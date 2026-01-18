А если не сдадитесь, отключим свет

Украинская делегация во главе с начальником Офиса президента Кириллом Будановым прибыла в Майами для встречи со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером, чтобы согласовать детали гарантий безопасности США для Украины, а также условия ее послевоенного восстановления. Переговоры происходят на фоне массированных российских ударов по энергетике Украины, в том числе по Киеву, где без света и тепла остаются десятки многоквартирных домов. Пойдет ли Киев в этих условиях на требуемые Москвой уступки? Консультации в Майами – последний раунд согласований документов по мирному урегулированию, которые могут быть представлены уже союзникам Украины в ходе встреч на Давосском экономическом форуме, который пройдет с 19 по 23 января. В том числе предполагается встреча Трампа с Зеленским. Ранее президент США выразил открытое недовольство упрямством украинского лидера, который, по его словам, является главным препятствием к миру. Он, именно он, а вовсе не Путин!

Несколько больше ясности существует по экономическому соглашению между США и Украиной. Моделью для него станет прошлогоднее соглашение о полезных ископаемых (сделка по редкоземельным элементам), которое предоставило американским компаниям преференциальный доступ к критически важным украинским ресурсам. Сам Зеленский утверждает, что Украине необходимо около 800 миллиардов долларов инвестиций для восстановления. По «плану Трампа» частично в этих целях могут быть использованы замороженные российские активы, но не все. Европейцам такой вариант не нравится, они настаивают на «репарациях» Москвы Киеву. По сему поводу в Европе есть только один голос скептика – венгерского премьера Орбана, который в очередной раз заявил, что Зеленскому невозможно представить такую военную победу над русскими, которая заставила бы их платить репарации. Видимо, у других европейских лидеров фантазия намного богаче. При этом заведомо ясно - Москва ни на какие репарации не пойдет, и это может стать препятствием для согласования мирного плана с Европой. В первоначальном плане Трампа из 27 пунктов значился взаимный отказ Киева и Москвы от послевоенных претензий, против чего Украина категорически возражала. Не вполне понятна и степень эволюции Киева по территориальному вопросу. Уступят ли остающуюся часть Донбасса без боя? Некоторые источники говорят, что вроде бы Киев уже готов. Ходят слухи относительно подобных настроений депутатов Рады. Усмотрели такую готовность и ряд европейских лидеров, в частности, только что побывавший в Киеве президент Чехии Петр Павел. В европейских кругах родилась еще идея дать Киеву «морковку» в виде ускоренного приема в члены ЕС в обмен на территориальный компромисс. Но эта идея не встречает единодушной поддержки в альянсе. Некоторые страны (та же Венгрия) не хотят видеть Украину в ЕС в обозримом будущем даже на условиях предлагаемого «редуцированного» (неполноценного) членства. Другие считают, что такая «замануха» — это вообще ловкий обман, согласованный Трампом с Путиным, чтобы купить готовность Киева вывести войска из Донбасса. При всем этом Москва в последнее время свела комментарии по условиям мира к минимуму, сосредоточась на «работе» на фронте и ударах по украинской энергетике. Что можно считать своего рода «переговорной тактикой путем повышения ставок. Но можно считать и подготовкой к выдвижению еще более жестких условий мира на фоне ухудшения положения украинцев как на фронте, так и в тылу.