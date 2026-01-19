Евросоюз решился: коровы на автомобили

Заключенная в Асунсьоне сделка между Европейским союзом и Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР), к которой стороны шли более 25 лет, стала не столько триумфом многосторонней торговли, сколько вынужденным стратегическим маневром, сделанным официальным Брюсселем под американским давлением. В условиях новой торговой политики США, в рамках которой Дональд Трамп последовательно использует тарифы как инструмент давления и перераспределения рынков, Брюссель оказался загнанным в узкий коридор решений. Выбор был между постепенной утратой позиций на глобальных рынках и соглашением, которое еще недавно вызывало в Европе политическую аллергию. В Асунсьоне Евросоюз выбрал второй вариант. Подписанное соглашение создает одну из крупнейших в мире зон свободной торговли с населением более 700 миллионов человек и предполагает поэтапную отмену свыше 90 процентов таможенных пошлин.

В 2024 году товарооборот между ЕС и странами МЕРКОСУР составил 111 миллиардов евро, и сам масштаб этих цифр объясняет, почему компромисс в итоге оказался неизбежным. Для Евросоюза это попытка зафиксировать экономическое присутствие в Южной Америке до того, как этот рынок будет окончательно структурирован под Китай и США. Для МЕРКОСУР же — это шанс диверсифицировать экспорт, снизить критическую зависимость от азиатского спроса и получить доступ к высокомаржинальным сегментам европейского рынка. Тот факт, что в Старом Свете это соглашение десятилетиями описывали формулой «коровы в обмен на автомобили», отражает его суть - Южная Америка поставляет аграрную продукцию, а Европа - промышленную. Но за этим упрощенным образом скрыт более жесткий расчет. Европейская автомобильная и химическая промышленность, оказавшаяся под давлением американского протекционизма и китайской экспансии, получает новый рынок сбыта. Таможенные пошлины на автокомпоненты, доходившие до 35 процентов, и на молочную продукцию, достигавшие 28 процентов, постепенно исчезнут, что позволит европейским компаниям экономить около 4 миллиардов евро ежегодно и нарастить экспорт примерно на 50 миллиардов евро в год. При этом макроэкономический эффект для ЕС выглядит достаточно скромно. По оценкам Европейской комиссии, к 2031 году вклад соглашения в ВВП Евросоюза составит всего около 0,1 процента. Это подчеркивает, что речь идет не о драйвере роста, а о механизме стабилизации и перераспределения рисков. В условиях фрагментации мировой торговли Евросоюз на фоне ослабления глобальных правил и эрозии Всемирной торговой организации покупает себе геополитическую страховку, фиксируя партнерство с целым регионом. Для стран МЕРКОСУР, полными членами которого являются Бразилия, Аргентина, Уругвай и Парагвай (Перу, Колумбия, Эквадор, Боливия и ряд других стран являются ассоциированными членами), эффект более заметен, хотя и здесь ожидания остаются сдержанными.