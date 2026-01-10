Окно для Азербайджана в Армении

Армения продолжает наращивать импорт топлива из Азербайджана: новая партия, направленная на армянский рынок, заметно превышает предыдущие объемы. В страну отправлено 7 600 тонн нефтепродуктов, из которых 6 100 тонн составляют бензин марок АИ-95 и АИ-92, а еще 1 500 тонн приходятся на дизельное топливо. Министр экономики Армении Геворк Папоян сообщил, что железнодорожные составы с топливом уже в пути и их прибытие ожидалось 9 января. Одновременно через территорию Азербайджана в Армению следуют поезда с 4 103 тоннами российского зерна.

По словам Папояна, после того как Баку разрешил транзит грузов в Армению, по этому маршруту было ввезено в общей сложности 8 485 тонн российского зерна, включая последнюю партию. Эти цифры наглядно иллюстрируют темпы, с которыми начинают восстанавливаться торгово-транспортные связи между двумя странами. Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что стороны находятся на этапе определения ассортимента товаров для взаимной торговли, а коммерческие структуры с обеих сторон уже ведут переговоры о конкретных сделках. На данный момент торговая активность носит преимущественно односторонний характер и выражается в экспорте азербайджанского топлива в Армению. При этом поставки имеют сугубо коммерческую, а не политическую природу, что подчеркивают как участники рынка, так и официальные лица. Именно экономическая логика и объясняет стремительно растущий интерес армянских компаний к азербайджанским нефтепродуктам. Ключевым фактором конкурентоспособности азербайджанского топлива на армянском рынке остается сочетание цена + качество. Так, партия в 1 210 тонн бензина АИ-95, импортированная ранее армянскими компаниями из Азербайджана, несмотря на призывы к бойкоту со стороны пророссийских реваншистских кругов, была полностью распродана всего за несколько дней. Этот бензин реализовывался на рынке по цене 430 драмов за литр, что эквивалентно 1,93 маната. Для сравнения, розничная цена бензина АИ-95, закупаемого Арменией из России, Ирана и других стран, составляет около 520 драмов за литр (2,28 маната). Цены на бензин АИ-92 и дизельное топливо из последней партии пока официально не объявлены, однако, по словам Геворка Папояна, они также будут примерно на 80 драмов ниже текущих рыночных цен. С учетом того, что сегодня литр АИ-92 и дизельного топлива в Армении стоит около 500 драмов, азербайджанские поставки могут выйти на уровень порядка 400 драмов за литр, что создаст ощутимое давление на весь рынок.

Дополнительным преимуществом азербайджанского топлива остаются сравнительно низкие логистические издержки. Железные дороги Грузии не взимали плату за перевозку первой партии азербайджанского бензина, экспортированного в Армению. За последующие партии транзит уже оплачивался, однако, как отмечают импортеры, это практически не отражается на конечной себестоимости продукта. Так, директор компании Mega Trade Карен Айриян заявил, что транзитные тарифы грузинских железных дорог не оказывают существенного влияния на цену топлива для конечного потребителя. По его словам, на стоимость в большей степени влияют мировые котировки нефтепродуктов и ежедневные колебания валютных курсов. Айриян также подчеркнул, что армянские компании работают с азербайджанскими поставщиками на рыночных условиях, без долгосрочных обязательств. Контракты на рынке нефтепродуктов, как правило, заключаются под каждую отдельную партию, и в случае ухудшения коммерческих условий сотрудничество может быть прекращено. Именно конкурентоспособная цена стала причиной, по которой армянские импортеры согласились на закупку азербайджанского топлива. В результате формирования устойчивых торговых каналов с Азербайджаном на рынке топлива Армении уже началось заметное снижение цен.