USD 1.7000
EUR 1.9816
RUB 2.1521
Подписаться на уведомления
Протесты в Иране: готовятся массовые казни
Новость дня
Протесты в Иране: готовятся массовые казни

Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади

продолжение главной темы
Аскер Манафов, собкор
20:23 349

В заключении Счетной палаты по проекту бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2026 год приведены детализированные данные о фактических и прогнозируемых доходах от эксплуатации нефтегазовых месторождений страны.

Показатели за 2025 год носят предварительный характер и охватывают период с января по сентябрь, поскольку на момент подготовки документа итоговая отчетность Государственного нефтяного фонда за год представлена не была. Тем не менее опубликованные цифры позволяют достаточно точно оценить структуру и динамику прибыльных нефтегазовых поступлений.

Согласно расчетам, в 2025 году через Государственный нефтяной фонд в экономику страны должно было поступить около 9 миллиардов 797 миллионов манатов чистых доходов от продажи нефти и газа, исходя из заложенной в бюджете среднегодовой экспортной цены нефти на уровне 70 долларов США за баррель. За первые 9 месяцев отчетного года фактические поступления составили около 7 миллиардов 69 миллионов манатов, что эквивалентно 72,2 процента от годового прогноза.

При этом Счетная палата обращает внимание на то, что в 2025 году фактическая среднегодовая экспортная цена нефти оказалась на 1,4 доллара выше бюджетного ориентира. Что позволяет говорить о вероятном перевыполнении годового плана по доходам Государственного нефтяного фонда, даже несмотря на сохраняющееся снижение объемов добычи.

Доходы от эксплуатации нефтяных месторождений на суше носят маргинальный характер и не оказывают заметного влияния на общую доходную базу Государственного нефтяного фонда

Ключевым источником нефтяных доходов по-прежнему остается блок месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли». За 9 месяцев 2025 года чистые доходы от нефти, приходящейся на долю Азербайджанской Республики, составили по этому проекту 3 миллиарда 637 миллионов 600 тысяч манатов. Прогнозируемый объем добычи нефти по «Азери-Чираг-Гюнешли» в 2025 году оценивался на уровне 123 миллионов баррелей. В 2026 году - на фоне естественного истощения запасов - объем нефти, приходящейся на долю страны, прогнозируется уже на уровне около 120 миллионов баррелей. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 125 миллионов баррелей, что наглядно отражает устойчивый нисходящий тренд.

Газовый сегмент нефтегазового комплекса демонстрирует иную структуру доходности. За 9 месяцев 2025 года в Государственный нефтяной фонд с крупнейшего газоконденсатного месторождения страны «Шахдениз» поступило всего 292,3 миллиона долларов США чистого дохода от реализации газа. Дополнительно продажа конденсата, добытого на данном месторождении, принесла фонду еще 117,7 миллиона долларов США.

В 2025 году на месторождении «Шахдениз» прогнозировалась добыча 26,1 миллиарда кубометров природного газа и 31,2 миллиарда кубометров конденсата. Эти объемы оказались ниже показателей предыдущего года, когда добыча газа составляла 27,8 миллиарда кубометров, а конденсата - 34,7 миллиарда кубометров. По оценкам Счетной палаты, в 2026 году добыча газа на «Шахденизе» может незначительно увеличиться до 26,9 миллиарда кубометров, тогда как добыча конденсата продолжит снижаться и составит около 30,3 миллиарда кубометров.

Доходы от эксплуатации остальных нефтяных месторождений носят маргинальный характер и не оказывают заметного влияния на общую доходную базу Государственного нефтяного фонда. Так, в 2024 году на месторождении «Бахар» было добыто около 200 тысяч баррелей нефти, на «Балаханы» — 2,1 миллиона, на блоке «Зых-Говсан-Апшерон» - 450 тысяч баррелей, на «Бинагади» — 1 миллион баррелей, на месторождениях «Муровдаг» и «Келамеддин» - совокупно около 600 тысяч баррелей нефти. На месторождениях «Нефтчала», «Хиллы» и «Дуровдаг-Бабазан» суммарная добыча составила порядка 200 тысяч баррелей, на «Кюровдаге» - около 900 тысяч баррелей, на «Сураханы» - примерно 1,1 миллиона баррелей нефти.

