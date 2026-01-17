Годовщина Трампа под знаком разочарования

Традиционно для американцев на первом месте с большим отрывом находятся вопросы, связанные с экономикой и материальным благополучием. Лишь трое из десяти оценивают положение в экономике как позитивное, и лишь четверо из десяти надеются, что через год ситуация станет лучше. На день инаугурации надежды на лучшее выражали 56% опрошенных. Вера в магию Трампа в области экономики улетучивается.

Неумолимо приближается годовщина инаугурации Дональда Трампа, и опросные компании уже устремились измерять в связи с этим настроения американцев. Первой выдала свои результаты SSRS , проводившая исследование по заказу CNN . Выводы можно обобщить в одном тезисе: 58% американцев считают первый год второго президентства Трампа провальным, поскольку глава Белого дома выбрал для приложения своих усилий неправильные приоритеты.

55% опрошенных считают, что деятельность Трампа ухудшила экономику США, и только 32% заметили улучшение. Даже среди республиканцев половина утверждает, что президент делает недостаточно, чтобы снизить цены на продукты первой необходимости. Лишь 32% респондентов верят, что Дональд Трамп осознает проблемы простых американцев.

Сейчас почти вся поддержка президента держится на его сторонниках среди республиканцев: около 90% из них позитивно оценивают работу Трампа, почти половина – очень высоко. При этом среди демократов у него практически нет сторонников, а среди независимых – только 29%. До 30% упала поддержка со стороны латинос и молодых людей в возрасте моложе 35 лет.

У американцев спросили, как Трамп выполнил некоторые из своих обещаний, данных в инаугурационной речи. 35% согласны, что безопасность в Соединенных Штатах выросла. 39% считают, что уменьшилась. 33% считают, что закон и порядок воцарился в американских городах. 42% уверены, что стало хуже. 27% увидели улучшение в области свободы слова, 41% - ухудшение. Здоровье и безопасность детей улучшились – 26%, ухудшились – 40%. Трамп стал миротворцем и объединителем – 25%, 47% увидели обратное. 21% показалось, что Министерство юстиции перестало быть политическим инструментом, 41% опрошенных считает совсем наоборот.

Дональд Трамп, который считает себя большим подарком для Америки и выдающимся президентом, сталкивается с тем, что его соотечественники придерживаются другой точки зрения и все больше укрепляются в ней. Разрыв между его самовосхвалением, лестью придворных лизоблюдов и реальным отношением американцев к своему лидеру становится просто анекдотическим. Впереди еще три года взаимных открытий.