Раскол Восточной Европы: побег Зёбро

История бегства в Венгрию Збигнева Зёбро и предоставления ему там политического убежища - не частный эпизод в биографии бывшего министра юстиции Польши, а концентрированное выражение глубокого политического и институционального кризиса, переживаемого Восточной Европой на стыке национального суверенитета, верховенства права и внутренней борьбы за власть. Зёбро — фигура символическая. В течение почти восьми лет совмещая посты министра юстиции и генерального прокурора Польши, он стал главным архитектором так называемой «правовой революции» партии «Право и справедливость» (PiS). Реформа судебной системы, начатая после 2015 года, была задумана как демонтаж того, что консервативные элиты Польши считали посткоммунистическим и либеральным «глубинным государством». На практике же она привела к резкому усилению исполнительной власти, политизации судов, ослаблению независимости Конституционного трибунала и к многолетнему конфликту Польши с Европейским союзом. Брюссель расценивал эти шаги как системный демонтаж принципа разделения властей, Варшава - как восстановление национального контроля над государственными институтами.

Падение PiS и возвращение к власти Дональда Туска в 2023 году превратили Збигнева Зёбро из архитектора системы в ее главную мишень. Новое правительство взяло курс на ревизию правовой реформы и восстановление доверия Евросоюза, но столкнулось с институциональным тупиком: избранный при поддержке PiS президент Кароль Наброцкий последовательно блокирует ключевые законодательные изменения. В этой конфигурации уголовное преследование Зёбро стало не только юридическим, но и политическим инструментом - способом правящей партии продемонстрировать разрыв с прошлой эпохой. Обвинения против бывшего министра тяжелые: злоупотребление властью, незаконное перераспределение средств фонда помощи жертвам преступлений, политическое финансирование и, что особенно чувствительно, закупка израильского шпионского программного обеспечения «Пегас» с использованием непрозрачных схем. Если суд подтвердит эти обвинения, то Зёбро грозит до 25 лет лишения свободы. Для его сторонников это политическая расправа, для противников - долгожданное восстановление справедливости. Выбор Венгрии как убежища неслучаен. Виктор Орбан давно превратил Будапешт в политическую гавань для консервативных и националистических фигур, конфликтующих с либеральными правительствами и Брюсселем. Предоставляя убежище Зёбро, Орбан не просто помогает союзнику, но и бросает вызов Варшаве и ЕС, подтверждая статус Венгрии как альтернативного центра силы внутри европейского пространства. Символично, что ранее аналогичное убежище получил Марцин Романовский, ближайший соратник Зёбро. Реакция Польши была резкой и показательной. Представители правительства Туска публично называют бегство Зёбро «трусостью и прямым уклонением от правосудия», а Орбана - «другом Путина». Это уже не дипломатический спор, а идеологический разлом. Еще недавно Варшава и Будапешт выступали единым фронтом против давления Брюсселя, однако сегодня они оказались по разные стороны баррикад. Вызов венгерского посла в МИД Польши лишь формализовал этот разрыв.