Прогнозные показатели добычи по этим месторождениям на 2025 и 2026 годы существенно не отличаются от уже достигнутых уровней, что свидетельствует об их ограниченном ресурсном потенциале.

В совокупности это подтверждает вывод Счетной палаты о высокой зависимости нефтегазовых доходов Азербайджана от нескольких ключевых проектов и о постепенном сокращении ресурсной базы, которое в среднесрочной перспективе будет все сильнее влиять на финансовые возможности Государственного нефтяного фонда и бюджетную устойчивость страны.

Читайте по теме

Тревожные выводы Счетной палаты Азербайджана: падает добыча нефти, снижаются доходы Нефтефонда наш комментарий
19:49 902
Безжалостный снос домов на «Кубинке» наш спецреп; все еще актуально
5 января 2026, 03:21 9923
Цена встречи с Новым Годом в Баку: 214 долларов! новогодняя
31 декабря 2025, 00:47 3925
Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади
Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади продолжение главной темы
20:23 350
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
20:14 465
«Карабах» разгромил узбекский «Нефтчи»
«Карабах» разгромил узбекский «Нефтчи» За 9 дней до матча с «Айнтрахтом»
20:02 706
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева наше блиц-интервью
18:56 1197
Персидская трагедия: трупы вместо чемоданов
Персидская трагедия: трупы вместо чемоданов главная тема
13:44 4261
В Ереване Соловьеву напомнили: «Собака лает — караван идет»
В Ереване Соловьеву напомнили: «Собака лает — караван идет»
19:37 1435
Экономист разъяснил, почему в Азербайджане дорожают цитрусовые
Экономист разъяснил, почему в Азербайджане дорожают цитрусовые
19:14 1121
Переговоры спецпредставителя Трампа и главы МИД Ирана
Переговоры спецпредставителя Трампа и главы МИД Ирана новость дополнена
19:06 1475
Две фотографии, которые изменили судьбу мира
Две фотографии, которые изменили судьбу мира былое и думы
17:58 4152
Чрезвычайно важное совещание у Ильхама Алиева
Чрезвычайно важное совещание у Ильхама Алиева все еще актуально
16:24 8472
Турция не желает хаоса в Иране
Турция не желает хаоса в Иране новость дополнена
18:42 1088

ЭТО ВАЖНО

Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади
Формальный Балаханы-нефть, маргинальный Бинагади продолжение главной темы
20:23 350
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
Лариджани «не воспринимает слова Трампа всерьез»
20:14 465
«Карабах» разгромил узбекский «Нефтчи»
«Карабах» разгромил узбекский «Нефтчи» За 9 дней до матча с «Айнтрахтом»
20:02 706
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева
Посол Украины в Азербайджане: Зеленский благодарит Алиева наше блиц-интервью
18:56 1197
Персидская трагедия: трупы вместо чемоданов
Персидская трагедия: трупы вместо чемоданов главная тема
13:44 4261
В Ереване Соловьеву напомнили: «Собака лает — караван идет»
В Ереване Соловьеву напомнили: «Собака лает — караван идет»
19:37 1435
Экономист разъяснил, почему в Азербайджане дорожают цитрусовые
Экономист разъяснил, почему в Азербайджане дорожают цитрусовые
19:14 1121
Переговоры спецпредставителя Трампа и главы МИД Ирана
Переговоры спецпредставителя Трампа и главы МИД Ирана новость дополнена
19:06 1475
Две фотографии, которые изменили судьбу мира
Две фотографии, которые изменили судьбу мира былое и думы
17:58 4152
Чрезвычайно важное совещание у Ильхама Алиева
Чрезвычайно важное совещание у Ильхама Алиева все еще актуально
16:24 8472
Турция не желает хаоса в Иране
Турция не желает хаоса в Иране новость дополнена
18:42 1088
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться