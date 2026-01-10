Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ

В ближайшие годы Австрия и с высокой вероятностью Чехия могут пополнить список стран-покупателей азербайджанского природного газа. Об этом haqqin.az сообщили два информированных источника, знакомых с ходом переговоров. По имеющимся данным, уже в 2026 году эти страны впервые могут получить азербайджанский газ через Италию, которая с конца 2020-го является одним из ключевых пунктов приема газа по Южному газовому коридору. Географическое положение Австрии, граничащей как с Италией, так и с Чехией, делает такой маршрут логистически оправданным. Италия начала получать азербайджанский газ в декабре 2020 года по европейскому сегменту Южного газового коридора - Трансадриатическому газопроводу (ТАР), который с января текущего года технически способен поставлять в Европу до 13 миллиардов кубометров газа в год. Именно эта инфраструктура становится сегодня основой для расширения географии поставок азербайджанского газа в Центральную Европу.

По словам источника, знакомого с ходом переговоров, госкомпания SOCAR завершает обсуждение условий газового контракта с австрийской компанией OMV. Переговоры ведутся с 2024 года и в настоящее время выходят на финишную прямую. Объемы поставок и конкретные сроки будут уточнены в ближайшее время, однако сам факт приближения сделки отражает фундаментальные изменения в энергетической стратегии Австрии. С начала 2025 года Вена полностью отказалась от российского газа, хотя еще недавно ее зависимость от поставок «Газпрома» превышала 80 процентов. OMV прекратила действие всех контрактов с российскими поставщиками и в настоящее время получает газ преимущественно через Германию, где сосредоточено значительное количество терминалов по приему сжиженного природного газа из различных источников. В конце 2025 года Австрия поддержала решение Евросоюза о полном отказе к 2028 году от российского газа, однако, учитывая чувствительность этого вопроса для национальной экономики, добилась включения в общеевропейский регламент положения об обязательной оценке его эффективности со стороны Европейской комиссии через два года. Энергетическое давление уже отражается на внутреннем рынке. Согласно данным биржи NordPool, среднегодовая оптовая цена электроэнергии в Австрии выросла с 81,5 евро за мегаватт-час в 2024 году до 97,4 евро в 2025-м. На фоне этих тенденций OMV активно ищет коммерчески устойчивые газовые контракты, способные снизить риски топливного и ценового кризиса, и азербайджанский газ в этом контексте рассматривается как один из наиболее надежных вариантов.

Заявленные планы укладываются в более широкую картину расширения экспортной географии Азербайджана. Напомним, что 5 января в интервью азербайджанским телеканалам президент Ильхам Алиев сообщил, что на данный момент страна поставляет газ в 14 государств, из которых 11 получают его на регулярной основе. По словам главы государства, в 2026 году к этому списку добавятся еще две европейские страны, и общее число направлений экспорта достигнет шестнадцати. Глава государства также отметил, что Азербайджан использует гибкую модель поставок, сочетая долгосрочные контракты и поставки по запросу, подчеркнув, что по числу стран-получателей трубопроводного газа Азербайджан не имеет аналогов в мире. Уже в июне 2025 года SOCAR и германская государственная энергетическая компания SEFE подписали десятилетний контракт на поставку природного газа, который начал реализовываться осенью 2025 года. Их пиковый годовой объем эквивалентен 1,5 миллиарда кубометров. Газ поступает в Германию также через Италию - конечную точку Трансадриатического газопровода. Еще раньше, начиная с 2020 года, аналогичный объем азербайджанского газа по 25-летнему контракту получает немецкая компания Uniper с расчетом поставок до 2045 года. Расширяется и сотрудничество в Центральной Европе. В декабре 2025 года венгерская компания MVM и SOCAR подписали двухлетнее соглашение, предусматривающее возможность закупки Венгрией по запросу в 2026–2027 годах до 0,8 миллиарда кубометров газа. Весной прошлого года о своем интересе к азербайджанскому газу официально заявила и Чехия, которая сегодня обеспечивается в основном трубопроводными поставками из Норвегии и сжиженным природным газом из различных источников.

Примечательно, что Австрия, Германия, Венгрия, Чехия, Румыния и Болгария более двух десятилетий назад стояли у истоков проекта Nabucco, задуманного как крупная каспийская альтернатива российскому газу. Еще в 2002 году именно OMV, дабы снизить зависимость от российского топлива, начала формировать консорциум европейских компаний. Проект предполагал строительство магистрали протяженностью около 4 000 километров и пропускной способностью до 31 миллиарда кубометров газа в год с ориентацией на ресурсы Азербайджана и Туркменистана, а также потенциально - Ирана и Ирака. Но уже в середине 2000-х стало ясно, что ресурсная база Nabucco не гарантирована. Азербайджан после запуска первой фазы месторождения «Шахдениз» располагал объемами порядка 15–16 миллиардов кубометров газа в год, что составляло только половину планируемой мощности трубопровода. Туркменистан сделал ставку на восточное направление, Иран оставался под санкциями, а Ирак находился в состоянии политической нестабильности. В результате Европейский союз, не имея твердых контрактов на поставки газа, отказался предоставлять финансовые гарантии под этот проект. Попытка переформатировать инициативу в более компактный проект Nabucco West также не увенчалась успехом. Отсутствие финансирования, конкуренция со стороны России, предлагавшей привлекательные коммерческие условия, а также постепенный выход ключевых участников привели в 2013 году к распаду консорциума. В результате победу одержал Трансадриатический газопровод, предложивший для участников консорциума «Шахдениз» более короткий маршрут, меньшую стоимость строительства и более гибкие условия.