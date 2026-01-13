Запад готовится к обрушению Ирана

Заявление канцлера ФРГ стало одним из самых жестких и прямых высказываний европейского лидера в адрес исламской республики за все годы нынешнего кризиса.

По словам канцлера Мерца, система, способная удерживать власть исключительно за счет насилия, в политическом смысле уже обречена, даже если формально продолжает существовать.

За последние дни европейская риторика в отношении Ирана резко изменила тон и перешла от привычной дипломатической осторожности в почти откровенную констатацию конца режима аятолл.

Формулировка, прозвучавшая из уст канцлера Германии, фактически указывает на то, что в европейских столицах уже рассматривают не только вопрос давления на Тегеран, но и проблему политического «дня после». То есть пострежимной архитектуры власти.

Эти заявления прозвучали на фоне резкого усиления экономического и дипломатического давления со стороны США. Президент Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на товары из стран, продолжающих вести бизнес с Ираном. Речь идет не только о прямом ударе по иранской экономике, но и о попытке изолировать таких ключевых иранских партнеров, как Турцию, Китай, Россию и Индию. Таким образом, иранский кризис все отчетливее приобретает глобальное измерение, затрагивая цепочки торговли, энергетики и геополитических союзов.

Внутри самой исламской республики ситуация выглядит еще более мрачной. По сообщениям с мест, правящая система переживает самый серьезный кризис с момента исламской революции 1979 года. В ходе массовых и крайне жестоко подавляемых демонстраций были арестованы более 10 тысяч человек, а число погибших исчисляется тысячами. Основная часть жертв, по данным правозащитников и очевидцев, погибла от боевых патронов, применяемых при разгоне протестов силами «Басидж» и подразделениями КСИР. Масштаб насилия и степень его открытости даже по меркам Ирана выглядят беспрецедентными.

На этом фоне заявления Трампа о том, что иранское руководство якобы само обратилось к Вашингтону с просьбой возобновить переговоры, выглядят двусмысленно. Президент США подтвердил факт таких обращений, но подчеркнул, что его администрация рассматривает различные варианты действий и координирует свои шаги с союзниками. Иными словами, речь идет не о возврате к прежней логике диалога, а о тактическом маневре на фоне стремительно ухудшающейся внутренней ситуации в Иране.

В этой связи заявления лидеров ЕС о «последних днях режима» перестают быть просто риторикой, а все больше выглядят как политическое отражение реальности, в которой иранская система власти утратила способность к управлению иначе, чем через массовое насилие, а международные игроки уже мысленно готовятся к сценарию ее обрушения.

Сегодня вопрос не только в том, падет ли режим аятолл. Куда важнее – какой ценой и в каком виде Иран выйдет из самого тяжелого кризиса за всю свою современную историю.

* * *

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи раскритиковал Германию после того, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц прокомментировал протесты в Иране, обвинив Берлин в отсутствии авторитета в вопросах прав человека и «незаконном вмешательстве» в дела региона.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что речь идет о «последних днях и неделях этого режима»: «Население сейчас поднимается против этого режима».

Обращаясь к правительству Германии, Аракчи написал в X: «Сделайте одолжение всем нам: постыдитесь. А еще лучше — Германии следует прекратить свое незаконное вмешательство в нашем регионе, включая поддержку геноцида и терроризма».