USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Подписаться на уведомления
Пехлеви снова призвал иранцев к протестам: «Конец близок, мы вернем Иран»
Новость дня
Пехлеви снова призвал иранцев к протестам: «Конец близок, мы вернем Иран»

Обрезание и проверку девственности объявили преступлением в Великобритании

наш обзор
Фарид Исаев, автор haqqin.az
17 января 2026, 23:54 485

В Великобритании разгорается дискуссия, затрагивающая одну из самых чувствительных точек пересечения права, медицины и религиозной традиции.

Проект новых руководящих принципов Королевской прокуратуры, подготовленный для работы с делами о «насилии на почве чести, принудительных браках и вредных практиках», поставил мужское обрезание в один ряд с процедурами, которые британское общество склонно воспринимать в последние годы как безусловно недопустимые. Речь идет о проверках на девственность, операциях по восстановлению девственной плевы, обрядах экзорцизма и других практиках, квалифицируемых в документе как «потенциально преступные».

Как сообщила газета The Guardian, такая формулировка появилась на фоне обеспокоенности британских судей и коронеров случаями смертей и тяжелого вреда здоровью, связанных с неквалифицированным проведением этой процедуры. В тексте проекта прямо отмечается, что в британском уголовном праве не существует отдельной статьи, прямо запрещающей мужское обрезание. Но далее делается оговорка, имеющая далеко идущие последствия: если обрезание проводится «ненадлежащим образом или в неподходящих обстоятельствах», оно может быть признано формой жестокого обращения с ребенком или преступлением против телесной неприкосновенности.

Проект новых руководящих принципов Королевской прокуратуры, подготовленный для работы с делами о «насилии на почве чести, принудительных браках и вредных практиках», поставил мужское обрезание в один ряд с процедурами, которые британское общество склонно воспринимать в последние годы как безусловно недопустимые

Эта логика вызвала резкую реакцию со стороны еврейских и мусульманских общин Великобритании, для которых обрезание является не просто медицинской процедурой, а фундаментальным религиозным и культурным актом. Джонатан Аркош, бывший президент Совета депутатов британских евреев и глава альянса MILA UK, защищающего право еврейской общины на проведение обрезания, назвал подобные формулировки «вводящими в заблуждение и глубоко оскорбительными». По его словам, представление обрезания как «вредной практики» само по себе является недопустимым и логически ошибочным. Он напомнил, что практически любая медицинская или бытовая процедура, выполненная без должного контроля, может причинить вред, включая, к примеру, прокалывание ушей ребенку. Тем не менее это не делает саму практику жестоким обращением по своей природе.

При этом Аркош, будучи юристом, признает очевидное: ненадлежащее проведение обрезания действительно может подпадать под уголовную квалификацию. Однако он подчеркивает, что в еврейской общине Великобритании действуют строгие профессиональные и религиозные стандарты, направленные именно на то, чтобы подобные случаи не происходили. В этом контексте его критика адресована не идее защиты детей как таковой, а попытке размыть границу между злоупотреблением и легитимной религиозной практикой.

Схожую позицию занял и Мусульманский совет Великобритании. В своем заявлении организация подчеркнула, что обрезание является законной практикой, имеющей признанные медицинские, религиозные и культурные основания, и не должно автоматически рассматриваться как форма жестокого обращения с детьми.

Скандал вокруг проекта руководящих принципов CPS показал, насколько тонкой и опасной становится грань, когда государство, стремясь предотвратить злоупотребления, начинает использовать язык, ставящий под сомнение легитимность многовековых традиций. Для религиозных общин вопрос не только о юридических формулировках, но и о доверии к государству, которое, по их мнению, рискует перейти от защиты детей к символическому криминализированию культурной идентичности.

Пехлеви снова призвал иранцев к протестам: «Конец близок, мы вернем Иран»
Пехлеви снова призвал иранцев к протестам: «Конец близок, мы вернем Иран» обновлено 23:57; видео
17 января 2026, 23:57 11579
США разочарованы арабами
США разочарованы арабами обновлено 00:07; видео
00:07 11501
Турция с Пакистаном перетягивают к себе Саудовскую Аравию
Турция с Пакистаном перетягивают к себе Саудовскую Аравию новый поворот
00:10 212
Американцы готовят ударный кулак у границ Ирана
Американцы готовят ударный кулак у границ Ирана обновлено 22:43
17 января 2026, 22:43 7536
Мачадо – Трампу, Гамсун - Геббельсу
Мачадо – Трампу, Гамсун - Геббельсу параллели всегда рискованны
17 января 2026, 22:13 1415
Операция армии Сирии: Дамаск взял под контроль объекты вдоль Евфрата
Операция армии Сирии: Дамаск взял под контроль объекты вдоль Евфрата обновлено 00:07; видео
00:07 10603
Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах
Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах другой мир
17 января 2026, 21:56 1747
Годовщина Трампа под знаком разочарования
Годовщина Трампа под знаком разочарования наш комментарий
17 января 2026, 13:56 2575
Решение Трампа разозлило Нетаньяху
Решение Трампа разозлило Нетаньяху
17 января 2026, 21:09 3405
В Европе отвергли угрозы Трампа по Гренландии
В Европе отвергли угрозы Трампа по Гренландии обновлено 23:39
17 января 2026, 23:39 2876
Таможенные ноу-хау проекта TRIPP применят в армянских аэропортах
Таможенные ноу-хау проекта TRIPP применят в армянских аэропортах
17 января 2026, 20:03 2731

ЭТО ВАЖНО

Пехлеви снова призвал иранцев к протестам: «Конец близок, мы вернем Иран»
Пехлеви снова призвал иранцев к протестам: «Конец близок, мы вернем Иран» обновлено 23:57; видео
17 января 2026, 23:57 11579
США разочарованы арабами
США разочарованы арабами обновлено 00:07; видео
00:07 11501
Турция с Пакистаном перетягивают к себе Саудовскую Аравию
Турция с Пакистаном перетягивают к себе Саудовскую Аравию новый поворот
00:10 212
Американцы готовят ударный кулак у границ Ирана
Американцы готовят ударный кулак у границ Ирана обновлено 22:43
17 января 2026, 22:43 7536
Мачадо – Трампу, Гамсун - Геббельсу
Мачадо – Трампу, Гамсун - Геббельсу параллели всегда рискованны
17 января 2026, 22:13 1415
Операция армии Сирии: Дамаск взял под контроль объекты вдоль Евфрата
Операция армии Сирии: Дамаск взял под контроль объекты вдоль Евфрата обновлено 00:07; видео
00:07 10603
Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах
Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах другой мир
17 января 2026, 21:56 1747
Годовщина Трампа под знаком разочарования
Годовщина Трампа под знаком разочарования наш комментарий
17 января 2026, 13:56 2575
Решение Трампа разозлило Нетаньяху
Решение Трампа разозлило Нетаньяху
17 января 2026, 21:09 3405
В Европе отвергли угрозы Трампа по Гренландии
В Европе отвергли угрозы Трампа по Гренландии обновлено 23:39
17 января 2026, 23:39 2876
Таможенные ноу-хау проекта TRIPP применят в армянских аэропортах
Таможенные ноу-хау проекта TRIPP применят в армянских аэропортах
17 января 2026, 20:03 2731
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться