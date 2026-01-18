USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Подписаться на уведомления
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами
Новость дня
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами

Главный вопрос в Китае: «Ты мертв?»

еще один вопрос
Фарид Исаев, автор haqqin.az
01:51 180

В китайском сегменте Apple Store на первое место неожиданно вышло приложение с названием, от которого поначалу хочется отмахнуться как от дурной шутки. Буквально оно спрашивает пользователя: «Ты мертв?» Однако за этой намеренно жесткой формулировкой скрывается не эпатаж и не черный юмор, а приземленная и тревожная социальная реальность - жизнь миллионов людей в условиях полного повседневного одиночества.

Принцип работы приложения предельно прост и потому обезоруживающе честен. Один раз в два дня человек должен нажать кнопку и тем самым подтвердить, что с ним все в порядке. Если этого не происходит, то на третий день заранее выбранному контактному лицу автоматически отправляется уведомление: с пользователем, возможно, что-то случилось. Никаких датчиков, медицинских показателей или сложных алгоритмов, только базовый сигнал о том, что человек исчез из поля внимания.

Китай стремительно стареет и одновременно урбанизируется, а последствия десятилетий политики одного ребенка и разрыва традиционных семейных связей уже хорошо видны в статистике

В английской версии это приложение называется Demumu и позиционируется как «легкий инструмент безопасности для тех, кто живет один». Речь идет о городских наемных работниках, студентах, людях среднего возраста, вынужденных неделями находиться вдали от семьи, и всех, кто по собственному выбору или обстоятельствам оказался в жизни один. Запущенное без особого шума в мае и стоящее около 1,15 доллара приложение за считанные месяцы стало самым скачиваемым платным продуктом в китайском Apple Store.

Этот успех не выглядит случайным. Китай стремительно стареет и одновременно урбанизируется, а последствия десятилетий политики одного ребенка и разрыва традиционных семейных связей уже хорошо видны в статистике. По оценкам китайских СМИ, к 2030 году в стране может насчитываться около 200 миллионов домохозяйств, состоящих из одного человека. В таких условиях страх «умереть незамеченным» перестает быть мрачной метафорой и превращается в конкретный бытовой сценарий.

Реакция пользователей в социальных сетях оказалась двойственной. Одни открыто признают, что подобное приложение нужно всем, кто живет в одиночестве, особенно людям с депрессией, интровертам или тем, чья жизнь не встроена в плотную социальную сеть. Других отталкивает само название. Один из комментариев, ставший популярным, гласит: «Если бы приложение называлось «Ты жив?», я бы скачал его без колебаний». В этих словах чувствуется не столько придирка к маркетингу, сколько дискомфорт перед прямым напоминанием о хрупкости собственной повседневной невидимости.

В английской версии это приложение называется Demumu и позиционируется как «легкий инструмент безопасности для тех, кто живет один»

Особенно показательно, что за сухой технологической идеей стоят конкретные человеческие истории. 38-летний Уилсон Хоу рассказал, что установил приложение ради спокойствия своей семьи. Он работает в Пекине и большую часть недели живет один, в то время как его жена и ребенок находятся в другом городе. Его главный страх предельно прост: если с ним что-то случится, он может умереть в пустой квартире, и об этом никто не узнает. В качестве экстренного контакта он указал свою мать.

Разработчик приложения, компания Moonscape Technologies, уже заявила, что работает над расширением функционала, включая возможность обмена сообщениями, и всерьез обсуждает смену названия. Параллельно рассматриваются продукты, ориентированные на пожилых пользователей, что в Китае выглядит логичным шагом: каждому пятому жителю страны уже больше 60 лет.

Появится ли подобное приложение в других странах, пока неизвестно. Однако на фоне данных о росте одиночества в США и Европе, особенно среди молодых мужчин, трудно отделаться от ощущения, что китайский хит - вовсе не экзотика и не культурная особенность, а, скорее, честное и пугающе прямое технологическое признание: в мире, где все связаны цифровыми сетями, слишком многие живут так, что их отсутствие может остаться незамеченным.

Главный вопрос в Китае: «Ты мертв?»
Главный вопрос в Китае: «Ты мертв?» еще один вопрос
01:51 181
От плова к китам: как азербайджанцу попасть в Гренландию
От плова к китам: как азербайджанцу попасть в Гренландию новый взгляд
01:33 361
К черту антибиотики! Не помогает! Что говорит народная медицина Азербайджана?
К черту антибиотики! Не помогает! Что говорит народная медицина Азербайджана? заметки на полях
00:52 818
Раскол Восточной Европы: побег Зёбро
Раскол Восточной Европы: побег Зёбро наш комментарий
00:31 1127
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами обновлено 00:49; видео
00:49 13169
США разочарованы арабами
США разочарованы арабами обновлено 00:07; видео
00:07 12673
Турция с Пакистаном перетягивают к себе Саудовскую Аравию
Турция с Пакистаном перетягивают к себе Саудовскую Аравию новый поворот
00:10 1042
Трамп не пощадит Хаменеи
Трамп не пощадит Хаменеи обновлено 01:05
01:05 9504
Мачадо – Трампу, Гамсун - Геббельсу
Мачадо – Трампу, Гамсун - Геббельсу параллели всегда рискованны
17 января 2026, 22:13 1866
Не захотели по-хорошему, получилось по-плохому
Не захотели по-хорошему, получилось по-плохому обновлено 01:35; видео
01:35 12156
Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах
Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах другой мир
17 января 2026, 21:56 2200

ЭТО ВАЖНО

Главный вопрос в Китае: «Ты мертв?»
Главный вопрос в Китае: «Ты мертв?» еще один вопрос
01:51 181
От плова к китам: как азербайджанцу попасть в Гренландию
От плова к китам: как азербайджанцу попасть в Гренландию новый взгляд
01:33 361
К черту антибиотики! Не помогает! Что говорит народная медицина Азербайджана?
К черту антибиотики! Не помогает! Что говорит народная медицина Азербайджана? заметки на полях
00:52 818
Раскол Восточной Европы: побег Зёбро
Раскол Восточной Европы: побег Зёбро наш комментарий
00:31 1127
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами обновлено 00:49; видео
00:49 13169
США разочарованы арабами
США разочарованы арабами обновлено 00:07; видео
00:07 12673
Турция с Пакистаном перетягивают к себе Саудовскую Аравию
Турция с Пакистаном перетягивают к себе Саудовскую Аравию новый поворот
00:10 1042
Трамп не пощадит Хаменеи
Трамп не пощадит Хаменеи обновлено 01:05
01:05 9504
Мачадо – Трампу, Гамсун - Геббельсу
Мачадо – Трампу, Гамсун - Геббельсу параллели всегда рискованны
17 января 2026, 22:13 1866
Не захотели по-хорошему, получилось по-плохому
Не захотели по-хорошему, получилось по-плохому обновлено 01:35; видео
01:35 12156
Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах
Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах другой мир
17 января 2026, 21:56 2200
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться