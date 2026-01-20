Шампанское в обмен на Газу

В ответ на отказ президента Франции Эммануэля Макрона войти в «Совет мира», призванный контролировать выполнение мирного плана в секторе Газа, Дональд Трамп напомнил о своей базовой аксиоме: дипломатия в его политическом словаре измеряется не абстракциями международного права, а осязаемыми экономическими коэффициентами.
И если для одних «Совет мира» - переговорная площадка, то для Трампа это грамотно выстроенный рынок. С входным билетом. И с заранее обозначенной ценой выхода.
В этой логике французские вина и шампанское перестают быть культурным кодом и превращаются в инструмент тонкого давления.
«Я введу 200-процентную пошлину, и тогда он [Эммануэль Макрон] присоединится», - говорит Трамп с уверенностью человека, привыкшего работать с рычагами, а не с декларациями. Макрон в этой схеме - не союзник и не оппонент, а рациональный актор, которого, по мысли Вашингтона, следует лишь корректно подвести к нужному решению.
В этих словах нет ни иронии, ни импровизации - только метод. Трамп последовательно переводит международные институты из сферы символов в область транзакций. Политическое участие здесь - не акт солидарности, а форма обмена. Хочешь быть за столом - внеси свою долю. Деньгами, статусом, полномочиями или репутацией. Сегодня это вино, завтра - институциональные привилегии, послезавтра - право блокировать решения большинства.
Макрон, судя по утечкам из его окружения, отказывается от приглашения именно потому, что слишком ясно считывает предложенную ему конструкцию. Устав «Совета мира», который в Париже называют выходящим за рамки допустимого, - не техническая деталь, а ключ к конструкции. Председатель получает право формировать состав, назначать преемника и накладывать вето. Словом, это не коллегиальный орган, а вертикаль управления, замаскированная под многосторонность.
Французская дипломатия продолжает апеллировать к принципам ООН и архитектуре международного порядка. Трамп отвечает иначе - повышая не голос, а ставки. Его послание Елисейскому дворцу сформулировано предельно корректно: участие возможно, но на определённых условиях; отказ допустим, но имеет цену. В этой системе координат знаменитые французские вина и шампанское превращаются в аргумент давления.
Показательно, что противостояние не ограничивается Парижем. Оно вписывается в более широкий европейско-американский диалог, где Гренландия обсуждается в той же плоскости, что и французское вино, - как объект стратегического интереса, а не как субъект политики. Формула «нравится им это или нет» звучит в устах Трампа не как угроза, а как констатация.
Следует признать последовательность нынешнего президента США. Он не демонтирует международный порядок, а перенастраивает его. Вместо норм - расчет. Вместо союзов - контракт. Вместо дипломатических ритуалов - управляемое давление, поданное под видом откровенности. В этой логике Макрону действительно «не обязательно присоединяться». Отказ - тоже допустимый ход, если он заранее учтен в балансе.
В такой конфигурации «Совет мира» превращается в фильтр лояльности, а 200-процентная пошлина выступает приглашением к переосмыслению позиции. В мире Трампа за столом оказываются не те, кто прав в теории, а те, кто согласен на практику.
Ну а сомневающимся всегда можно напомнить: 200-процентный тариф на основной предмет вашего экспорта - всего лишь вежливая форма убеждения. Как писал Николо Макиавелли, «Люди скорее простят смерть отца, чем потерю имущества».