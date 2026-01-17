USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Подписаться на уведомления
Поддержка изнутри: иранские силовики обратились к Пехлеви
Новость дня
Поддержка изнутри: иранские силовики обратились к Пехлеви

Пашинян ускоряет с Азербайджаном. Кремль раздражается

наш комментарий
Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
01:35 1354

Россия с заметным раздражением отреагировала на публичный призыв премьер-министра Армении Никола Пашиняна восстановить железнодорожные линии Иджеван-Газах и Гюмри-Карс.

Хотя официальных заявлений со стороны государственных структур РФ пока не последовало, близкая к Кремлю экспертная среда, а также прокремлевские медиаресурсы дали ясно понять: Москва не заинтересована в возрождении простаивающей уже 35 лет железнодорожной инфраструктуры, связывающей Армению с Азербайджаном и Турцией.

Напомним, что с 2008 года железные дороги Армении находятся под управлением компании «Российские железные дороги», и именно к этому апеллирует Пашинян, утверждая, что восстановление линий Иджеван-Газах и Гюмри-Карс входит в зону ответственности российской стороны.

Причины той негативной реакции, с которой в России был воспринят призыв армянского премьера, носят как экономический, так и политический характер

Ранее Пашинян заявлял, что поднимал этот вопрос на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге в разговоре с президентом России Владимиром Путиным, однако о реакции Москвы предпочел не распространяться.

В недавнем публичном выступлении премьер-министр Армении сформулировал свою позицию еще жестче, подчеркнув, что Россия должна восстановить железнодорожные линии, соединяющие Армению с Азербайджаном и Турцией, «как можно скорее, вплоть до немедленного начала работ».

Причины той негативной реакции, с которой в России был воспринят призыв армянского премьера, носят как экономический, так и политический характер.

Во-первых, «Российские железные дороги» уже несколько лет работают с финансовыми трудностями и не располагают свободными ресурсами для масштабных инфраструктурных проектов. По оценкам экспертов, только восстановление линии Иджеван-Газах может потребовать до 500 миллионов долларов.

Зангезурская железная дорога не будет находиться под управлением компании «Российские железные дороги»

Во-вторых, Москва крайне настороженно относится к проекту TRIPP и передаче 43-километрового участка Зангезурского коридора под контроль США.

Ну, и в-третьих, процессы нормализации в регионе, включая открытие транспортных коммуникаций между Азербайджаном, Арменией и Турцией, развиваются без участия России, что объективно ослабляет политическое и экономическое влияние Москвы на Южном Кавказе.

Российские эксперты и медиакомментаторы интерпретировали обращение Пашиняна как попытку давления и даже ультиматум.

Политолог Вадим Сипров заявил, что премьер-министр Армении стремится решить собственные политические задачи за счет российской стороны. По его словам, Пашинян в очередной раз пытается переложить реализацию стратегически важного для Еревана проекта на плечи государственной корпорации «Российские железные дороги», при этом не предлагая ясного ответа на вопрос о целях восстановления этих веток и предполагаемых объемах грузоперевозок. В такой логике, считает эксперт, речь, скорее, идет о попытке Еревана продемонстрировать лояльность западным партнерам, нежели о продуманном экономическом проекте.

Сипров напомнил, что после фактического провала идеи «Зангезурского коридора» под российским патронажем Ереван активно ищет альтернативные маршруты, прежде всего через Турцию, и при этом ожидает, что их финансирование возьмет на себя Москва.

Русские считают, что Пашинян в очередной раз пытается переложить реализацию стратегически важного для Еревана проекта на плечи государственной корпорации «Российские железные дороги», при этом не предлагая ясного ответа на вопрос о целях восстановления этих веток и предполагаемых объемах грузоперевозок

Ключевой аргумент российской стороны, по мнению экспертов, будет сугубо прагматичным: «Российские железные дороги» обязаны обеспечивать техническое обслуживание и сохранность существующей инфраструктуры, однако не несут обязательств по финансированию масштабных восстановительных работ без четких и гарантированных экономических параметров.

Логика РЖД проста: инвестиции возможны только при наличии стабильных и заранее подтвержденных грузопотоков, которых на этих направлениях в настоящий момент не существует.

В свою очередь политолог Дмитрий Матюшенков считает, что заявление Пашиняна парадоксальным образом демонстрирует сохраняющееся влияние России в армянской повестке, однако рассчитывать на быстрые решения все равно не приходится. По его словам, поддержание инфраструктуры не означает автоматического согласия на финансирование проектов, затрагивающих интересы третьих стран и меняющих региональный баланс.

Матюшенков полагает, что Москва будет действовать осторожно, стремясь конвертировать свои инфраструктурные обязательства в политический ресурс. Россия не станет полностью отказываться от обсуждения, но и не будет играть по правилам, которые ей навязывает Ереван. Скорее всего, Москва потребует детальных экономических расчетов, предварительных договоренностей о грузопотоках с Азербайджаном и Турцией, а также гарантий того, что восстановленные линии не будут использоваться в ущерб стратегическим интересам РФ.

Еще более жесткой оказалась реакция части российской медиасреды. Прокремлевский блогер и публицист Сергей Колясников в резкой форме задался вопросом, что еще «должна» Россия армянскому руководству, и предложил, чтобы Армения, Азербайджан и Турция, если эти железные дороги действительно представляют для них интерес, самостоятельно финансировали их восстановление.

