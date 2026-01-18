Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты

Резкий разворот саудовской политики в отношении Объединенных Арабских Эмиратов перестал быть предметом кулуарных спекуляций и все отчетливее приобретает форму осознанного стратегического курса. Эр-Рияд, который еще недавно выступал с Абу-Даби единым фронтом, сегодня демонстративно готов идти ва-банк, даже понимая, что ставка может привести к масштабной региональной турбулентности. Речь идет не о тактических разногласиях, а о фундаментальном конфликте моделей и приоритетов.

Саудовская Аравия последовательно подает сигналы, что больше не намерена мириться с эмиратской линией в Йемене и Судане. Решение выделить около 500 миллионов долларов на инфраструктурные проекты и развитие «объединенного» Йемена воспринимается в регионе как прямой удар по поддерживаемому Абу-Даби сепаратистскому проекту. Это не гуманитарный жест и не попытка купить лояльность, а демонстративная попытка перечеркнуть саму логику дробления Йемена, на которую ОАЭ долгие годы делали ставку. Параллельно Эр-Рияд активизирует работу с Ливаном и Суданом, передавая руководству этих стран четкие сигналы о готовности финансово поддерживать легитимные правительства. В суданском кейсе эта линия приобретает особенно жесткий характер: дипломатические источники указывают, что фактически Саудовская Аравия берет на себя роль балансировщика военной мощи, стремясь уравновесить вооружения, которые Эмираты поставляют силам «быстрой помощи». Это уже не скрытая конкуренция, а открытая борьба за то, кто определяет будущее государственных институтов в странах, находящихся в состоянии распада. На этом фоне Эр-Рияд предельно жестко проводит свою главную «красную линию» - стратегическое сближение Объединенных Арабских Эмиратов с Израилем. По оценкам западных дипломатических источников, отраженных в региональных аналитических докладах, именно ось Абу-Даби-Иерусалим становится ключевым фактором, вынуждающим Саудовскую Аравию пересматривать прежнюю модель регионального партнерства. В саудовском истеблишменте это сотрудничество рассматривается как проект перераспределения влияния в Красном море и прилегающих зонах безопасности, напрямую угрожающий саудовским интересам и подрывающий сложившийся баланс сил. Фактически речь идет о конфликте не тактических подходов, а несовместимых стратегий регионального устройства.

Для Саудовской Аравии эта ось перестала быть фактором стабилизации и все больше воспринимается как источник дестабилизации, усиливающий фрагментацию Йемена, Судана и потенциально других уязвимых пространств - от Сомали до Восточной Африки. Показательно в этой связи и изменение политической риторики. Саудовские СМИ все чаще используют формулу «правительство Абу-Даби» вместо привычного «Объединенные Арабские Эмираты». В арабской политической культуре такие лексические сдвиги случайными не бывают. Это сигнал не только внешнему миру, но и собственному истеблишменту: партнер перестает рассматриваться как равный союзник и начинает восприниматься как источник проблем, с которым допустима публичная конфронтация. Тем самым в Эр-Рияде легитимируется открытая критика эмиратского регионального проекта и в более широком смысле эмиратско-израильской повестки.