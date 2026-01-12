Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда

Счетная палата проанализировала показатели Государственного нефтяного фонда Азербайджана за 9 месяцев 2025 года, а также параметры бюджета фонда на 2026 год. Соответствующий отчет опубликован на официальном сайте Счетной палаты и содержит тревожные выводы о нарастающих фискальных рисках и уязвимости ресурсной базы фонда.
Согласно отчету, прогнозируемые совокупные доходы Государственного нефтяного фонда в 2026 году составят 13 миллиардов 32 миллиона 300 тысяч манатов, что эквивалентно примерно 7 миллиардам 660 миллионам долларов США. Это на 9,8 процента, или на 1 миллиард 420 миллионов 100 тысяч манатов, меньше показателя 2025 года. Снижение доходов носит структурный характер и напрямую связано с продолжающимся падением объемов добычи нефти в Азербайджане, а также с ожидаемым снижением среднегодовой экспортной цены нефти до уровня 65 долларов США за баррель, что примерно на 5 долларов ниже уровня предыдущего года.
Дополнительным негативным фактором становится отсутствие в 2026 году поступлений по акровым счетам, то есть по арендной плате за земельные участки, на которых расположены месторождения. Транзитные и бонусные доходы также прогнозируются на минимальном уровне. Доходность от управления активами фонда, несмотря на их значительный объем, составит в среднем лишь 0,2 процента, что резко ограничивает компенсирующий потенциал инвестиционного портфеля.
На фоне снижения доходов Счетная палата фиксирует и сокращение расходов фонда. В 2026 году они прогнозируются на уровне 13,2 миллиарда манатов, что практически уравновешивает доходную часть. При этом в отчете подчеркивается высокая чувствительность бюджета фонда к ценовой конъюнктуре: каждые 5 долларов изменения среднегодовой экспортной цены нефти приводят к колебанию доходов примерно на 0,5 миллиарда долларов США. Международные организации, на оценки которых ссылается Счетная палата, прогнозируют сохранение цен на нефть в диапазоне 60–65 долларов США, что не оставляет значительного пространства для оптимизма.
Объем трансферта из фонда в государственный бюджет в 2026 году будет существенно сокращен. По сравнению с 2025 годом он уменьшится на 11,1 процента, или на 1 миллиард 624 миллиона 900 тысяч манатов. Если утвержденный бюджет фонда на 2025 год предусматривал перечисление в госбюджет 14 миллиардов 481 миллиона манатов, то в 2026 году эта сумма сократится до 12 миллиардов 835 миллионов манатов. В результате бюджет фонда прогнозируется с минимальным профицитом всего в 17 миллионов манатов, что фактически означает балансирование на грани нулевого результата.
По расчетам Счетной палаты, в 2026 году в фонд поступят причитающиеся государству чистые доходы от продажи углеводородов в объеме около 8 миллиардов 551 миллиона манатов, или примерно 5,3 миллиарда долларов США. Этот прогноз основан на предположении о сохранении среднегодовой цены нефти на уровне 65 долларов за баррель. Любое отклонение вниз автоматически приведет к недополучению доходов. Для сравнения, в утвержденном бюджете на 2025 год доходы от нефти и газа оценивались на уровне 9 миллиардов 797 миллионов манатов.
Итоговые показатели деятельности фонда за 2025 год на момент подготовки отчета Счетной палате представлены не были. Но с учетом того, что среднегодовая экспортная цена нефти в 2025 году превысила заложенный в бюджете уровень в 70 долларов, ожидается перевыполнение прогноза по доходам. При этом в 2025 году фонд прогнозирует доход от управления активами в размере около 4 миллиардов 76 миллионов манатов, тогда как годом ранее этот показатель составлял 3 миллиарда 462 миллиона манатов.
Тем не менее Счетная палата подчеркивает, что в 2026 году доходы Государственного нефтяного фонда окажутся на самом низком за последние пять лет уровне. Для сопоставления указывается, что в 2024 году доходы фонда были выше на 5 миллиардов манатов, а в 2025 году они составили около 14 миллиардов 453 миллиона манатов. В 2026 году доходы от продажи нефти и газа, приходящиеся на долю прибыли, прогнозируются на 12,7 процента ниже уровня предыдущего года, а по сравнению с 2024 годом нефтегазовые доходы сократятся на 25,4 процента.
Базовые параметры бюджета фонда на 2026 год предполагают, согласно данным BP, среднегодовую экспортную цену нефти на уровне 65 долларов США за баррель, а газа на европейском рынке - 440 долларов США за 1000 кубометров.
Среднегодовой курс маната к доллару США принят на уровне, идентичном параметрам государственного бюджета. При этом Счетная палата отмечает, что в 2025 году среднегодовая экспортная цена нефти была на 1,4 доллара выше бюджетного ориентира, а доходы от управления средствами фонда, в том числе за счет операций с золотом, превысили прогноз более чем на 151 процент. В результате активы фонда выросли на 16,9 процента и достигли примерно 70 миллиардов 162 миллионов долларов США.
Отдельный блок отчета посвящен долгосрочным рискам. Счетная палата указывает, что способность обеспечивать трансферты в государственный бюджет исключительно за счет нефтегазовых доходов постепенно снижается, и фонд все в большей степени вынужден покрывать обязательства за счет доходов от управления активами. Эта тенденция требует постоянного и внимательного мониторинга.
Основная доходная база фонда по-прежнему формируется за счет чистых поступлений от продажи углеводородов, причитающихся государству. В 2026 году добыча сырой нефти на месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли" прогнозируется на уровне 120,1 миллиона баррелей, что на 3 миллиона баррелей меньше показателя 2025 года. При этом пиковый уровень добычи на данном месторождении был достигнут в 2010 году и составлял 303 миллиона баррелей. С тех пор наблюдается устойчивый спад, и в 2026 году объем добычи будет на 183 миллиона баррелей ниже пикового значения, то есть примерно в 2,5 раза меньше.
В отчете делается прямой вывод о нарастающих угрозах: резкое падение цен на нефть и их длительное удержание на низком уровне в сочетании с сокращением добычи создают реальную вероятность снижения доходов Государственного нефтяного фонда и ускоренного истощения его активов. Прогнозируемые в 2026 году поступления от продажи нефти и газа на уровне 5 миллиардов 30 миллионов долларов США лишь частично компенсируют растущие бюджетные потребности.
Доходы государства от месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" составят 4 миллиарда 235,8 миллиона долларов США, что эквивалентно 84,2 процента всех поступлений фонда. При этом анализ прогнозных показателей по направлению чистых доходов от продажи углеводородов за 2022–2026 годы демонстрирует устойчивую нисходящую динамику.
Именно эта тенденция, по оценке Счетной палаты, представляет собой ключевой структурный риск для долгосрочной финансовой устойчивости Государственного нефтяного фонда Азербайджана.