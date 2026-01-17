Пашинян ускоряет с Азербайджаном. Кремль раздражается

Россия с заметным раздражением отреагировала на публичный призыв премьер-министра Армении Никола Пашиняна восстановить железнодорожные линии Иджеван-Газах и Гюмри-Карс. Хотя официальных заявлений со стороны государственных структур РФ пока не последовало, близкая к Кремлю экспертная среда, а также прокремлевские медиаресурсы дали ясно понять: Москва не заинтересована в возрождении простаивающей уже 35 лет железнодорожной инфраструктуры, связывающей Армению с Азербайджаном и Турцией. Напомним, что с 2008 года железные дороги Армении находятся под управлением компании «Российские железные дороги», и именно к этому апеллирует Пашинян, утверждая, что восстановление линий Иджеван-Газах и Гюмри-Карс входит в зону ответственности российской стороны.

Ранее Пашинян заявлял, что поднимал этот вопрос на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге в разговоре с президентом России Владимиром Путиным, однако о реакции Москвы предпочел не распространяться. В недавнем публичном выступлении премьер-министр Армении сформулировал свою позицию еще жестче, подчеркнув, что Россия должна восстановить железнодорожные линии, соединяющие Армению с Азербайджаном и Турцией, «как можно скорее, вплоть до немедленного начала работ». Причины той негативной реакции, с которой в России был воспринят призыв армянского премьера, носят как экономический, так и политический характер. Во-первых, «Российские железные дороги» уже несколько лет работают с финансовыми трудностями и не располагают свободными ресурсами для масштабных инфраструктурных проектов. По оценкам экспертов, только восстановление линии Иджеван-Газах может потребовать до 500 миллионов долларов.

Во-вторых, Москва крайне настороженно относится к проекту TRIPP и передаче 43-километрового участка Зангезурского коридора под контроль США. Ну, и в-третьих, процессы нормализации в регионе, включая открытие транспортных коммуникаций между Азербайджаном, Арменией и Турцией, развиваются без участия России, что объективно ослабляет политическое и экономическое влияние Москвы на Южном Кавказе. Российские эксперты и медиакомментаторы интерпретировали обращение Пашиняна как попытку давления и даже ультиматум. Политолог Вадим Сипров заявил, что премьер-министр Армении стремится решить собственные политические задачи за счет российской стороны. По его словам, Пашинян в очередной раз пытается переложить реализацию стратегически важного для Еревана проекта на плечи государственной корпорации «Российские железные дороги», при этом не предлагая ясного ответа на вопрос о целях восстановления этих веток и предполагаемых объемах грузоперевозок. В такой логике, считает эксперт, речь, скорее, идет о попытке Еревана продемонстрировать лояльность западным партнерам, нежели о продуманном экономическом проекте. Сипров напомнил, что после фактического провала идеи «Зангезурского коридора» под российским патронажем Ереван активно ищет альтернативные маршруты, прежде всего через Турцию, и при этом ожидает, что их финансирование возьмет на себя Москва.

Ключевой аргумент российской стороны, по мнению экспертов, будет сугубо прагматичным: «Российские железные дороги» обязаны обеспечивать техническое обслуживание и сохранность существующей инфраструктуры, однако не несут обязательств по финансированию масштабных восстановительных работ без четких и гарантированных экономических параметров. Логика РЖД проста: инвестиции возможны только при наличии стабильных и заранее подтвержденных грузопотоков, которых на этих направлениях в настоящий момент не существует. В свою очередь политолог Дмитрий Матюшенков считает, что заявление Пашиняна парадоксальным образом демонстрирует сохраняющееся влияние России в армянской повестке, однако рассчитывать на быстрые решения все равно не приходится. По его словам, поддержание инфраструктуры не означает автоматического согласия на финансирование проектов, затрагивающих интересы третьих стран и меняющих региональный баланс. Матюшенков полагает, что Москва будет действовать осторожно, стремясь конвертировать свои инфраструктурные обязательства в политический ресурс. Россия не станет полностью отказываться от обсуждения, но и не будет играть по правилам, которые ей навязывает Ереван. Скорее всего, Москва потребует детальных экономических расчетов, предварительных договоренностей о грузопотоках с Азербайджаном и Турцией, а также гарантий того, что восстановленные линии не будут использоваться в ущерб стратегическим интересам РФ. Еще более жесткой оказалась реакция части российской медиасреды. Прокремлевский блогер и публицист Сергей Колясников в резкой форме задался вопросом, что еще «должна» Россия армянскому руководству, и предложил, чтобы Армения, Азербайджан и Турция, если эти железные дороги действительно представляют для них интерес, самостоятельно финансировали их восстановление.