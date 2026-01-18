USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Подписаться на уведомления
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами
Новость дня
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами

Раскол Восточной Европы: побег Зёбро

наш комментарий
Ирина Вишнякова, автор haqqin.az
00:31 1126

История бегства в Венгрию Збигнева Зёбро и предоставления ему там политического убежища - не частный эпизод в биографии бывшего министра юстиции Польши, а концентрированное выражение глубокого политического и институционального кризиса, переживаемого Восточной Европой на стыке национального суверенитета, верховенства права и внутренней борьбы за власть.

Зёбро — фигура символическая. В течение почти восьми лет совмещая посты министра юстиции и генерального прокурора Польши, он стал главным архитектором так называемой «правовой революции» партии «Право и справедливость» (PiS). Реформа судебной системы, начатая после 2015 года, была задумана как демонтаж того, что консервативные элиты Польши считали посткоммунистическим и либеральным «глубинным государством». На практике же она привела к резкому усилению исполнительной власти, политизации судов, ослаблению независимости Конституционного трибунала и к многолетнему конфликту Польши с Европейским союзом.

Брюссель расценивал эти шаги как системный демонтаж принципа разделения властей, Варшава - как восстановление национального контроля над государственными институтами.

Зёбро — фигура символическая. В течение почти восьми лет совмещая посты министра юстиции и Генерального прокурора Польши, он стал главным архитектором так называемой «правовой революции»

Падение PiS и возвращение к власти Дональда Туска в 2023 году превратили Збигнева Зёбро из архитектора системы в ее главную мишень. Новое правительство взяло курс на ревизию правовой реформы и восстановление доверия Евросоюза, но столкнулось с институциональным тупиком: избранный при поддержке PiS президент Кароль Наброцкий последовательно блокирует ключевые законодательные изменения. В этой конфигурации уголовное преследование Зёбро стало не только юридическим, но и политическим инструментом - способом правящей партии продемонстрировать разрыв с прошлой эпохой.

Обвинения против бывшего министра тяжелые: злоупотребление властью, незаконное перераспределение средств фонда помощи жертвам преступлений, политическое финансирование и, что особенно чувствительно, закупка израильского шпионского программного обеспечения «Пегас» с использованием непрозрачных схем. Если суд подтвердит эти обвинения, то Зёбро грозит до 25 лет лишения свободы. Для его сторонников это политическая расправа, для противников - долгожданное восстановление справедливости.

Выбор Венгрии как убежища неслучаен. Виктор Орбан давно превратил Будапешт в политическую гавань для консервативных и националистических фигур, конфликтующих с либеральными правительствами и Брюсселем. Предоставляя убежище Зёбро, Орбан не просто помогает союзнику, но и бросает вызов Варшаве и ЕС, подтверждая статус Венгрии как альтернативного центра силы внутри европейского пространства. Символично, что ранее аналогичное убежище получил Марцин Романовский, ближайший соратник Зёбро.

Реакция Польши была резкой и показательной. Представители правительства Туска публично называют бегство Зёбро «трусостью и прямым уклонением от правосудия», а Орбана - «другом Путина». Это уже не дипломатический спор, а идеологический разлом. Еще недавно Варшава и Будапешт выступали единым фронтом против давления Брюсселя, однако сегодня они оказались по разные стороны баррикад. Вызов венгерского посла в МИД Польши лишь формализовал этот разрыв.

Предоставляя убежище Зёбро, Орбан не просто помогает союзнику, но и бросает вызов Варшаве и ЕС, подтверждая статус Венгрии как альтернативного центра силы внутри европейского пространства. Символично, что ранее аналогичное убежище получил Марцин Романовский, ближайший соратник Зёбро

Последствия этой истории выходят далеко за рамки польско-венгерских отношений. Во-первых, она подрывает саму идею общеевропейского правового пространства: ситуация, при которой один член ЕС предоставляет политическое убежище фигуранту уголовного дела в другом государстве-члене, ставит под сомнение принцип взаимного доверия между правовыми системами. Во-вторых, история с Зёбро усиливает раскол внутри Восточной Европы, где формируется альтернативный, суверенистский блок, открыто конфликтующий с либеральным ядром ЕС.

Наконец, дело Зёбро становится предостережением для всех постправовых экспериментов. Судебная система, однажды подчиненная политической логике, неизбежно превращается при смене власти в инструмент мести. В этом смысле бегство бывшего министра - не только личная драма, но и зеркало польского кризиса: страна, пытавшаяся переписать правила игры, теперь вынуждена решать, где именно проходит граница между правосудием и политической расправой.

Зёбро утверждает, что в Польше устанавливается диктатура, а его оппоненты в Варшаве говорят о торжестве закона. Но истина, как это часто бывает, лежит между этими формулами - в болезненном и пока незавершенном процессе переопределения того, что именно в современной Европе означает понятие «верховенство права».

Главный вопрос в Китае: «Ты мертв?»
Главный вопрос в Китае: «Ты мертв?» еще один вопрос
01:51 175
От плова к китам: как азербайджанцу попасть в Гренландию
От плова к китам: как азербайджанцу попасть в Гренландию новый взгляд
01:33 357
К черту антибиотики! Не помогает! Что говорит народная медицина Азербайджана?
К черту антибиотики! Не помогает! Что говорит народная медицина Азербайджана? заметки на полях
00:52 815
Раскол Восточной Европы: побег Зёбро
Раскол Восточной Европы: побег Зёбро наш комментарий
00:31 1127
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами обновлено 00:49; видео
00:49 13168
США разочарованы арабами
США разочарованы арабами обновлено 00:07; видео
00:07 12671
Турция с Пакистаном перетягивают к себе Саудовскую Аравию
Турция с Пакистаном перетягивают к себе Саудовскую Аравию новый поворот
00:10 1038
Трамп не пощадит Хаменеи
Трамп не пощадит Хаменеи обновлено 01:05
01:05 9500
Мачадо – Трампу, Гамсун - Геббельсу
Мачадо – Трампу, Гамсун - Геббельсу параллели всегда рискованны
17 января 2026, 22:13 1866
Не захотели по-хорошему, получилось по-плохому
Не захотели по-хорошему, получилось по-плохому обновлено 01:35; видео
01:35 12146
Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах
Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах другой мир
17 января 2026, 21:56 2199

ЭТО ВАЖНО

Главный вопрос в Китае: «Ты мертв?»
Главный вопрос в Китае: «Ты мертв?» еще один вопрос
01:51 175
От плова к китам: как азербайджанцу попасть в Гренландию
От плова к китам: как азербайджанцу попасть в Гренландию новый взгляд
01:33 357
К черту антибиотики! Не помогает! Что говорит народная медицина Азербайджана?
К черту антибиотики! Не помогает! Что говорит народная медицина Азербайджана? заметки на полях
00:52 815
Раскол Восточной Европы: побег Зёбро
Раскол Восточной Европы: побег Зёбро наш комментарий
00:31 1127
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами обновлено 00:49; видео
00:49 13168
США разочарованы арабами
США разочарованы арабами обновлено 00:07; видео
00:07 12671
Турция с Пакистаном перетягивают к себе Саудовскую Аравию
Турция с Пакистаном перетягивают к себе Саудовскую Аравию новый поворот
00:10 1038
Трамп не пощадит Хаменеи
Трамп не пощадит Хаменеи обновлено 01:05
01:05 9500
Мачадо – Трампу, Гамсун - Геббельсу
Мачадо – Трампу, Гамсун - Геббельсу параллели всегда рискованны
17 января 2026, 22:13 1866
Не захотели по-хорошему, получилось по-плохому
Не захотели по-хорошему, получилось по-плохому обновлено 01:35; видео
01:35 12146
Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах
Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах другой мир
17 января 2026, 21:56 2199
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться