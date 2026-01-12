Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади

В заключении Счетной палаты по проекту бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2026 год приведены детализированные данные о фактических и прогнозируемых доходах от эксплуатации нефтегазовых месторождений страны.

Показатели за 2025 год носят предварительный характер и охватывают период с января по сентябрь, поскольку на момент подготовки документа итоговая отчетность Государственного нефтяного фонда за год представлена не была. Тем не менее опубликованные цифры позволяют достаточно точно оценить структуру и динамику прибыльных нефтегазовых поступлений.

Согласно расчетам, в 2025 году через Государственный нефтяной фонд в экономику страны должно было поступить около 9 миллиардов 797 миллионов манатов чистых доходов от продажи нефти и газа, исходя из заложенной в бюджете среднегодовой экспортной цены нефти на уровне 70 долларов США за баррель. За первые 9 месяцев отчетного года фактические поступления составили около 7 миллиардов 69 миллионов манатов, что эквивалентно 72,2 процента от годового прогноза.

При этом Счетная палата обращает внимание на то, что в 2025 году фактическая среднегодовая экспортная цена нефти оказалась на 1,4 доллара выше бюджетного ориентира. Что позволяет говорить о вероятном перевыполнении годового плана по доходам Государственного нефтяного фонда, даже несмотря на сохраняющееся снижение объемов добычи.