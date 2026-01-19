Побег иранских дипломатов на Запад

Алиреза Джайрани Хокамбад, заместитель главы постоянного представительства Ирана при ООН и других международных организациях в Женеве, покинул свой пост и вместе с семьей обратился к правительству Швейцарии за политическим убежищем, отказавшись возвращаться в Тегеран. Хокамбад занимал должность министра-посланника и дипломатического советника, что фактически делает его вторым человеком иранской миссии в Женеве - одном из ключевых внешнеполитических узлов Исламской Республики. Напомним, что именно через Женеву Иран взаимодействует с целым рядом структур ООН, включая экономические, гуманитарные и правозащитные механизмы, а также ведет непрямые контакты с западными государствами. С 2017 года Хокамбад представлял Иран на форумах, связанных с торговлей, развитием и инвестициями, он считался опытным карьерным дипломатом, далеким от оппозиционных или реформистских кругов.

Решение чиновника такого уровня не возвращаться в страну европейские источники напрямую связывают с нарастающей политической и социальной нестабильностью в Иране, а также с тревогой внутри самой правящей элиты относительно способности режима сохранить управляемость. Формально власти Швейцарии пока не комментируют факт подачи прошения о предоставлении убежища, однако европейские дипломатические круги отмечают, что в нынешних условиях подобные запросы есть и рассматриваются с повышенным вниманием даже в тех случаях, когда заявители не могут немедленно подтвердить прямую угрозу их жизни. Этот эпизод разворачивается на фоне продолжающегося кризиса внутри Ирана. Массовые протесты, жесткое подавление со стороны КСИР, десятки тысяч погибших и арестованных, экономическое давление и санкции, а также все более заметные трещины между различными центрами влияния внутри системы власти формируют атмосферу неопределенности, затрагивающую не только улицу, но и дипломатический корпус. В этой связи заявления главы МИД ИРИ Аббаса Аракчи о том, что состояние верховного лидера Али Хаменеи «хорошее и находится под контролем», звучат как попытка стабилизировать информационное поле, нежели как убедительный сигнал уверенности в высших эшелонах власти.