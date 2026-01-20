Азербайджанский газ в Австрии и Германии. Европа довольна, а Россия?

Азербайджанский газ продолжает расширять свое присутствие на рынке Европы. С 16 января поставки «голубого топлива» из Азербайджана впервые напрямую достигли Австрии и Германии, доведя до шестнадцати число европейских стран-потребителей азербайджанского газа. Для европейской энергетики это событие носит не символический, а вполне прикладной характер, отражая продолжающуюся перестройку газового баланса континента. Европейские аналитики сходятся во мнении, что рост доли азербайджанского газа и расширение географии его поставок являются важным элементом укрепления энергетической безопасности и последовательного снижения зависимости от российского топлива. Австрийское издание Tips подчеркивает, что поступление азербайджанского газа в Западную Европу имеет стратегическое значение для энергоснабжения региона и рассматривается как результат долгосрочных усилий по диверсификации.

Издание отмечает, что после затяжных переговоров Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR официально подтвердила начало поставок в европейскую трубопроводную сеть. Газ проделывает протяженный маршрут по Трансадриатическому трубопроводу, проходя от греко-турецкой границы через Албанию в Южную Италию, откуда он поступает в газовые системы Австрии и Германии. Для европейских рынков это не просто новая сделка, а дополнительный источник каспийского газа, который снижает риски односторонней зависимости. Австрийские аналитики называют происходящее «газовым триумфом», подчеркивая, что после начала российско-украинской войны Европа была вынуждена в сжатые сроки искать альтернативы поставкам из России. В этом контексте Азербайджан превратился из регионального экспортера в один из заметных элементов общеевропейской энергетической архитектуры, что существенно повысило геополитическое значение Баку. Также весомо выглядит экономическая составляющая сделки. Немецкий поставщик энергии Sefe подписал с азербайджанской стороной десятилетний контракт, предусматривающий ежегодные поставки около 1,5 миллиарда кубометров газа. В условиях ожидаемого в 2026 году роста сетевых издержек этот дополнительный ресурс рассматривается в Германии как фактор стабилизации рынка. Ранее президент Ильхам Алиев подчеркивал, что планы по увеличению добычи газа реализуются, в том числе, по прямому запросу Европейского союза.

Еще несколько лет назад Германия и Австрия были ключевыми партнерами «Газпрома» в Европе. ФРГ являлась крупнейшим покупателем российского газа в ЕС, а Австрия была главными воротами его поступления по долгосрочным контрактам через хаб Баумгартен. Берлин прекратил закупки у «Газпрома» в 2022 году, Вена - в 2025-м, что стало переломным моментом для всей газовой логистики Центральной Европы. Неудивительно, что поставки азербайджанского газа в Австрию и Германию внимательно отслеживаются в Москве. В российском экспертном сообществе преобладает скепсис относительно способности Азербайджана существенно нарастить экспорт в Европу. Экономическое издание «Взгляд» указывает, что в 2025 году Азербайджан экспортировал 25,2 миллиарда кубометров газа, из которых 12,8 миллиарда пришлись на Европу. При этом около 10 миллиардов кубометров были законтрактованы еще на этапе строительства газотранспортной системы - по 1 миллиарду кубометров для Болгарии и Греции, а также 8 миллиардов кубометров - для Италии. По этой логике, на остальные 13 европейских стран приходится лишь 2,8 миллиарда кубометров газа. Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности, делает вывод, что расширение списка стран-импортеров не означает автоматического увеличения физических объемов поставок и может сводиться к перераспределению одних и тех же объемов между разными потребителями. Но такой подход не учитывает динамику азербайджанской газовой стратегии. Азербайджан последовательно увеличивает долю альтернативной энергетики, сокращая внутреннее потребление газа для выработки электроэнергии и высвобождая дополнительные объемы для экспорта. Параллельно готовится рост добычи за счет новых каспийских месторождений, что позволяет говорить о потенциале увеличения в среднесрочной перспективе ежегодных поставок в Европу до 20 миллиардов кубометров. Ключевым ограничением здесь остается необходимость инвестиций в расширение и модернизацию транспортной инфраструктуры.