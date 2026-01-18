А если не сдадитесь, отключим свет

Украинская делегация во главе с начальником Офиса президента Кириллом Будановым прибыла в Майами для встречи со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером, чтобы согласовать детали гарантий безопасности США для Украины, а также условия ее послевоенного восстановления. Переговоры происходят на фоне массированных российских ударов по энергетике Украины, в том числе по Киеву, где без света и тепла остаются десятки многоквартирных домов. Пойдет ли Киев в этих условиях на требуемые Москвой уступки?
Консультации в Майами – последний раунд согласований документов по мирному урегулированию, которые могут быть представлены уже союзникам Украины в ходе встреч на Давосском экономическом форуме, который пройдет с 19 по 23 января. В том числе предполагается встреча Трампа с Зеленским. Ранее президент США выразил открытое недовольство упрямством украинского лидера, который, по его словам, является главным препятствием к миру. Он, именно он, а вовсе не Путин!
Несколько больше ясности существует по экономическому соглашению между США и Украиной. Моделью для него станет прошлогоднее соглашение о полезных ископаемых (сделка по редкоземельным элементам), которое предоставило американским компаниям преференциальный доступ к критически важным украинским ресурсам. Сам Зеленский утверждает, что Украине необходимо около 800 миллиардов долларов инвестиций для восстановления. По «плану Трампа» частично в этих целях могут быть использованы замороженные российские активы, но не все. Европейцам такой вариант не нравится, они настаивают на «репарациях» Москвы Киеву. По сему поводу в Европе есть только один голос скептика – венгерского премьера Орбана, который в очередной раз заявил, что Зеленскому невозможно представить такую военную победу над русскими, которая заставила бы их платить репарации. Видимо, у других европейских лидеров фантазия намного богаче. При этом заведомо ясно - Москва ни на какие репарации не пойдет, и это может стать препятствием для согласования мирного плана с Европой. В первоначальном плане Трампа из 27 пунктов значился взаимный отказ Киева и Москвы от послевоенных претензий, против чего Украина категорически возражала.
Не вполне понятна и степень эволюции Киева по территориальному вопросу. Уступят ли остающуюся часть Донбасса без боя? Некоторые источники говорят, что вроде бы Киев уже готов. Ходят слухи относительно подобных настроений депутатов Рады. Усмотрели такую готовность и ряд европейских лидеров, в частности, только что побывавший в Киеве президент Чехии Петр Павел. В европейских кругах родилась еще идея дать Киеву «морковку» в виде ускоренного приема в члены ЕС в обмен на территориальный компромисс. Но эта идея не встречает единодушной поддержки в альянсе. Некоторые страны (та же Венгрия) не хотят видеть Украину в ЕС в обозримом будущем даже на условиях предлагаемого «редуцированного» (неполноценного) членства. Другие считают, что такая «замануха» — это вообще ловкий обман, согласованный Трампом с Путиным, чтобы купить готовность Киева вывести войска из Донбасса.
При всем этом Москва в последнее время свела комментарии по условиям мира к минимуму, сосредоточась на «работе» на фронте и ударах по украинской энергетике. Что можно считать своего рода «переговорной тактикой путем повышения ставок. Но можно считать и подготовкой к выдвижению еще более жестких условий мира на фоне ухудшения положения украинцев как на фронте, так и в тылу.
За последний год Москва обрушила более 600 ударов по энергетическим объектам, причем в последние месяцы обстрелы усилились по мере падения температуры ниже нуля. Тактика России, которая от столь массированных ударов по энергетике в прежние годы войны зимой избегала, понятна, - они призваны склонить Киев к тем условиям мирного соглашения, которые устроили бы Кремль. И хотя вся история войн человечества показывает, что, как правило, никакие удары по тылам и инфраструктуре не играли решающей роли в победе в той или иной войне, – а только победы непосредственно на поле боя - возможно, нынешний военный конфликт создаст новый прецедент на сей счет.
При этом нельзя исключать, что Киев ставит текущую задачу продержаться хотя бы до весны (до тепла), а потом продолжить сопротивление с новой силой. Тем более что Еврокомиссия одобрила выделение Украине кредита на 90 млрд евро, чего должно хватить еще как минимум на два года войны.
Но в «пазле» начет территориальных уступок, как части мирного соглашения, не хватает решающей детали – согласия самого Зеленского. А предположение о том, что он может «купиться» и разменять ускоренное членство в ЕС на полный уход из Донбасса, может быть ложным. Никаких намеков на уступчивость со стороны президента Украины пока нет. Более того, он не боится констатировать сохраняющиеся разногласия с Трампом. Возможно, он все еще рассчитывает, что переменчивый Трамп вновь усилит давление на Москву, тем более что в Конгрессе уже готов новый санкционный закон, дающий в том числе президенту право вводить 500-процентные пошлины на импорт из стран, торгующих с Россией. Расчет-мечта Зеленского, очевидно, состоит в том, что под давлением новых санкций (а нефтегазовые доходы Москвы и так упали на четверть после введения санкций против ведущих экспортеров нефти «Лукойла» и «Роснефти») российская экономика, наконец, надорвется и Москва пойдет на попятную.
С чего он это взял? Если Киев не капитулирует на фоне замерзающих в столице многоквартирных домов, лопающихся труб отопления и угрозы полного энергетического коллапса, почему Кремль должен быть уступчивее?