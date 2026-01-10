Противник Трампа готовится к последнему бою

В кабинете Гэвина Ньюсома, губернатора Калифорнии, хранится документ, который он, по собственному признанию, перечитывает как политический катехизис. 30 страниц с разбором поражения Демократической партии на выборах 2024 года: инфляция, рост процентных ставок, резкое удорожание жизни, 107-дневная кампания после вынужденного ухода Джо Байдена, провальная мобилизация ключевых округов, Израиль как токсичный фактор для левого электората, избыточный прогрессивизм, оттолкнувший центр. Но весь этот перечень Ньюсом сводит к одному слову, которое для него важнее любой социологии и электоральной математики — слабость. Это слово стало его внутренним лозунгом и одновременно приговором Демократической партии, которую он намерен переформатировать под себя. Ньюсом охотно цитирует Билла Клинтона: американцы всегда выбирают «сильного и неправильного», а не «слабого и правильного». В этой формуле - суть его стратегии, весь характер и вся политическая дерзость. Ньюсом не стремится выглядеть нравственно безупречным. Он хочет выглядеть сильным. И именно в этом - источник его электоральной притягательности и потенциального краха.

В 58 лет губернатор Калифорнии превратился в одного из самых заметных и агрессивных противников Дональда Трампа. Он не играет в моральное превосходство и не делает вид, что стоит над схваткой. Его социальные сети — это линия прямого столкновения, где мемы заменяют пресс-релизы, а сарказм — аргументы. Команда Ньюсома, укомплектованная молодыми бойцами цифровой войны, действует без колебаний: Трампа бьют за возраст, внешний вид и хроническую усталость власти, Илона Маска - за семейную драму и демонстративный эксцентризм, Рона Десантиса - за жесткость без харизмы, консервативных губернаторов - за страх перед собственным электоратом, лидеров движения MAGA - за агрессивную пустоту лозунгов, а весь трампистский лагерь - за превращение политики в нескончаемый спектакль обид, реванша и самовнушаемой силы. В ход идут и изображения, созданные нейросетями: Трамп в наручниках, Трамп в женской одежде, Трамп как карикатура на самого себя. Когда Ньюсома спрашивают, не переходит ли он границы, он отвечает без колебаний: «В политике нельзя быть слабыми». Готовность к риску - его визитная карточка. Ньюсом сознательно поддержал перекройку границ избирательных округов Калифорнии в пользу демократов, прекрасно понимая, что это не просто тактический маневр, а демонстративный разрыв с эпохой одностороннего разоружения. Он выпускает мемуары с говорящим названием «Молодой человек в спешке» - классический сигнал для тех, кто мысленно уже примеряет Белый дом. Он знает, что внешность имеет значение: высокий — 191 сантиметр, эффектный, белый, католик, харизматичный до опасной скользкости. Он выглядит как кандидат, которого легко представить на трибуне, но куда сложнее — в роли морального арбитра нации.

И здесь Ньюсом упирается в собственную Калифорнию - штат, который для значительной части Америки стал символом прогрессивного избытка и социальной дисфункции. Его бывшая жена Кимберли Гилфойл, ныне одна из громких фигур лагеря MAGA, методично рисует этот образ: использованные шприцы в парках Сан-Франциско, палаточные городки бездомных, отключения электроэнергии, улицы, на которые полиция предпочитает не соваться. Ньюсом понимает, что «калифорнийский синдром» - его главная уязвимость. Он отвечает цифрами экономического роста, законами о промышленном строительстве, инвестициями в «зеленую» энергетику. Однако жилищный кризис, рекордная стоимость аренды и социальное расслоение остаются аргументами, которые плохо поддаются пиару. Его биография, вопреки образу «золотого мальчика», куда менее глянцевая. Детство между двумя мирами - богатством окружения семьи миллиардера Гетти и скромным домом матери - сформировало в нем болезненное чувство социальной дистанции. Тяжелая дислексия в школе вынудила Ньюсома выработать почти маниакальное отношение к подготовке: он читает медленно, избегает длинных текстов, запоминает массивы фактов, ведет подсчеты на желтых карточках. Иногда это превращается в лавину цифр, которыми он буквально оглушает аудиторию, словно доказывая всем и себе в первую очередь, что слабость осталась позади. Его политическая дерзость проявилась рано. В 2004 году, будучи мэром Сан-Франциско, Ньюсом, вопреки закону штата, распорядился выдавать однополым парам свидетельства о браке. Демократический истеблишмент был в ярости, его обвиняли в том, что этот шаг стоил Джону Керри президентства. Сегодня этот поступок называют не авантюрой, а историческим переломом. Ньюсом снова оказался прав, но, как это часто бывает, задним числом.