USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Подписаться на уведомления
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Новость дня
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Свалка в помощь России

наш комментарий
Фарид Исаев, автор haqqin.az
10:22 1128

Газета «Известия» с гордостью сообщила, что компания «Ростех» активно выполняет программу пополнения парка гражданской авиации России, восстанавливая и вводя в строй старые самолеты. Речь идет не только о Ту-204 или Ил-96, но Boeing 747. Старенькие боинги даже легче восстанавливать, чем более новые: старых запчастей на рынке много, они дешевые. Перспективы – загляденье!

Правда, тут же сообщают, что восстановление тридцатилетнего боинга обойдется приблизительно в миллиард рублей, да и то, если эту процедуру удастся осуществить где-нибудь в дружественном Иране.

Ирану же, как известно, с некоторых пор не до восстановления российского авиационного хлама.

На безрыбье была сделана ставка на Ту-214, модификацию советского Ту-204 советской разработки 80-х годов. Но до серийного производства дело так и не дошло

Идея из металлолома лепить новые самолеты родилась не от хорошей жизни: планы перехода на отечественные самолеты, безо всяких импортных деталей, исключительно на всем своем, летят (какая ирония) к чертовой матери. К 2030 году должна была быть выпущена тысяча таких машин. За прошлый год не выпустили ни одной. Хотя и обещали-то немного: всего пятнадцать. А в 2026 их число должно было вырасти до 82-х. Запад, из-за своих санкций лишившийся бы российского рынка авиатехники, должен был бы неприятно поежиться. Но вдруг оказалось, что делать полностью свои самолеты – задача более трудная, чем казалось начальству.

Ставка делалась на несколько моделей. Весьма перспективным казался ближнемагистральный Superjet. Но вот беда: он разрабатывался и производился специально в глубокой международной кооперации. Попытки выпустить полностью свою версию в 2023 году, а затем нарастить производство, провалились. Теперь «Ростех» обещает чудо - 12 самолетов, уже в следующем году.

Среднемагистральный МС-21 задумывался вообще, как конкурент боингам и эйрбасам: шутка ли, сама аббревиатура расшифровывается «магистральный самолет XXI века», не меньше! Его, правда, изначально разрабатывали под американский двигатель, а попытка сделать свой как-то все испортила. Производство намечалось на 2016 год, потом перенеслось, и в 2025-м обещали выпустить первые девять, но не задалось. Даст бог, что-то склепают к концу этого года. При этом из-за отсутствия западных композитных материалов самолеты оказались намного тяжелее, и вместо обещанных пяти тысяч километров без заправки будут летать до 3800 км.

Не получилось толком наладить и выпуск еще советского Ил-96: в прошлом году обещали сделать два, не сделали ни одного

На безрыбье была сделана ставка на Ту-214, модификацию советского Ту-204 советской разработки 80-х годов. Но до серийного производства и в этом случае дело не дошло. Не получилось толком наладить и выпуск еще советского Ил-96: в прошлом году обещали сделать два, не сделали ни одного. То, что было под силу до 1991 года, сейчас, при нынешних технологиях, российским авиастроителям больше не по плечу.

Уже всем понятно, что обещанной тысячи самолетов к 2030 году никто не построит. Да и пятистам взяться неоткуда. Зато можно будет с гордостью отрапортовать, что из авиарухляди соорудили несколько машин. Почти как новые! Когда в 2022 году били себя в грудь, обещая неслыханные успехи импортозамещения, все-таки имели в виду что-то другое.

Читайте по теме

У Америки свой принц. Он же «серый кардинал» наша корреспонденция; все еще актуально
16 декабря 2025, 17:57 7163
Непредсказуемая народная ярость и Зеленский наш комментарий; все еще актуально
21 ноября 2025, 00:04 8206
Зеленский теряет почву под ногами наша аналитика
19 ноября 2025, 22:55 8059
Крыши, пули, кровь в больницах: как в Иране подавляли протесты
Крыши, пули, кровь в больницах: как в Иране подавляли протесты
11:11 121
Трамп пригласил Пашиняна в «Совет мира»
Трамп пригласил Пашиняна в «Совет мира»
11:10 200
Руководство и коллектив Минздрава почтили память жертв 20 Января
Руководство и коллектив Минздрава почтили память жертв 20 Января
11:04 135
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается все еще актуально
01:46 17049
Гренландия как ультиматум: Трамп готовит Европе жесткий торг
Гренландия как ультиматум: Трамп готовит Европе жесткий торг
10:40 463
Нетаньяху рассказал о споре с Америкой из-за Турции
Нетаньяху рассказал о споре с Америкой из-за Турции
10:38 648
Джейхун Байрамов об азербайджанцах в Иране
Джейхун Байрамов об азербайджанцах в Иране
10:30 867
Азербайджанский газ в Австрии и Германии. Европа довольна, а Россия?
Азербайджанский газ в Австрии и Германии. Европа довольна, а Россия? наш обзор
09:47 1035
Забрали и потопили Azər Türk Bank
Забрали и потопили Azər Türk Bank заметки на полях
02:58 6848
Дания перебросила в Гренландию военных. Американцы отправили авиацию
Дания перебросила в Гренландию военных. Американцы отправили авиацию
09:55 1013
Ильхам Алиев поделился кадрами с Аллеи шехидов
Ильхам Алиев поделился кадрами с Аллеи шехидов
09:19 1085

ЭТО ВАЖНО

Крыши, пули, кровь в больницах: как в Иране подавляли протесты
Крыши, пули, кровь в больницах: как в Иране подавляли протесты
11:11 121
Трамп пригласил Пашиняна в «Совет мира»
Трамп пригласил Пашиняна в «Совет мира»
11:10 200
Руководство и коллектив Минздрава почтили память жертв 20 Января
Руководство и коллектив Минздрава почтили память жертв 20 Января
11:04 135
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается все еще актуально
01:46 17049
Гренландия как ультиматум: Трамп готовит Европе жесткий торг
Гренландия как ультиматум: Трамп готовит Европе жесткий торг
10:40 463
Нетаньяху рассказал о споре с Америкой из-за Турции
Нетаньяху рассказал о споре с Америкой из-за Турции
10:38 648
Джейхун Байрамов об азербайджанцах в Иране
Джейхун Байрамов об азербайджанцах в Иране
10:30 867
Азербайджанский газ в Австрии и Германии. Европа довольна, а Россия?
Азербайджанский газ в Австрии и Германии. Европа довольна, а Россия? наш обзор
09:47 1035
Забрали и потопили Azər Türk Bank
Забрали и потопили Azər Türk Bank заметки на полях
02:58 6848
Дания перебросила в Гренландию военных. Американцы отправили авиацию
Дания перебросила в Гренландию военных. Американцы отправили авиацию
09:55 1013
Ильхам Алиев поделился кадрами с Аллеи шехидов
Ильхам Алиев поделился кадрами с Аллеи шехидов
09:19 1085
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться