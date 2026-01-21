На пути к руинам, нестабильности и долгам

Во Франции вышла книга об Эммануэле Макроне «Нерон в Елисейском дворце», снимающая защитный слой иллюзий вокруг фигуры президента Пятой республики. Это не политический памфлет и не журналистская атака, а попытка через детали, свидетельства и внутренние механизмы власти показать, как личность Эммануэля Макрона и его стиль управления становятся самостоятельным фактором политического кризиса. Написанная Николя Доменеком и Морисом Сафраном - журналистами, много лет находившимися в непосредственной близости от президента, - книга представляет собой литературное препарирование фигуры главы Пятой республики, в результате которого он предстает не тираном и не реформатором, а трагическим персонажем - изолированным, самовлюбленным и постепенно утрачивающим связь с реальностью власти.

Авторы книги - не внешние критики. Они поддерживали Макрона в начале его пути, разделяли его реформаторский импульс и верили в макронизм как в рациональный центр французской политики. Именно поэтому их разочарование звучит особенно откровенно и жестко. В их интерпретации президент Франции оказался пленником собственного образа человека, который слишком долго верил в свою интеллектуальную непогрешимость и в итоге оказался в одиночестве, окруженный не институтами, а узким кругом лоялистов. Ключевой перелом, по мнению авторов, произошел в 2024 году, когда Макрон неожиданно распустил парламент и пошел на досрочные выборы. Этот шаг в книге назван политической авантюрой, превратившей президента в «хромую утку». Решение, которое должно было укрепить его позиции, лишило Макрона рычагов управления и окончательно подорвало доверие элит. Один из бывших советников президента Ален Минк прямо говорит о «клинических признаках депрессии», подчеркивая, что серия ошибочных решений разумного человека указывает не на тактический просчет, а на психологический надлом. Авторы последовательно рисуют портрет лидера, утратившего способность слышать. Макрон, по их словам, ведет себя так, будто признание ошибки несовместимо с президентским достоинством. Он может часами обсуждать формулировку одной фразы для своего выступления, доводя ее до стилистического совершенства, но при этом игнорировать политические последствия сказанного. Совещания с министрами нередко превращаются в монологи - не о политике, а о том, «как его не поняли», как будто сама реальность обязана подстраиваться под замысел.

Книга насыщена деталями, которые превращают политический анализ почти в романную прозу. Макрон предстает человеком ритуалов и символов. Он придает чрезмерное значение визуальной стороне власти: освещению зала, расстановке кресел, интонации фотографий. В одном из эпизодов описывается, как Макрон потребовал заменить бокалы на официальном ужине, посчитав, что они «не соответствуют уровню момента». Этот перфекционизм, по мнению авторов, давно перестал быть инструментом контроля и превратился в форму бегства - попытку удержать порядок хотя бы в деталях, когда стратегический контроль ускользает. Особое место в книге занимают так называемые «ночные разговоры» - спонтанные звонки Макрона своим бывшим советникам и журналистам в поздние часы. Эти беседы, как пишут авторы книги, редко касаются конкретных решений и чаще напоминают поток размышлений о судьбе Франции, одиночестве власти и неблагодарности элит. Один из собеседников сравнивает эти звонки с монологами актера, оставшегося на сцене после того, как зрители уже давно покинули зал. Елисейский дворец в книге описывается как замкнутая мужская экосистема - круг «приятелей по бордо» - узкое мужское сообщество приближенных, связанных не институтами, а привычками, стилем жизни и ощущением собственной исключительности. Эта культура резко контрастирует с публичными заявлениями Макрона о защите прав женщин. Авторы указывают на символические жесты, подрывающие этот дискурс: от публичной защиты Жерара Депардье до жесткого обращения с ключевыми женщинами-чиновницами, включая бывшего премьер-министра Франции Элизабет Борн. При этом роль Брижит Макрон в книге сведена к подчеркнуто аполитичной: она остается супругой и эмоциональной опорой, но не участником принятия решений.