Разведка, ставшая дипломатией: особый стиль Хакана Фидана

Включение министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Совет мира по Газе является не формальным кадровым шагом, а осознанным политическим сигналом: Анкара закрепляет свое участие в формировании послевоенной архитектуры сектора Газа и делегирует в этот процесс одного из ключевых стратегов своей внешней политики. Хакан Фидан не является карьерным дипломатом и не относится к продуктам школы компромиссов и протокольной вежливости. Его назначение главой МИД стало обозначением более широкого процесса - институционального оформления того варианта турецкого влияния на Ближнем Востоке и в глобальной политике, который формирует и продвигает президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Переход Фидана в июне 2023 года в МИД с поста главы Национальной разведывательной организации (MİT) стал моментом выхода «теневого архитектора» турецкой политики на освещенную сцену мировой дипломатии. На протяжении 13 лет Фидан последовательно превращал эту разведслужбу из вспомогательного инструмента в один из ключевых рычагов внешней политики. Именно в этот период Турция окончательно отказалась от роли регионального исполнителя и начала формировать собственную, автономную линию поведения - от Сирии и Ирака до Восточного Средиземноморья и Иерусалима. Хакан Фидан - кадровый продукт системы безопасности. Родившийся в 1968 году в Анкаре, он начал карьеру в армии, служил в структурах НАТО в Германии, а затем получил образование в Соединенных Штатах, окончив Мэрилендский университет по специальностям «управление» и «политология». Его академическая траектория продолжилась в университете Билькент, где Фидан защитил магистерскую и докторскую диссертации, посвященные роли разведки в формировании внешней политики. И в этом ключ к пониманию стиля Фидана, который, даже говоря языком дипломатии, продолжает мыслить разведывательными категориями. Назначение Фидана в 2010 году главой MİT в возрасте 42 лет стало беспрецедентным шагом. Он оказался самым молодым руководителем в истории ведущей турецкой спецслужбы и сразу приступил к ее глубокой перестройке. При Фидане были интегрированы агентурная и электронная разведки, расширены зарубежные операции и создана инфраструктура влияния, тесно связанная с гуманитарными, религиозными и гражданскими проектами. Его близость к Реджепу Тайипу Эрдогану приобрела почти персональный характер. Президент Турции называл Фидана «хранителем моих секретов» - формула, которая в турецкой политической культуре означает абсолютное доверие.

Преданность Фидана не раз проходила проверку. В 2012 году прокуроры, связанные с движением Фетхуллаха Гюлена, попытались арестовать его за участие в тайных переговорах с представителями Рабочей партией Курдистана в Осло. Этот эпизод рассматривался как удар не столько по самому Фидану, сколько по Эрдогану. В 2016 году, во время попытки военного переворота, Хакан Фидан сыграл ключевую роль в удержании ситуации под контролем и сохранении вертикали власти. А в 2025 году Фидан впервые публично признал, что во время секретной миссии за рубежом пережил покушение на свою жизнь - еще одно подтверждение того, что деятельность Фидана всегда находилась на границе дипломатии и войны. Особое место в его биографии занимает Восточный Иерусалим. Еще до назначения главой MİT Фидан возглавлял турецкое Агентство по сотрудничеству и координации, через которое Анкара инвестировала десятки миллионов долларов в реставрацию зданий, поддержку религиозных структур и гуманитарные проекты. После 2010 года эта инфраструктура была переосмыслена и использована как основа для более активного, скрытого присутствия. Возглавив внешнеполитическое ведомство Турции, Фидан не отказался от этого подхода, а лишь легализовал его в дипломатической форме. Его жесткая риторика в адрес Израиля после начала войны в Газе, обвинения в экспансионизме, заявления о «попытках перекроить границы региона» и прямая критика израильско-греко-кипрской оси в Восточном Средиземноморье стали частью более широкой концепции, которую все чаще называют «Осью Турции» - позиционированием Анкары как самостоятельного центра силы, не встроенного ни в западные альянсы, ни в ближневосточные блоки. Фидан одинаково жестко действует и на сирийском направлении. После падения режима Башара Асада в конце 2024 года он обозначил более активную позицию, в рамках которой звучала критика действий Израиля в Сирии и высказывались оценки о возможных формах взаимодействия курдских сил с внешними игроками, что, по мнению Анкары, затрагивает вопросы суверенитета и будущего сирийской государственности.