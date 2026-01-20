Свалка в помощь России

Газета «Известия» с гордостью сообщила, что компания «Ростех» активно выполняет программу пополнения парка гражданской авиации России, восстанавливая и вводя в строй старые самолеты. Речь идет не только о Ту-204 или Ил-96, но Boeing 747. Старенькие боинги даже легче восстанавливать, чем более новые: старых запчастей на рынке много, они дешевые. Перспективы – загляденье! Правда, тут же сообщают, что восстановление тридцатилетнего боинга обойдется приблизительно в миллиард рублей, да и то, если эту процедуру удастся осуществить где-нибудь в дружественном Иране. Ирану же, как известно, с некоторых пор не до восстановления российского авиационного хлама.

Идея из металлолома лепить новые самолеты родилась не от хорошей жизни: планы перехода на отечественные самолеты, безо всяких импортных деталей, исключительно на всем своем, летят (какая ирония) к чертовой матери. К 2030 году должна была быть выпущена тысяча таких машин. За прошлый год не выпустили ни одной. Хотя и обещали-то немного: всего пятнадцать. А в 2026 их число должно было вырасти до 82-х. Запад, из-за своих санкций лишившийся бы российского рынка авиатехники, должен был бы неприятно поежиться. Но вдруг оказалось, что делать полностью свои самолеты – задача более трудная, чем казалось начальству. Ставка делалась на несколько моделей. Весьма перспективным казался ближнемагистральный Superjet. Но вот беда: он разрабатывался и производился специально в глубокой международной кооперации. Попытки выпустить полностью свою версию в 2023 году, а затем нарастить производство, провалились. Теперь «Ростех» обещает чудо - 12 самолетов, уже в следующем году. Среднемагистральный МС-21 задумывался вообще, как конкурент боингам и эйрбасам: шутка ли, сама аббревиатура расшифровывается «магистральный самолет XXI века», не меньше! Его, правда, изначально разрабатывали под американский двигатель, а попытка сделать свой как-то все испортила. Производство намечалось на 2016 год, потом перенеслось, и в 2025-м обещали выпустить первые девять, но не задалось. Даст бог, что-то склепают к концу этого года. При этом из-за отсутствия западных композитных материалов самолеты оказались намного тяжелее, и вместо обещанных пяти тысяч километров без заправки будут летать до 3800 км.