Обвал пирамиды надежд

Вчера весь мир напряженно ждал, что Соединенные Штаты вот-вот нанесут удар по целям в Иране, помогая восставшему народу справиться с режимом мулл. Трамп ведь пообещал жестокое возмездие за расстрелы людей, а самим протестующим иранцам передал: «Помощь в пути». Все бросились гадать, о какой помощи идет речь, но сошлись в одном: какова бы она ни была, решительная поддержка извне сильно запаздывает. Власть, похоже, пришла в себя, убедилась, что меры жестокого подавления срабатывают, и усилила репрессивные меры. Кровь полилась рекой. Восстание задыхается. При этом Трамп сделал новое загадочное заявление о том, что казни и убийства в Иране остановлены, ссылаясь на какие-то надежные источники. Означает ли это, что помощь больше не «в пути»? Некоторые комментаторы предполагают, что американский президент тем самым создает завесу неопределенности, за которой все-таки происходит подготовка к удару. Соблазн подтолкнуть явно зашатавшийся режим, многие годы причинявший столько головной боли, слишком силен, чтобы сейчас, когда предоставился уникальный шанс, отступить.

Но и страхи Белого дома понятны, те самые страхи, которые подвигли Трампа чуть ли не истерично потребовать от Израиля летом прекратить бомбардировки Ирана минувшим летом. Дональд Трамп боится заполучить на свою голову затяжную войну по примеру своих предшественников, втянувшихся в бесславную бойню в Афганистане и Ираке. Вот бы хорошо, чтобы аятолла испугался американских угроз и ушел, прихватив с собой всех до единого стражей исламской революции, а их всего-то тысяч двести… Одновременно перед Трампом стоит задача как-то довести до логического продолжения историю с Венесуэлой. Показательное похищение Николаса Мадуро, конечно, произвело впечатление, но ничуть не изменило ситуацию в стране, где по-прежнему правит чавистский режим. Недаром руководители ведущих американских нефтяных компаний ничуть не обрадовались предложению президента начать вкладывать в эту страну десятки миллиардов долларов. От того, что усатого диктатора на вершине коррупционной пирамиды сменила его заместительница, американские капиталы в этой забытой богом стране не стали защищеннее. Казалось бы, даже одной из указанных проблем, с Ираном и с Венесуэлой, хватило бы с головой, чтобы занять все время американского лидера, но нет, резко интенсифицировались разговоры о том, что нужно что-то решать с Гренландией, а то, неровен час, русские и китайцы завладеют этим стратегически важным островом. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что предпочел бы Данию, если бы выбор пришлось сделать прямо сейчас. А Трамп сказал, что вообще впервые слышит о таком человеке. И в самом деле, зачем знать, кто премьер страны, которую ты хочешь захватить? Совершенно лишние детали.