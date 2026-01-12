Америка белых уходит в прошлое

В публикации The Guardian на эту тему приводятся впечатляющие данные. В 1960 году 75% иммигрантов в США составляли приезжие из Европы. Сейчас их доля упала до 10%. Больше половины нынешних иммигрантов – выходцы из Латинской Америки. Тогда же, в 1960 году, белые составляли около 85% населения Штатов, сейчас – меньше 58%.

Ни для кого не является секретом, что ядро поддержки Дональда Трампа, движение MAGA , объединяет в своих рядах белых американских националистов, и слово «белые» тут неотъемлемый элемент. Священная борьба Трампа с мигрантами имеет расистский привкус, который ни с чем не спутать. «Великая Америка», которую нужно вернуть, это белая Америка. Вот только с этой мечтой нужно распрощаться.

Если пойти путем перекрытия полностью притока миграции в США, это приведет к резкому сокращению численности населения страны: на 6% к 2050 году и на треть к концу столетия, со всеми вытекающими огромными проблемами для рынка труда. Уменьшившееся население станет еще и значительно старше: если сейчас люди старше 65 лет составляют пятую часть населения США, то при остановке иммиграции их число вырастет до четверти к середине столетия и больше трети – к концу. Как их содержать и кто будет работать? Такая Америка уж точно не сможет быть великой.

Как показывает анализ Бюро переписи населения США, позитивный сценарий предусматривает ежегодный прием 1,5 миллионов мигрантов. Это позволит увеличить численность населения на 13% к 20250 году и на 28% к концу столетия, а численность людей старше 65 лет достигнет четверти населения к 2070 году. В президентство Байдена в среднем в год в Америку перебирались 1,8 миллиона человек, но до этого на протяжении десятилетия – около 900 тысяч в год.

Будет ли приток иммигрантов высок или низок, доля белых в населении США будет все равно падать: рождаемость среди латиноамериканок выше, в том числе потому, что они раньше вступают в брак. Кстати, вопреки всем заблуждениям, афроамериканки сейчас рожают практически на том же уровне, что белые. Среди американок азиатского происхождения рождаемость еще меньше. И да, при высоком уровне иммиграции число белых снизится к 2050 году до 47%, а латинос с нынешних 20% вырастет до 26%.

Все попытки остановить приток в страну «цветных» и привлечь побольше белых не в состоянии преодолеть естественные демографические тенденции, а ухудшить положение могут запросто, превращая Америку, страну мигрантов, и заработавшую свое величие благодаря мигрантам, в непритягательное место для жителей других стран, стремящихся наилучшим образом применить свои способности и обеспечить зажиточную жизнь.