Европа предала народ Ирана, а значит, свободу

Европа любит говорить о ценностях. Она произносит это слово так часто, что давно перестала слышать, насколько фальшиво оно звучит. «Права человека», «гуманизм», «недопустимость насилия» - этот лексикон включается автоматически, но работает строго выборочно, как старый прожектор, освещающий только выигрышные сцены. В Газе - геноцид. В Иране - всего лишь «тревожная ситуация».

В ответ на Газу - манифестации, палаточные городки, университетские бойкоты, истерика парламентов. В ответ на происходящее сегодня в Иране - осторожные формулировки политиков, «призывы к сдержанности» и лицемерное сочувствие, не выходящее за пределы стереотипных пресс-релизов. Эта уродливая асимметрия давно перестала быть случайностью. Она стала системой - выверенной, устойчивой и предельно циничной. Первая причина - идеологическая. Для значительной части европейского политического класса и активистской среды мир по-прежнему расчерчен по лекалам холодной войны на «угнетателей» и «угнетенных». Израиль автоматически оказывается в первой категории. Потому что это Запад, союзник США, технологически развитое государство. Иран же - во второй: «против Америки», «против сионизма», «против глобального капитализма». В этой оптике уже не имеет значения, что режим аятолл из пулеметов расстреливает собственных граждан, режет протестующих ножами, устраивает показательные казни и вывозит раненых из больниц неизвестно куда. Для Европы Иран остается «антисистемным» государством, а значит, достойным снисхождения.

Именно поэтому те же люди в Брюсселе, Гамбурге или Барселоне, которые еще вчера выходили на улицы с демонстрациями протеста под флагами ХАМАС, «Хезболлы» и самого Ирана, сегодня молчат. Им просто некуда идти! Нельзя же пикетировать посольства исламской республики с требованием прекратить уничтожение иранцев, если годами эти же демонстранты называли Тегеран оплотом сопротивления империализму. Нельзя кричать о правах человека, если твой моральный компас настроен исключительно против Запада. Вторая причина - колониальный комплекс наоборот. Для значительной части старой Европы насилие, совершаемое «страной третьего мира», априори считается менее преступным, а потому более терпимым. Такая вот извращенная форма расизма, замаскированная под толерантность и антирасизм. «Это их культура», «не нам диктовать», «у них свои исторические травмы». Но когда убивают не колонизаторы, а собственный режим, то ответственность растворяется, убийство перестает быть универсальным злом и превращается в удобный эвфемизм - «внутренний конфликт». Именно поэтому фактический геноцид иранского народа не вызывает в Европе массового возмущения. Он не вписывается в простую схему «белый угнетатель - цветная жертва». Здесь жертва - собственный народ, а палач - антизападный режим. Такой сюжет слишком сложен для европейской морали, привыкшей к плакатным ролям и черно-белым лозунгам. Третья причина - деньги. Пока европейские лидеры изображают скорбь и читают нравоучительные лекции, их страны продолжают торговать с Ираном и с нетерпением ждут ослабления санкций. Германия, Франция, Великобритания, Норвегия - список можно продолжать. Автомобили, оборудование, технологии, энергетические схемы, военные контракты - все это стоит дороже принципов. А массовые демонстрации в поддержку иранцев означали бы давление на собственные правительства. И к такому риску европейский активизм явно не готов.