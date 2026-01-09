Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран

Убийство агентами ICE, депортационной полиции США, молодой женщины в Миннеаполисе может стать тем критическим моментом, который переведет партийное противостояние в Америке в горячую стадию. И, похоже, Дональд Трамп именно этого и добивался, только жертвы должны были быть, по замыслу, среди правоохранителей, чтобы добавить расположения избирателей к «святой борьбе» республиканцев с нашествием опасных мигрантов. Но смерть от пули федерала белой американки с безупречной репутацией, да еще по фамилии Гуд, кажется, просто снимает вопрос, кто в этой истории хороший, а кто плохой, с соответствующими издержками для предстоящей кампании по промежуточным выборам в Конгресс и местные органы власти.
Трагический эпизод, во время которого произошла стрельба, тщательно записан на камеры смартфонов людей, протестовавших против рейда ICE, и все могут сделать свои выводы о правомерности действий федерального агента и о том, насколько Рене Гуд спровоцировала выстрелы, отнявшие у нее жизнь. Не подменяя выводов следствия и суда, можно с уверенностью сказать, что 37-летняя мать троих детей, поэтесса и писательница, активная участница культурной жизни Миннеаполиса точно не принадлежала к контингенту, который представляет профессиональный интерес для сил правопорядка, и тем более опасность для них.
О том, насколько неслучайно произошедшее в Миннеаполисе, свидетельствует статистика: только за последние четыре месяца агенты депортационной полиции девять раз во время своих рейдов открывали стрельбу. Рано или поздно это должно было закончиться трагедией.
Что важно, рейды ICE проводятся преимущественно в демократических штатах и в городах с преимущественно демократически настроенными избирателями. Их протесты против налетов федеральных агентов, выполняющих распоряжение Белого дома о беспощадной борьбе с нелегальными мигрантами, неизбежно становятся фоном, на котором приходится действовать ICE. Замысел, по всей видимости, заключался в том, чтобы показать, как демократы не дают Дональду Трампу и его соратникам очистить страну от скверны. А в ответ на протестное противодействие можно нарастить силовое присутствие в демократических штатах и городах, запугивая тем самым антитрампистов и создавая условия для срыва выборов там, где результат предопределен не в пользу республиканцев.
При этом идет усиленный набор в ряды депортационной полиции, привлекающий в первую очередь сторонников правых взглядов и приверженцев свободного ношения оружия: дескать, есть возможность применить свои навыки для защиты американских ценностей в условиях, близких к боевым. Федеральные агенты, главная задача которых по большому счету должна сводиться к тому, чтобы постучаться в двери, разбудить нелегального мигранта и попросить его собирать вещи, отправляются в свои рейды как на войну, еще и под проклятия окружающих. Неудивительно, что они хватаются за оружие.
А правильно вести себя как с окружающими, так и с оружием их почти не учат. Прежний курс обучения новых сотрудников ICE составлял пять месяцев, при Трампе его сократили до 47 дней: откровенно издевательская мера, ведь 47 – это указание на 47-го президента США, то есть Трампа. Результат не заставил себя ждать.
По удивительному стечению обстоятельств, убийство Рене Гуд произошло в нескольких кварталах от того места, где в мае 2020 года при задержании полицией был убит Джордж Флойд, что вызвало крупнейшие протесты в США под лозунгом Black Lives Matter – «жизни черных имеют значение». Заканчивался четвертый год первого президентства Дональда Трампа. Во многом те протесты предопределили его поражение в президентской гонке против Джо Байдена. Теперь настало время, когда впору Трампу напомнить о том, что жизни белых американцев также имеют значение. Рене Гуд, можно уже не сомневаться, станет лицом новой волны массовых протестов по всем Соединенным Штатам. А второй срок Трампа, по сути, только начинается.