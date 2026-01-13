USD 1.7000
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?
Новость дня
Что происходит в Иране в эти часы? Где прячется Хаменеи?

Запад готовится к обрушению Ирана

обновлено; наше послесловие
Эльнур Эминоглу, автор haqqin.az
17:40 5000

За последние дни европейская риторика в отношении Ирана резко изменила тон и перешла от привычной дипломатической осторожности в почти откровенную констатацию конца режима аятолл.

По словам канцлера Мерца, система, способная удерживать власть исключительно за счет насилия, в политическом смысле уже обречена, даже если формально продолжает существовать.

Заявление канцлера ФРГ стало одним из самых жестких и прямых высказываний европейского лидера в адрес исламской республики за все годы нынешнего кризиса.

Формулировка, прозвучавшая из уст канцлера Германии, фактически указывает на то, что в европейских столицах уже рассматривают не только вопрос давления на Тегеран, но и проблему политического «дня после». То есть пострежимной архитектуры власти.

Эти заявления прозвучали на фоне резкого усиления экономического и дипломатического давления со стороны США. Президент Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на товары из стран, продолжающих вести бизнес с Ираном. Речь идет не только о прямом ударе по иранской экономике, но и о попытке изолировать таких ключевых иранских партнеров, как Турцию, Китай, Россию и Индию. Таким образом, иранский кризис все отчетливее приобретает глобальное измерение, затрагивая цепочки торговли, энергетики и геополитических союзов.

Внутри самой исламской республики ситуация выглядит еще более мрачной. По сообщениям с мест, правящая система переживает самый серьезный кризис с момента исламской революции 1979 года. В ходе массовых и крайне жестоко подавляемых демонстраций были арестованы более 10 тысяч человек, а число погибших исчисляется тысячами. Основная часть жертв, по данным правозащитников и очевидцев, погибла от боевых патронов, применяемых при разгоне протестов силами «Басидж» и подразделениями КСИР. Масштаб насилия и степень его открытости даже по меркам Ирана выглядят беспрецедентными.

На этом фоне заявления Трампа о том, что иранское руководство якобы само обратилось к Вашингтону с просьбой возобновить переговоры, выглядят двусмысленно. Президент США подтвердил факт таких обращений, но подчеркнул, что его администрация рассматривает различные варианты действий и координирует свои шаги с союзниками. Иными словами, речь идет не о возврате к прежней логике диалога, а о тактическом маневре на фоне стремительно ухудшающейся внутренней ситуации в Иране.

В этой связи заявления лидеров ЕС о «последних днях режима» перестают быть просто риторикой, а все больше выглядят как политическое отражение реальности, в которой иранская система власти утратила способность к управлению иначе, чем через массовое насилие, а международные игроки уже мысленно готовятся к сценарию ее обрушения.

Сегодня вопрос не только в том, падет ли режим аятолл. Куда важнее – какой ценой и в каком виде Иран выйдет из самого тяжелого кризиса за всю свою современную историю.

* * *

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи раскритиковал Германию после того, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц прокомментировал протесты в Иране, обвинив Берлин в отсутствии авторитета в вопросах прав человека и «незаконном вмешательстве» в дела региона.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что речь идет о «последних днях и неделях этого режима»: «Население сейчас поднимается против этого режима».

Обращаясь к правительству Германии, Аракчи написал в X: «Сделайте одолжение всем нам: постыдитесь. А еще лучше — Германии следует прекратить свое незаконное вмешательство в нашем регионе, включая поддержку геноцида и терроризма».

* * * 13:34

Немецкий канцлер Фридрих Мерц считает, что «режим в Иране вскоре падет». Его заявление во вторник приводит Tagesschau.

Выступая во время визита в Индии, Мерц в очередной раз призвал иранские власти прекратить насилие против демонстрантов.

«Если режим может держаться за власть только с помощью насилия, то с ним фактически покончено. Я считаю, что мы сейчас наблюдаем последние дни и недели этого режима», – сказал глава правительства Германии во время своего визита в Индию.

Накануне Мерц осудил насилие иранских сил безопасности против мирных демонстрантов, назвав его «непропорциональным» и «жестоким».

«Я призываю иранское руководство защитить свое население, а не угрожать ему», – сказал он.

Мерц похвалил мужество демонстрантов, которые мирно требуют свободы в своей стране. Он подчеркнул, что это их право.

Канцлер Германии также сообщил в соцсети X, что ЕС ведет работу над новыми санкциями против Ирана из-за акций протеста в стране. Он призвал иранское руководство «защищать свое население, а не угрожать ему».

Тем временем глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС может ввести новые санкции против Ирана после жесткого подавления антиправительственных протестов, в результате чего могли погибнуть сотни людей.

А посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что Соединенные Штаты не планируют военную атаку против Ирана, но признал, что эти планы могут измениться, поскольку «терпение президента не безгранично».

