Горячие страсти вокруг «Холодного острова»

То, что еще недавно воспринималось как эксцентричная идея Дональда Трампа, сегодня обсуждается на уровне вице-президента и госсекретаря США, штабов НАТО и правительств стран Евросоюза, которые уже начали направлять на остров военные контингенты. Провал переговоров в Вашингтоне, где представители Дании и Гренландии фактически признали, что не смогли переубедить администрацию Белого дома, лишь зафиксировал главное: речь идет не о дипломатическом недоразумении, а о стратегическом конфликте интересов.

Для США Гренландия — это, прежде всего, ключ к Арктике. А Арктика в XXI веке превращается в один из главных театров глобального соперничества. Кратчайшие траектории межконтинентальных ракет, воздушные и морские коридоры между Европой и Северной Америкой, выход к Северной Атлантике и контроль над так называемым «арктическим шлюзом» между Гренландией, Исландией и Великобританией делают остров незаменимым элементом системы раннего предупреждения и стратегической обороны. Американская база Туле - наследие холодной войны - уже десятилетиями встроена в архитектуру противоракетной обороны США, и именно через этот регион проходит линия первого обнаружения потенциальной угрозы межконтинентальных ракет.

Но безопасность - лишь верхний слой, под которым лежит экономика будущего. Таяние арктических льдов постепенно меняет географию мировой торговли, открывая новые морские маршруты между Азией и Европой. Россия активно готовится превратить Северно-морской путь в альтернативу Суэцкому каналу, Китай активно вкладывается в арктическую инфраструктуру под брендом «Полярного шелкового пути», а США не хотят оказаться в роли догоняющего. В этой логике контроль над Гренландией означает контроль над частью будущей логистики и возможность блокировать или, напротив, направлять потоки в собственных интересах.

Не менее важен ресурсный фактор. Гренландия — это гигантская кладовая полезных ископаемых, нефти и газа, включая редкоземельные элементы, критически важные для высокотехнологичной промышленности и оборонного сектора. По оценкам, запасы углеводородов у ее берегов могут достигать десятков миллиардов баррелей, а редкие металлы делают остров стратегически ценным активом в условиях глобальной конкуренции за сырье. Для США, стремящихся сократить зависимость от поставок из Китая и других нестабильных регионов, Гренландия выглядит как потенциальный резерв автономности на десятилетия вперед.

Именно сочетание этих факторов объясняет жесткость позиции Вашингтона. В риторике Трампа Гренландия превращается в «точку невозврата»: либо США устанавливают над ней контроль, либо, как утверждает Трамп, регион окажется под влиянием России и Китая. Такая логика исключает компромиссы и переводит вопрос из плоскости союзнических консультаций в категорию силового давления, что и вызвало шок в Копенгагене и других европейских столицах. Угроза применения силы против территории страны, являющейся членом НАТО, подрывает саму основу Североатлантического альянса и ставит под сомнение его смысл.