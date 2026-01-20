Свалка в помощь России

Газета «Известия» с гордостью сообщила, что компания «Ростех» активно выполняет программу пополнения парка гражданской авиации России, восстанавливая и вводя в строй старые самолеты. Речь идет не только о Ту-204 или Ил-96, но Boeing 747. Старенькие боинги даже легче восстанавливать, чем более новые: старых запчастей на рынке много, они дешевые. Перспективы – загляденье!
Правда, тут же сообщают, что восстановление тридцатилетнего боинга обойдется приблизительно в миллиард рублей, да и то, если эту процедуру удастся осуществить где-нибудь в дружественном Иране.
Ирану же, как известно, с некоторых пор не до восстановления российского авиационного хлама.
Идея из металлолома лепить новые самолеты родилась не от хорошей жизни: планы перехода на отечественные самолеты, безо всяких импортных деталей, исключительно на всем своем, летят (какая ирония) к чертовой матери. К 2030 году должна была быть выпущена тысяча таких машин. За прошлый год не выпустили ни одной. Хотя и обещали-то немного: всего пятнадцать. А в 2026 их число должно было вырасти до 82-х. Запад, из-за своих санкций лишившийся бы российского рынка авиатехники, должен был бы неприятно поежиться. Но вдруг оказалось, что делать полностью свои самолеты – задача более трудная, чем казалось начальству.
Ставка делалась на несколько моделей. Весьма перспективным казался ближнемагистральный Superjet. Но вот беда: он разрабатывался и производился специально в глубокой международной кооперации. Попытки выпустить полностью свою версию в 2023 году, а затем нарастить производство, провалились. Теперь «Ростех» обещает чудо - 12 самолетов, уже в следующем году.
Среднемагистральный МС-21 задумывался вообще, как конкурент боингам и эйрбасам: шутка ли, сама аббревиатура расшифровывается «магистральный самолет XXI века», не меньше! Его, правда, изначально разрабатывали под американский двигатель, а попытка сделать свой как-то все испортила. Производство намечалось на 2016 год, потом перенеслось, и в 2025-м обещали выпустить первые девять, но не задалось. Даст бог, что-то склепают к концу этого года. При этом из-за отсутствия западных композитных материалов самолеты оказались намного тяжелее, и вместо обещанных пяти тысяч километров без заправки будут летать до 3800 км.
На безрыбье была сделана ставка на Ту-214, модификацию советского Ту-204 советской разработки 80-х годов. Но до серийного производства и в этом случае дело не дошло. Не получилось толком наладить и выпуск еще советского Ил-96: в прошлом году обещали сделать два, не сделали ни одного. То, что было под силу до 1991 года, сейчас, при нынешних технологиях, российским авиастроителям больше не по плечу.
Уже всем понятно, что обещанной тысячи самолетов к 2030 году никто не построит. Да и пятистам взяться неоткуда. Зато можно будет с гордостью отрапортовать, что из авиарухляди соорудили несколько машин. Почти как новые! Когда в 2022 году били себя в грудь, обещая неслыханные успехи импортозамещения, все-таки имели в виду что-то другое.