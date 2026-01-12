Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда

Счетная палата проанализировала показатели Государственного нефтяного фонда Азербайджана за 9 месяцев 2025 года, а также параметры бюджета фонда на 2026 год. Соответствующий отчет опубликован на официальном сайте Счетной палаты и содержит тревожные выводы о нарастающих фискальных рисках и уязвимости ресурсной базы фонда. Согласно отчету, прогнозируемые совокупные доходы Государственного нефтяного фонда в 2026 году составят 13 миллиардов 32 миллиона 300 тысяч манатов, что эквивалентно примерно 7 миллиардам 660 миллионам долларов США. Это на 9,8 процента, или на 1 миллиард 420 миллионов 100 тысяч манатов, меньше показателя 2025 года. Снижение доходов носит структурный характер и напрямую связано с продолжающимся падением объемов добычи нефти в Азербайджане, а также с ожидаемым снижением среднегодовой экспортной цены нефти до уровня 65 долларов США за баррель, что примерно на 5 долларов ниже уровня предыдущего года.

Дополнительным негативным фактором становится отсутствие в 2026 году поступлений по акровым счетам, то есть по арендной плате за земельные участки, на которых расположены месторождения. Транзитные и бонусные доходы также прогнозируются на минимальном уровне. Доходность от управления активами фонда, несмотря на их значительный объем, составит в среднем лишь 0,2 процента, что резко ограничивает компенсирующий потенциал инвестиционного портфеля. На фоне снижения доходов Счетная палата фиксирует и сокращение расходов фонда. В 2026 году они прогнозируются на уровне 13,2 миллиарда манатов, что практически уравновешивает доходную часть. При этом в отчете подчеркивается высокая чувствительность бюджета фонда к ценовой конъюнктуре: каждые 5 долларов изменения среднегодовой экспортной цены нефти приводят к колебанию доходов примерно на 0,5 миллиарда долларов США. Международные организации, на оценки которых ссылается Счетная палата, прогнозируют сохранение цен на нефть в диапазоне 60–65 долларов США, что не оставляет значительного пространства для оптимизма. Объем трансферта из фонда в государственный бюджет в 2026 году будет существенно сокращен. По сравнению с 2025 годом он уменьшится на 11,1 процента, или на 1 миллиард 624 миллиона 900 тысяч манатов. Если утвержденный бюджет фонда на 2025 год предусматривал перечисление в госбюджет 14 миллиардов 481 миллиона манатов, то в 2026 году эта сумма сократится до 12 миллиардов 835 миллионов манатов. В результате бюджет фонда прогнозируется с минимальным профицитом всего в 17 миллионов манатов, что фактически означает балансирование на грани нулевого результата.

По расчетам Счетной палаты, в 2026 году в фонд поступят причитающиеся государству чистые доходы от продажи углеводородов в объеме около 8 миллиардов 551 миллиона манатов, или примерно 5,3 миллиарда долларов США. Этот прогноз основан на предположении о сохранении среднегодовой цены нефти на уровне 65 долларов за баррель. Любое отклонение вниз автоматически приведет к недополучению доходов. Для сравнения, в утвержденном бюджете на 2025 год доходы от нефти и газа оценивались на уровне 9 миллиардов 797 миллионов манатов. Итоговые показатели деятельности фонда за 2025 год на момент подготовки отчета Счетной палате представлены не были. Но с учетом того, что среднегодовая экспортная цена нефти в 2025 году превысила заложенный в бюджете уровень в 70 долларов, ожидается перевыполнение прогноза по доходам. При этом в 2025 году фонд прогнозирует доход от управления активами в размере около 4 миллиардов 76 миллионов манатов, тогда как годом ранее этот показатель составлял 3 миллиарда 462 миллиона манатов. Тем не менее Счетная палата подчеркивает, что в 2026 году доходы Государственного нефтяного фонда окажутся на самом низком за последние пять лет уровне. Для сопоставления указывается, что в 2024 году доходы фонда были выше на 5 миллиардов манатов, а в 2025 году они составили около 14 миллиардов 453 миллиона манатов. В 2026 году доходы от продажи нефти и газа, приходящиеся на долю прибыли, прогнозируются на 12,7 процента ниже уровня предыдущего года, а по сравнению с 2024 годом нефтегазовые доходы сократятся на 25,4 процента. Базовые параметры бюджета фонда на 2026 год предполагают, согласно данным BP, среднегодовую экспортную цену нефти на уровне 65 долларов США за баррель, а газа на европейском рынке - 440 долларов США за 1000 кубометров.