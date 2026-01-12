USD 1.7000
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви!
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви!

Америка белых уходит в прошлое

Фарид Исаев, автор haqqin.az
04:35 718

Ни для кого не является секретом, что ядро поддержки Дональда Трампа, движение MAGA, объединяет в своих рядах белых американских националистов, и слово «белые» тут неотъемлемый элемент. Священная борьба Трампа с мигрантами имеет расистский привкус, который ни с чем не спутать. «Великая Америка», которую нужно вернуть, это белая Америка. Вот только с этой мечтой нужно распрощаться.

В публикации The Guardian на эту тему приводятся впечатляющие данные. В 1960 году 75% иммигрантов в США составляли приезжие из Европы. Сейчас их доля упала до 10%. Больше половины нынешних иммигрантов – выходцы из Латинской Америки. Тогда же, в 1960 году, белые составляли около 85% населения Штатов, сейчас – меньше 58%.

Будет ли приток иммигрантов высок или низок, доля белых в населении США будет все равно падать: рождаемость среди латиноамериканок выше, в том числе потому, что они раньше вступают в брак

Если пойти путем перекрытия полностью притока миграции в США, это приведет к резкому сокращению численности населения страны: на 6% к 2050 году и на треть к концу столетия, со всеми вытекающими огромными проблемами для рынка труда. Уменьшившееся население станет еще и значительно старше: если сейчас люди старше 65 лет составляют пятую часть населения США, то при остановке иммиграции их число вырастет до четверти к середине столетия и больше трети – к концу. Как их содержать и кто будет работать? Такая Америка уж точно не сможет быть великой.

Как показывает анализ Бюро переписи населения США, позитивный сценарий предусматривает ежегодный прием 1,5 миллионов мигрантов. Это позволит увеличить численность населения на 13% к 20250 году и на 28% к концу столетия, а численность людей старше 65 лет достигнет четверти населения к 2070 году. В президентство Байдена в среднем в год в Америку перебирались 1,8 миллиона человек, но до этого на протяжении десятилетия – около 900 тысяч в год.

Будет ли приток иммигрантов высок или низок, доля белых в населении США будет все равно падать: рождаемость среди латиноамериканок выше, в том числе потому, что они раньше вступают в брак. Кстати, вопреки всем заблуждениям, афроамериканки сейчас рожают практически на том же уровне, что белые. Среди американок азиатского происхождения рождаемость еще меньше. И да, при высоком уровне иммиграции число белых снизится к 2050 году до 47%, а латинос с нынешних 20% вырастет до 26%.

Все попытки остановить приток в страну «цветных» и привлечь побольше белых не в состоянии преодолеть естественные демографические тенденции, а ухудшить положение могут запросто, превращая Америку, страну мигрантов, и заработавшую свое величие благодаря мигрантам, в непритягательное место для жителей других стран, стремящихся наилучшим образом применить свои способности и обеспечить зажиточную жизнь.

Еще одно покушение на Трампа?
Еще одно покушение на Трампа?
06:06 328
Трамп готовит точечные удары по Ирану
Трамп готовит точечные удары по Ирану
05:55 329
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа ситуацию в Иране разбираем с главой "исследовательского центра Тебриз" Мамедрзой Хейатом
05:03 831
И в Непале хотят короля
И в Непале хотят короля объектив haqqin.az
05:20 239
Крах шиитско-джафаритского проекта
Крах шиитско-джафаритского проекта подводя итоги
04:22 1225
Америка белых уходит в прошлое
Америка белых уходит в прошлое наш комментарий
04:35 719
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви!
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви! обновлено 02:02; видео
02:02 23662
Германия назвала нелегитимным правительство Ирана
Германия назвала нелегитимным правительство Ирана
00:38 2248
Что внутри «Орешника»?
Что внутри «Орешника»? видео
11 января 2026, 22:26 5423
На Западе заговорили о возрождении персидской культуры и конце ХАМАС и «Хезболлы»
На Западе заговорили о возрождении персидской культуры и конце ХАМАС и «Хезболлы»
11 января 2026, 21:26 2469
Курды вышли из Алеппо
Курды вышли из Алеппо
11 января 2026, 20:56 3420
