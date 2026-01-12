Деды бы прокляли

Государственным СМИ в России категорически нельзя упоминать тот факт, что война в Украине сравнялась по длительности с Великой Отечественной. На закрытом селекторном совещании с руководителями крупнейших госхолдингов (ВГТРК, RT, Газпром-медиа) и ключевых федеральных СМИ с таким требованием выступил первый заместитель главы президентской администрации Сергей Кириенко. Сравнение и вправду убийственное. 1418 дней заняло у доблестной российской армии преодоление 60 километров между Донецком и Покровском и 175 километров между Луганском и Купянском, при многократном преимуществе в живой силе, технике и авиации, артиллерийском и ракетном огне. Больше миллиона убитых и изувеченных солдат, почти 12 тысяч сожженных танков, 24 тысячи бронемашин, 36 тысяч артиллерийских систем, полторы тысячи систем залпового огня, 1200 средств ПВО, 434 самолет и 347 вертолетов, 28 кораблей, две подлодки. Уничтожена огромная армия и немалый флот, и как вам результат? То количество солдат, которое Советский Союз потерял в Афганистане за десять лет, украинцы выносят России в 2025 году в среднем за 13 дней.

О том, насколько это поразительно неудачная война для России, говорят и пишут многие, но военный аспект – лишь малая часть катастрофы, в которую вверг свою страну Владимир Путин. В конце концов, все войны когда-то заканчиваются. Но после того, как закончится эта война, ее последствия для России развернутся во всей необратимости и непоправимости на многие десятилетия вперед. Неадекватное агрессивное поведение Кремля не только загнало в НАТО Швецию и Финляндию, увеличив границу между Североатлантическим альянсом и Россией в семь раз, почти на 1300 километров, но и запустило многолетний процесс пере- и довооружения стран НАТО на сотни миллиардов евро. Они позаботятся и о том, чтобы Украина, которая и сейчас не по зубам России, окончательно превратилась в стального дикобраза. Кремлю, уже выкинувшего на войну все накопленные за предыдущие годы огромные финансовые запасы и влезшего в долги у будущего, ответить на это будет нечем. Российская экономика похоронила перспективы возвращения на свой традиционно основной, европейский рынок и, как муха в паутину, попала в полную зависимость от торговли с Китаем, с которым складываются отношения сырьевой провинции с метрополией. Никаких партнерских отношений, Пекин умеет высасывать соки.