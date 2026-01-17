Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах

Комиссия получила больше четырех миллионов обращений, рассмотрела около двух с половиной миллионов. Больше миллиона дел о коррупции было расследовано, к ответственности привлечены 983 тысячи человек. 69 из них – чиновники уровня министерств и руководства местных органов власти. Только за взятки наказаны 33 тысячи человек.

Си Цзиньпин продолжает жесткую линию, взятую почти сразу после того, как в ноябре 2012 года он стал генеральным секретарем КПК. При нем Центральная комиссия по проверке дисциплины (ЦКПД) приобрела огромное влияние, внушая страх и трепет как в «тигров» - высокопоставленных чиновников, так и в «мух» - кадры низового звена. Ничего подобного по масштабности и интенсивности до этого не было. Собственно, этот рычаг и позволил Си захватить власть в партии и государстве, превратить ее из коллективной в единоличную.

При этом, вопреки распространенному заблуждению, казни среди партийно-хозяйственной номенклатуры, как и среди крупных бизнесменов Китая, – большая редкость. Больше того, до прихода к власти Си Цзиньпина казней как раз было в разы больше. В прошлом году был приведен в исполнение лишь один приговор: 9 декабря казнили Бай Тяньхуя – бывшего гендиректора финансовой компании China Huarong International Holdings Limited, пойманного на взятке в 129 миллионов долларов. Обычно смертные приговоры откладываются, а затем при примерном поведении заменяются длительными сроками. Главный секрет не в жестокости наказания, а в его неизбежности.

Правая рука председателя Си в этом деле – Ли Си, глава ЦКПД с 2022 года, он входит в Постоянный комитет Политбюро КПК, ядро системы управления Китая из семи человек-«небожителей». Пройдя все звенья партийной карьеры, включая посты в руководстве Шанхая и самой развитой провинции Гуандун, Ли Си прекрасно знает, каким образом, через какие схемы действуют коррупционеры и где искать новые жертвы. Могущественная фигура!