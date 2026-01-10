Курды за ружье… в Иране!

На фоне усиливающихся протестов в Иране курдские вооруженные фракции, сосредоточенные преимущественно на севере Ирака, все активнее обозначают свою готовность к силовому сценарию. Одна из таких структур, Партия свободы Курдистана, заявила, что ее боевые подразделения готовы перейти границу с Ираном и начать вооруженные операции против сил режима. Таким образом, курдский фактор вновь становится потенциальным элементом внутреннего иранского кризиса, способным радикально изменить его конфигурацию. Представители Партия свободы Курдистана подтвердили в беседе с корреспондентом телеканала i24news, что рассматривают возможность установления прямых контактов с Армией обороны Израиля. По словам одного из представителей организации, пожелавшего остаться неназванным, основные силы группировки находятся на территории Ирака, однако внутри самого Ирана действуют десятки подпольных ячеек. Он также отметил, что в последние дни иранские власти резко усилили военное присутствие в курдских городах, что воспринимается как признак подготовки режима аятолл к жесткому подавлению возможных очагов восстания.

В этой связи важно уточнить, что на севере Ирака действуют сразу несколько курдских организаций, включая «Партию свободной жизни Курдистана», связанную с РПК, леворадикальную «Комалу», «Демократическую партию Курдистана Ирана» и другие структуры. Между ними нет ни единого командования, ни общей политической линии. Мало того, эти группировки конкурируют между собой за влияние, ресурсы и внешнюю поддержку, и нынешние события в Иране лишь обнажают глубину их разногласий, в числе которых - отношение к фигуре наследного принца Ирана Резы Пехлеви. По имеющимся оценкам, уровень его поддержки внутри Ирана превышает 30 процентов, а сам Пехлеви пользуется заметным вниманием со стороны Соединенных Штатов и Израиля. Однако для части курдских организаций наследный принц остается символом исторической угрозы. В «Партии свободы Курдистана» считают его противником, утверждая, что и отец, и дед Резы Пехлеви были причастны к репрессиям и убийствам курдских лидеров, а также к систематическому подавлению курдского движения. В этой логике курды воспринимают фигуру Пехлеви не как альтернативу исламскому режиму, а как потенциальное возвращение Ирана к централизованной и враждебной курдам модели власти. На прямой вопрос, может ли Реза Пехлеви рассматриваться курдами хотя бы как временная переходная фигура, представитель этой партии ответил резко отрицательно, заявив, что династия Пехлеви «запятнала Курдистан кровью» и не имеет морального права говорить от имени всех народов Ирана.

В то же время другие курдские фракции занимают более прагматичную позицию. 5 января представители нескольких организаций, действующих на севере Ирака, провели консультационную встречу, посвященную политической ситуации в Иране. В принятом заявлении они подчеркнули отказ от сепаратистской повестки и заявили о стремлении добиваться прав курдов в рамках единого и территориально целостного Ирана. Этот тезис стал важным сигналом как для иранского общества, так и для внешних игроков, опасающихся сценария распада страны. При этом отношение курдов к возможной роли Израиля в иранском кризисе остается противоречивым. С одной стороны, многие из них сомневаются в наличии у Израиля четкого плана по смене режима в Тегеране. С другой, они внимательно следят за активизацией контактов Резы Пехлеви с политическими и общественными кругами Израиля. Недавно израильские СМИ опубликовали фотографию встречи Пехлеви с Йосси Даганом, одним из влиятельных лидеров поселенческого движения на Западном берегу. Хотя детали беседы не раскрывались, сам факт встречи был воспринят как элемент многоуровневой координации между зарубежной оппозицией и региональными игроками. По некоторым данным, такие организации, как «Комала», «Партия свободной жизни Курдистана» и «Демократическая партия Курдистана Ирана», готовы поддержать приход Пехлеви к власти. В социальных сетях даже появлялась информация о недавней встрече наследного принца в США с лидером «Комалы» Абдуллой Мохтади.

Эта встреча стала предметом анализа в статье канадской журналистки и правозащитницы Шабнем Ассадоллахи, опубликованной в газете The Times of Israel. По оценке Ассадоллахи, являющейся этнической иранкой, режим аятолл на протяжении десятилетий сознательно разжигал и поддерживал этнические и региональные противоречия, используя их как инструмент самосохранения. Нынешняя же волна протестов, напротив, демонстрирует редкое для Ирана стремление к общенациональному сопротивлению, выходящему за рамки этнической идентичности.