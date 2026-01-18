Главный вопрос в Китае: «Ты мертв?»

В китайском сегменте Apple Store на первое место неожиданно вышло приложение с названием, от которого поначалу хочется отмахнуться как от дурной шутки. Буквально оно спрашивает пользователя: «Ты мертв?» Однако за этой намеренно жесткой формулировкой скрывается не эпатаж и не черный юмор, а приземленная и тревожная социальная реальность - жизнь миллионов людей в условиях полного повседневного одиночества. Принцип работы приложения предельно прост и потому обезоруживающе честен. Один раз в два дня человек должен нажать кнопку и тем самым подтвердить, что с ним все в порядке. Если этого не происходит, то на третий день заранее выбранному контактному лицу автоматически отправляется уведомление: с пользователем, возможно, что-то случилось. Никаких датчиков, медицинских показателей или сложных алгоритмов, только базовый сигнал о том, что человек исчез из поля внимания.

В английской версии это приложение называется Demumu и позиционируется как «легкий инструмент безопасности для тех, кто живет один». Речь идет о городских наемных работниках, студентах, людях среднего возраста, вынужденных неделями находиться вдали от семьи, и всех, кто по собственному выбору или обстоятельствам оказался в жизни один. Запущенное без особого шума в мае и стоящее около 1,15 доллара приложение за считанные месяцы стало самым скачиваемым платным продуктом в китайском Apple Store. Этот успех не выглядит случайным. Китай стремительно стареет и одновременно урбанизируется, а последствия десятилетий политики одного ребенка и разрыва традиционных семейных связей уже хорошо видны в статистике. По оценкам китайских СМИ, к 2030 году в стране может насчитываться около 200 миллионов домохозяйств, состоящих из одного человека. В таких условиях страх «умереть незамеченным» перестает быть мрачной метафорой и превращается в конкретный бытовой сценарий. Реакция пользователей в социальных сетях оказалась двойственной. Одни открыто признают, что подобное приложение нужно всем, кто живет в одиночестве, особенно людям с депрессией, интровертам или тем, чья жизнь не встроена в плотную социальную сеть. Других отталкивает само название. Один из комментариев, ставший популярным, гласит: «Если бы приложение называлось «Ты жив?», я бы скачал его без колебаний». В этих словах чувствуется не столько придирка к маркетингу, сколько дискомфорт перед прямым напоминанием о хрупкости собственной повседневной невидимости.