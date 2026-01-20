Шампанское в обмен на Газу

В ответ на отказ президента Франции Эммануэля Макрона войти в «Совет мира», призванный контролировать выполнение мирного плана в секторе Газа, Дональд Трамп напомнил о своей базовой аксиоме: дипломатия в его политическом словаре измеряется не абстракциями международного права, а осязаемыми экономическими коэффициентами. И если для одних «Совет мира» - переговорная площадка, то для Трампа это грамотно выстроенный рынок. С входным билетом. И с заранее обозначенной ценой выхода. В этой логике французские вина и шампанское перестают быть культурным кодом и превращаются в инструмент тонкого давления.

«Я введу 200-процентную пошлину, и тогда он [Эммануэль Макрон] присоединится», - говорит Трамп с уверенностью человека, привыкшего работать с рычагами, а не с декларациями. Макрон в этой схеме - не союзник и не оппонент, а рациональный актор, которого, по мысли Вашингтона, следует лишь корректно подвести к нужному решению. В этих словах нет ни иронии, ни импровизации - только метод. Трамп последовательно переводит международные институты из сферы символов в область транзакций. Политическое участие здесь - не акт солидарности, а форма обмена. Хочешь быть за столом - внеси свою долю. Деньгами, статусом, полномочиями или репутацией. Сегодня это вино, завтра - институциональные привилегии, послезавтра - право блокировать решения большинства. Макрон, судя по утечкам из его окружения, отказывается от приглашения именно потому, что слишком ясно считывает предложенную ему конструкцию. Устав «Совета мира», который в Париже называют выходящим за рамки допустимого, - не техническая деталь, а ключ к конструкции. Председатель получает право формировать состав, назначать преемника и накладывать вето. Словом, это не коллегиальный орган, а вертикаль управления, замаскированная под многосторонность. Французская дипломатия продолжает апеллировать к принципам ООН и архитектуре международного порядка. Трамп отвечает иначе - повышая не голос, а ставки. Его послание Елисейскому дворцу сформулировано предельно корректно: участие возможно, но на определённых условиях; отказ допустим, но имеет цену. В этой системе координат знаменитые французские вина и шампанское превращаются в аргумент давления.