USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Подписаться на уведомления
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами
Новость дня
Иранцев расстреливают с крыш и травят химикатами

Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты

наш комментарий
Джемаль Бустани, автор haqqin.az, Бейрут
12:22 2645

Резкий разворот саудовской политики в отношении Объединенных Арабских Эмиратов перестал быть предметом кулуарных спекуляций и все отчетливее приобретает форму осознанного стратегического курса.

Эр-Рияд, который еще недавно выступал с Абу-Даби единым фронтом, сегодня демонстративно готов идти ва-банк, даже понимая, что ставка может привести к масштабной региональной турбулентности. Речь идет не о тактических разногласиях, а о фундаментальном конфликте моделей и приоритетов.

Саудовская Аравия делает выбор в пользу жесткого, но, с ее точки зрения, экзистенциально необходимого разрыва. В Эр-Рияде пришли к выводу, что сохранение прежней оси с ОАЭ и молчаливое принятие союза Эмиратов с Израилем несут более долгосрочные риски, чем демонтаж этого альянса

Саудовская Аравия последовательно подает сигналы, что больше не намерена мириться с эмиратской линией в Йемене и Судане. Решение выделить около 500 миллионов долларов на инфраструктурные проекты и развитие «объединенного» Йемена воспринимается в регионе как прямой удар по поддерживаемому Абу-Даби сепаратистскому проекту. Это не гуманитарный жест и не попытка купить лояльность, а демонстративная попытка перечеркнуть саму логику дробления Йемена, на которую ОАЭ долгие годы делали ставку.

Параллельно Эр-Рияд активизирует работу с Ливаном и Суданом, передавая руководству этих стран четкие сигналы о готовности финансово поддерживать легитимные правительства. В суданском кейсе эта линия приобретает особенно жесткий характер: дипломатические источники указывают, что фактически Саудовская Аравия берет на себя роль балансировщика военной мощи, стремясь уравновесить вооружения, которые Эмираты поставляют силам «быстрой помощи». Это уже не скрытая конкуренция, а открытая борьба за то, кто определяет будущее государственных институтов в странах, находящихся в состоянии распада.

На этом фоне Эр-Рияд предельно жестко проводит свою главную «красную линию» - стратегическое сближение Объединенных Арабских Эмиратов с Израилем. По оценкам западных дипломатических источников, отраженных в региональных аналитических докладах, именно ось Абу-Даби-Иерусалим становится ключевым фактором, вынуждающим Саудовскую Аравию пересматривать прежнюю модель регионального партнерства. В саудовском истеблишменте это сотрудничество рассматривается как проект перераспределения влияния в Красном море и прилегающих зонах безопасности, напрямую угрожающий саудовским интересам и подрывающий сложившийся баланс сил. Фактически речь идет о конфликте не тактических подходов, а несовместимых стратегий регионального устройства.

ОАЭ продолжают делать ставку на гибридную экспансию, экономические и военные рычаги и партнерство с Израилем как гарантию собственной безопасности и влияния

Для Саудовской Аравии эта ось перестала быть фактором стабилизации и все больше воспринимается как источник дестабилизации, усиливающий фрагментацию Йемена, Судана и потенциально других уязвимых пространств - от Сомали до Восточной Африки.

Показательно в этой связи и изменение политической риторики. Саудовские СМИ все чаще используют формулу «правительство Абу-Даби» вместо привычного «Объединенные Арабские Эмираты». В арабской политической культуре такие лексические сдвиги случайными не бывают. Это сигнал не только внешнему миру, но и собственному истеблишменту: партнер перестает рассматриваться как равный союзник и начинает восприниматься как источник проблем, с которым допустима публичная конфронтация.

Тем самым в Эр-Рияде легитимируется открытая критика эмиратского регионального проекта и в более широком смысле эмиратско-израильской повестки.

Саудовская Аравия последовательно подает сигналы, что больше не намерена мириться с эмиратской линией в Йемене

Внутри Саудовской Аравии укрепляется убеждение, что модель, основанная на милитаризации, финансировании ополчений и поощрении разделения государств, в перспективе способна обернуться против самого королевства. Йемен, Судан и Сомали в этом смысле рассматриваются не как исключения, а как прецеденты. По оценкам западных дипломатов, именно страх оказаться следующей мишенью подобной стратегии и подтолкнул Эр-Рияд к столь резким шагам - военным, финансовым и политическим.

