026, 23:27 4574
Женский марш в поддержку Мадуро
Женский марш в поддержку Мадуро объектив haqqin.az
8 января 2026, 20:44 2975
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться