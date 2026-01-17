Обрезание и проверку девственности объявили преступлением в Великобритании

Как сообщила газета The Guardian, такая формулировка появилась на фоне обеспокоенности британских судей и коронеров случаями смертей и тяжелого вреда здоровью, связанных с неквалифицированным проведением этой процедуры. В тексте проекта прямо отмечается, что в британском уголовном праве не существует отдельной статьи, прямо запрещающей мужское обрезание. Но далее делается оговорка, имеющая далеко идущие последствия: если обрезание проводится «ненадлежащим образом или в неподходящих обстоятельствах», оно может быть признано формой жестокого обращения с ребенком или преступлением против телесной неприкосновенности.

Проект новых руководящих принципов Королевской прокуратуры, подготовленный для работы с делами о «насилии на почве чести, принудительных браках и вредных практиках», поставил мужское обрезание в один ряд с процедурами, которые британское общество склонно воспринимать в последние годы как безусловно недопустимые. Речь идет о проверках на девственность, операциях по восстановлению девственной плевы, обрядах экзорцизма и других практиках, квалифицируемых в документе как «потенциально преступные».

Эта логика вызвала резкую реакцию со стороны еврейских и мусульманских общин Великобритании, для которых обрезание является не просто медицинской процедурой, а фундаментальным религиозным и культурным актом. Джонатан Аркош, бывший президент Совета депутатов британских евреев и глава альянса MILA UK, защищающего право еврейской общины на проведение обрезания, назвал подобные формулировки «вводящими в заблуждение и глубоко оскорбительными». По его словам, представление обрезания как «вредной практики» само по себе является недопустимым и логически ошибочным. Он напомнил, что практически любая медицинская или бытовая процедура, выполненная без должного контроля, может причинить вред, включая, к примеру, прокалывание ушей ребенку. Тем не менее это не делает саму практику жестоким обращением по своей природе.

При этом Аркош, будучи юристом, признает очевидное: ненадлежащее проведение обрезания действительно может подпадать под уголовную квалификацию. Однако он подчеркивает, что в еврейской общине Великобритании действуют строгие профессиональные и религиозные стандарты, направленные именно на то, чтобы подобные случаи не происходили. В этом контексте его критика адресована не идее защиты детей как таковой, а попытке размыть границу между злоупотреблением и легитимной религиозной практикой.

Схожую позицию занял и Мусульманский совет Великобритании. В своем заявлении организация подчеркнула, что обрезание является законной практикой, имеющей признанные медицинские, религиозные и культурные основания, и не должно автоматически рассматриваться как форма жестокого обращения с детьми.

Скандал вокруг проекта руководящих принципов CPS показал, насколько тонкой и опасной становится грань, когда государство, стремясь предотвратить злоупотребления, начинает использовать язык, ставящий под сомнение легитимность многовековых традиций. Для религиозных общин вопрос не только о юридических формулировках, но и о доверии к государству, которое, по их мнению, рискует перейти от защиты детей к символическому криминализированию культурной идентичности.