Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах

Фарид Исаев, автор haqqin.az
21:56 696

Центральная комиссия по проверке дисциплины Коммунистической партии Китая опубликовала данные о результатах своей работы за 2025 год. Цифры поражают.

Комиссия получила больше четырех миллионов обращений, рассмотрела около двух с половиной миллионов. Больше миллиона дел о коррупции было расследовано, к ответственности привлечены 983 тысячи человек. 69 из них – чиновники уровня министерств и руководства местных органов власти. Только за взятки наказаны 33 тысячи человек.

Центральная комиссия по проверке дисциплины (ЦКПД) приобрела огромное влияние, внушая страх и трепет

Си Цзиньпин продолжает жесткую линию, взятую почти сразу после того, как в ноябре 2012 года он стал генеральным секретарем КПК. При нем Центральная комиссия по проверке дисциплины (ЦКПД) приобрела огромное влияние, внушая страх и трепет как в «тигров» - высокопоставленных чиновников, так и в «мух» - кадры низового звена. Ничего подобного по масштабности и интенсивности до этого не было. Собственно, этот рычаг и позволил Си захватить власть в партии и государстве, превратить ее из коллективной в единоличную.

При этом, вопреки распространенному заблуждению, казни среди партийно-хозяйственной номенклатуры, как и среди крупных бизнесменов Китая, – большая редкость. Больше того, до прихода к власти Си Цзиньпина казней как раз было в разы больше. В прошлом году был приведен в исполнение лишь один приговор: 9 декабря казнили Бай Тяньхуя – бывшего гендиректора финансовой компании China Huarong International Holdings Limited, пойманного на взятке в 129 миллионов долларов. Обычно смертные приговоры откладываются, а затем при примерном поведении заменяются длительными сроками. Главный секрет не в жестокости наказания, а в его неизбежности.

Правая рука председателя Си в этом деле – Ли Си, глава ЦКПД с 2022 года, он входит в Постоянный комитет Политбюро КПК, ядро системы управления Китая из семи человек-«небожителей». Пройдя все звенья партийной карьеры, включая посты в руководстве Шанхая и самой развитой провинции Гуандун, Ли Си прекрасно знает, каким образом, через какие схемы действуют коррупционеры и где искать новые жертвы. Могущественная фигура!

Ли Си - еще одна могущественная фигура

Он считается лично преданной главе Китая фигурой: в 80-е годы он был знаком с отцом Си Цзиньпина - Си Чжунсюнем. Это обусловило его быстрый карьерный рост, когда сын возглавил Китай.

В колоссально разбогатевшей в кратчайшие исторические сроки стране существуют огромные искушения для партийно-хозяйственной номенклатуры, и от возможности легко стать долларовым миллионеров откажется не каждый. Но именно появление неслыханных возможностей и стало стимулом, который обеспечил стремительный рост Китая.

Попытки партийного руководства стреножить инициативных и жадных, считает ряд наблюдателей, убивают импульс развития. Дисциплина плохо сочетается с новаторством, контроль – со свободой предпринимательского творчества. Недаром в последние годы экономическое развитие Китая заметно замедлилось. Ежовые рукавицы тормозят прогресс.