Недавнее подписание в США рамочного документа по проекту TRIPP между госсекретарем Марко Рубио и главой МИД Армении Араратом Мирзояном фактически сняло любые возможные претензии России на этот участок

Ранее Министерство иностранных дел России напоминало, что 43-километровый участок железной дороги, по которому должен пройти так называемый «маршрут Трампа», потенциально может оказаться под управлением компании «Российские железные дороги». Однако в Ереване практически сразу же заявили, что эта линия является исключительной собственностью Армении и будет управляться совместной американо-армянской компанией в рамках проекта TRIPP.

Недавнее подписание в США рамочного документа по проекту TRIPP между госсекретарем Марко Рубио и главой МИД Армении Араратом Мирзояном фактически сняло любые возможные претензии России на этот участок. Документ предусматривает передачу дороги в управление сроком на 49 лет с опцией продления еще на полвека, при этом 76 процентов контроля получают США, а 24 процента остаются за Арменией.

На фоне оформления проекта «маршрута Трампа», активизации торговых связей между Азербайджаном и Арменией и других шагов, направленных на снижение напряженности в регионе Южного Кавказа, ожидается, что в ближайшее время последуют конкретные шаги и в направлении нормализации отношений между Арменией и Турцией.

Сам Пашинян ранее заявлял, что в случае отсутствия интереса у России к восстановлению линии Гюмри-Карс Армения реализует этот проект самостоятельно.

Из чего по факту вытекает, что данная железная дорога не будет находиться под управлением компании «Российские железные дороги».

Читайте по теме

О чем Пашинян говорил с Путиным за закрытыми дверями… наш комментарий
23 декабря 2025, 14:47 6845
Зангезур России не отдадут главная тема; все еще актуально
19 декабря 2025, 02:19 12173
«Россия и Иран сорвут мирный процесс Азербайджана с Арменией» вердикт того самого Керри Кавано; все еще актуально
13 декабря 2025, 00:23 14697
«Сильный генерал»: Трамп неожиданно вспомнил Сулеймани
«Сильный генерал»: Трамп неожиданно вспомнил Сулеймани
02:00 944
Военные самолеты уходят с Кипра: к чему готовятся европейцы?
Военные самолеты уходят с Кипра: к чему готовятся европейцы?
01:48 1028
От Тебриза до Захедана: иранцы требуют смены режима
От Тебриза до Захедана: иранцы требуют смены режима видео; обновлено 00:04
00:04 10088
Выживет ли Иран? И как быть соседям?
Выживет ли Иран? И как быть соседям? два главных вопроса
16 января 2026, 18:18 4716
США провели красную черту для Анкары и Аш-Шараа: курды
США провели красную черту для Анкары и Аш-Шараа: курды наша корреспонденция
00:24 1975
США подтягивают силы: когда по Ирану нанесут удар?
США подтягивают силы: когда по Ирану нанесут удар? последние новости
00:01 2850
Поддержка изнутри: иранские силовики обратились к Пехлеви
Поддержка изнутри: иранские силовики обратились к Пехлеви видео; обновлено 21:55
16 января 2026, 21:55 10154
Разведка донесла: Зеленский о новых ударах России по Украине
Разведка донесла: Зеленский о новых ударах России по Украине
16 января 2026, 23:26 1618
Трамп благодарит власти Ирана за «отмену 800 казней»
Трамп благодарит власти Ирана за «отмену 800 казней» новость дополнена
16 января 2026, 22:28 1788
Потери России в войне с Украиной
Потери России в войне с Украиной
16 января 2026, 22:20 3577
Бывший судья пожаловался на пенсию в 4 тысячи манатов и подал иск
Бывший судья пожаловался на пенсию в 4 тысячи манатов и подал иск
16 января 2026, 21:11 4537

ЭТО ВАЖНО

«Сильный генерал»: Трамп неожиданно вспомнил Сулеймани
«Сильный генерал»: Трамп неожиданно вспомнил Сулеймани
02:00 944
Военные самолеты уходят с Кипра: к чему готовятся европейцы?
Военные самолеты уходят с Кипра: к чему готовятся европейцы?
01:48 1028
От Тебриза до Захедана: иранцы требуют смены режима
От Тебриза до Захедана: иранцы требуют смены режима видео; обновлено 00:04
00:04 10088
Выживет ли Иран? И как быть соседям?
Выживет ли Иран? И как быть соседям? два главных вопроса
16 января 2026, 18:18 4716
США провели красную черту для Анкары и Аш-Шараа: курды
США провели красную черту для Анкары и Аш-Шараа: курды наша корреспонденция
00:24 1975
США подтягивают силы: когда по Ирану нанесут удар?
США подтягивают силы: когда по Ирану нанесут удар? последние новости
00:01 2850
Поддержка изнутри: иранские силовики обратились к Пехлеви
Поддержка изнутри: иранские силовики обратились к Пехлеви видео; обновлено 21:55
16 января 2026, 21:55 10154
Разведка донесла: Зеленский о новых ударах России по Украине
Разведка донесла: Зеленский о новых ударах России по Украине
16 января 2026, 23:26 1618
Трамп благодарит власти Ирана за «отмену 800 казней»
Трамп благодарит власти Ирана за «отмену 800 казней» новость дополнена
16 января 2026, 22:28 1788
Потери России в войне с Украиной
Потери России в войне с Украиной
16 января 2026, 22:20 3577
Бывший судья пожаловался на пенсию в 4 тысячи манатов и подал иск
Бывший судья пожаловался на пенсию в 4 тысячи манатов и подал иск
16 января 2026, 21:11 4537
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться