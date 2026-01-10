Семейная драма, большая политика и добрый инстинкт Трампа

В истории Кимберли Гилфойл - несостоявшейся невестки президента США - удивительным образом сошлись семейная драма, большая политика и старый добрый инстинкт Дональда Трампа превращать сугубо личное в нечто геополитическое. Еще вчера Кимберли была невестой Дональда Трампа-младшего, постоянной гостьей Мар-а-Лаго и фигурой из светской хроники. Но затем сына президента США сфотографировали, держащегося за руку с другой женщиной, и всего через несколько часов Белый дом объявил: Кимберли Гилфойл назначена… послом США в Греции. Назначение выглядело как утешительный приз - почти театральный жест от несостоявшегося свекра, умеющего разруливать семейные конфликты с помощью должностей и флагов. Но в Афинах быстро поняли: это не ссылка и не пауза, а начало новой игры.

В Европе, где Дональд Трамп вызывает все больше настороженности, Греция внезапно стала для официального Вашингтона пространством комфорта. Здесь совпали вкусы, интересы и политическая интонация. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис - консерватор с отчетливым атлантическим инстинктом - оказался идеальным партнером для нынешней американской администрации, стремящейся вернуть себе контроль над энергетическими маршрутами Восточного Средиземноморья. А Гилфойл стала проводником, соединившим личную лояльность к Трампу с жесткой практикой продвижения американских интересов. Ирония ситуации заключалась в том, что десять лет назад та же Кимберли Гилфойл, выступая на телеканале Fox News, называла греков «нахлебниками», которых следует воспитывать так же, как «собаку, писавшую на ковер». Тогда, напомню, Греция задыхалась в долговом кризисе, а сама Кимберли говорила с телеэкрана языком американского раздражения. В Афинах это, естественно, помнили. Тем неожиданнее оказался разворот: спустя годы та же женщина вручила верительные грамоты, вспомнила «чудесный медовый месяц» в Греции в 2004 году (тогда она была замужем за будущим губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом) и буквально за несколько недель превратилась в медийную звезду греческой столицы. Сенат США тянул с утверждением кандидатуры, и только в сентябре 2025 года Гилфойл приземлилась в Афинах на частном самолете греко-американского миллиардера Джона Кациматидиса.

Дальше все развивалось с характерной для нее скоростью. Уже через пять дней Кимберли стояла рядом с министром энергетики США и греческими чиновниками во время процедуры подписания соглашения Афин с Exxon Mobil о возобновлении разведки газа к северо-западу от Корфу. Это был символический момент: Греция возвращалась к добыче ископаемого топлива после более чем сорокалетнего перерыва, а администрация Трампа демонстративно подрывала европейскую климатическую повестку. Гилфойл не скрывала триумфа, заявив, что «Америка снова бурит в Греческом море». Почти одновременно Греция предоставила нефтяному гиганту Chevron право на разведку перспективного участка между Критом и Пелопоннесом, а Афины и Вашингтон подписали соглашения о сотрудничестве в сфере оборонных технологий и искусственного интеллекта. Формально все эти сделки готовились задолго до приезда нового посла, но именно Гилфойл настояла, чтобы их объявили при ней - с камерами, цитатами и ощущением прямой линии с Овальным кабинетом. Через десять дней посол США уже стояла между Мицотакисом и Владимиром Зеленским, объявляя о схеме поставок американского сжиженного природного газа в Украину через греческие терминалы. Танкерный флот Греции, трубопроводы, американский газ и политический жест поддержки Киева — все это сошлось в одном кадре. Министр энергетики Греции позже признавался, что Гилфойл не ведет дипломатических бесед, она действует. «Эта дама может позвонить в полночь, - рассказал министр. - У нее нет рабочего времени».

Параллельно и с такой же интенсивностью Кимберли вела светскую жизнь. Папарацци сопровождали ее повсюду, греческий Vogue вынес ее на обложку, а фотографии с архиепископом Афин и светскими элитами заполнили греческие журналы. Вначале над ней посмеивались: брошенная невеста, отправленная подальше, прозрачные платья на официальных приемах и прочее. Но довольно быстро насмешки сменились осторожностью - за Гилфойл стоял прямой доступ к Трампу, и это чувствовалось в каждом разговоре. С бизнесменами она говорила просто и без дипломатических экивоков: если вы покупаете американский газ, вас пригласят снова. Если нет, то из списка гостей вы исчезаете. Оппозиция возмущалась, интеллектуалы писали язвительные колонки о «вульгарной американизации» греческой политики, бывшие министры говорили о потере суверенитета. Посла США критиковали за лесть, за давление, за демонстративную близость к власти. Но правительство предпочитало не спорить. Самый громкий скандал вызвали слова Гилфойл о «достойном сожаления» контроле Китая над портом Пирей. Пекин вспыхнул, Афины были вынуждены заверять, что ничего не изменится, но, дабы не раздражать Белый дом, парламент Греции в ускоренном режиме одобрил американский проект развития нового порта к западу от Афин - без тендера и под оглушительную критику оппозиции.