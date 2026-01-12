Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади

В заключении Счетной палаты по проекту бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2026 год приведены детализированные данные о фактических и прогнозируемых доходах от эксплуатации нефтегазовых месторождений страны.
Показатели за 2025 год носят предварительный характер и охватывают период с января по сентябрь, поскольку на момент подготовки документа итоговая отчетность Государственного нефтяного фонда за год представлена не была. Тем не менее опубликованные цифры позволяют достаточно точно оценить структуру и динамику прибыльных нефтегазовых поступлений.
Согласно расчетам, в 2025 году через Государственный нефтяной фонд в экономику страны должно было поступить около 9 миллиардов 797 миллионов манатов чистых доходов от продажи нефти и газа, исходя из заложенной в бюджете среднегодовой экспортной цены нефти на уровне 70 долларов США за баррель. За первые 9 месяцев отчетного года фактические поступления составили около 7 миллиардов 69 миллионов манатов, что эквивалентно 72,2 процента от годового прогноза.
При этом Счетная палата обращает внимание на то, что в 2025 году фактическая среднегодовая экспортная цена нефти оказалась на 1,4 доллара выше бюджетного ориентира. Что позволяет говорить о вероятном перевыполнении годового плана по доходам Государственного нефтяного фонда, даже несмотря на сохраняющееся снижение объемов добычи.
Ключевым источником нефтяных доходов по-прежнему остается блок месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли». За 9 месяцев 2025 года чистые доходы от нефти, приходящейся на долю Азербайджанской Республики, составили по этому проекту 3 миллиарда 637 миллионов 600 тысяч манатов. Прогнозируемый объем добычи нефти по «Азери-Чираг-Гюнешли» в 2025 году оценивался на уровне 123 миллионов баррелей. В 2026 году - на фоне естественного истощения запасов - объем нефти, приходящейся на долю страны, прогнозируется уже на уровне около 120 миллионов баррелей. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 125 миллионов баррелей, что наглядно отражает устойчивый нисходящий тренд.
Газовый сегмент нефтегазового комплекса демонстрирует иную структуру доходности. За 9 месяцев 2025 года в Государственный нефтяной фонд с крупнейшего газоконденсатного месторождения страны «Шахдениз» поступило всего 292,3 миллиона долларов США чистого дохода от реализации газа. Дополнительно продажа конденсата, добытого на данном месторождении, принесла фонду еще 117,7 миллиона долларов США.
В 2025 году на месторождении «Шахдениз» прогнозировалась добыча 26,1 миллиарда кубометров природного газа и 31,2 миллиарда кубометров конденсата. Эти объемы оказались ниже показателей предыдущего года, когда добыча газа составляла 27,8 миллиарда кубометров, а конденсата - 34,7 миллиарда кубометров. По оценкам Счетной палаты, в 2026 году добыча газа на «Шахденизе» может незначительно увеличиться до 26,9 миллиарда кубометров, тогда как добыча конденсата продолжит снижаться и составит около 30,3 миллиарда кубометров.
Доходы от эксплуатации остальных нефтяных месторождений носят маргинальный характер и не оказывают заметного влияния на общую доходную базу Государственного нефтяного фонда. Так, в 2024 году на месторождении «Бахар» было добыто около 200 тысяч баррелей нефти, на «Балаханы» — 2,1 миллиона, на блоке «Зых-Говсан-Апшерон» - 450 тысяч баррелей, на «Бинагади» — 1 миллион баррелей, на месторождениях «Муровдаг» и «Келамеддин» - совокупно около 600 тысяч баррелей нефти. На месторождениях «Нефтчала», «Хиллы» и «Дуровдаг-Бабазан» суммарная добыча составила порядка 200 тысяч баррелей, на «Кюровдаге» - около 900 тысяч баррелей, на «Сураханы» - примерно 1,1 миллиона баррелей нефти.
Прогнозные показатели добычи по этим месторождениям на 2025 и 2026 годы существенно не отличаются от уже достигнутых уровней, что свидетельствует об их ограниченном ресурсном потенциале.
В совокупности это подтверждает вывод Счетной палаты о высокой зависимости нефтегазовых доходов Азербайджана от нескольких ключевых проектов и о постепенном сокращении ресурсной базы, которое в среднесрочной перспективе будет все сильнее влиять на финансовые возможности Государственного нефтяного фонда и бюджетную устойчивость страны.