Фактически Саудовская Аравия делает выбор в пользу жесткого, но, с ее точки зрения, экзистенциально необходимого разрыва. В Эр-Рияде, судя по всему, пришли к выводу, что сохранение прежней оси с ОАЭ и молчаливое принятие союза Эмиратов с Израилем несут более долгосрочные риски, чем демонтаж этого альянса. Даже если ценой станет рост нестабильности и временная региональная катастрофа.

Таким образом, сегодня мы наблюдаем не ситуативный конфликт, а стратегическое расхождение двух региональных держав. ОАЭ продолжают делать ставку на гибридную экспансию, экономические и военные рычаги и партнерство с Израилем как гарантию собственной безопасности и влияния. А Саудовская Аравия, напротив, все отчетливее выстраивает линию на сохранение панарабской государственности, ограничение внешних экспериментов и жесткое сдерживание даже бывших союзников.

Это противостояние уже вышло за рамки Йемена и Судана и начинает формировать новую, куда более конфликтную архитектуру Ближнего Востока.

Читайте по теме

Еще два короля столкнулись война миров
8 января 2026, 13:44 7773
Пути Саудовской Аравии и Эмиратов разошлись… Новая дестабилизация наша аналитика; все еще актуально
14 ноября 2025, 21:44 6025
Анатомия тихой войны кипящий котел – Ближний Восток
21 ноября 2025, 02:33 5846
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану? главный вопрос
13:15 1643
Иранский дипломат просит убежища в Швейцарии, а Тегеран подаст в суд на Трампа и Пехлеви
Иранский дипломат просит убежища в Швейцарии, а Тегеран подаст в суд на Трампа и Пехлеви новость дополнена
14:14 502
Успехи украинской армии на фронте
Успехи украинской армии на фронте данные ISW
13:41 1586
Ильхам Алиев на Аллее шехидов
Ильхам Алиев на Аллее шехидов фото
13:26 1524
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты наш комментарий
12:22 2646
Пентагон привел в готовность около 1,5 тысячи военных на Аляске
Пентагон привел в готовность около 1,5 тысячи военных на Аляске
12:05 1422
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке наша корреспонденция
12:00 4333
Мачадо – Трампу, Гамсун - Геббельсу
Мачадо – Трампу, Гамсун - Геббельсу параллели всегда рискованны
17 января 2026, 22:13 3191
Более 200 дронов налетели на Украину. Зеленский требует ракет
Более 200 дронов налетели на Украину. Зеленский требует ракет
12:26 1342
Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах
Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах другой мир
17 января 2026, 21:56 3466
Шемаху и Агсу затрясло
Шемаху и Агсу затрясло заявление МЧС; обновлено 11:14
11:14 3911

ЭТО ВАЖНО

Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану? главный вопрос
13:15 1643
Иранский дипломат просит убежища в Швейцарии, а Тегеран подаст в суд на Трампа и Пехлеви
Иранский дипломат просит убежища в Швейцарии, а Тегеран подаст в суд на Трампа и Пехлеви новость дополнена
14:14 502
Успехи украинской армии на фронте
Успехи украинской армии на фронте данные ISW
13:41 1586
Ильхам Алиев на Аллее шехидов
Ильхам Алиев на Аллее шехидов фото
13:26 1524
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты наш комментарий
12:22 2646
Пентагон привел в готовность около 1,5 тысячи военных на Аляске
Пентагон привел в готовность около 1,5 тысячи военных на Аляске
12:05 1422
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке наша корреспонденция
12:00 4333
Мачадо – Трампу, Гамсун - Геббельсу
Мачадо – Трампу, Гамсун - Геббельсу параллели всегда рискованны
17 января 2026, 22:13 3191
Более 200 дронов налетели на Украину. Зеленский требует ракет
Более 200 дронов налетели на Украину. Зеленский требует ракет
12:26 1342
Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах
Си с Ли Си держит Китай в ежовых рукавицах другой мир
17 января 2026, 21:56 3466
Шемаху и Агсу затрясло
Шемаху и Агсу затрясло заявление МЧС; обновлено 11:14
11:14 3911
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться