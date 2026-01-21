Израиль отправляет войска на Кипр

Судя по журналистскому расследованию на турецком телеканале GZT, Анкара все чаще воспринимают сближение Израиля, Греции и Кипра как формирование новой военно-стратегической конфигурации в Восточном Средиземноморье, способной изменить баланс сил в регионе и напрямую затронуть интересы Турции. Расследование на GZT, выполненное в формате видеодоклада с элементами разведывательного анализа и комментариев экспертов, напомнило, что между Иерусалимом, Афинами и Никосией выстраивается полноценный военно-стратегический альянс, предполагающий создание сил быстрого реагирования численностью около 2 500 военнослужащих, которые, скорее всего, будут размещены на Кипре. Наиболее чувствительный для Анкары момент - утверждение, что до тысячи военнослужащих будут израильскими, полностью экипированными и развернутыми на греческой стороне Кипра. Здесь важно уточнить, что Кипр для Турции - нервный узел всей региональной конфигурации. Анкара исходит из того, что Республика Кипр неспособна в одиночку противостоять Турции и потому стремится закрепить за собой сильного военного партнера. Израиль в этой логике рассматривается не просто как союзник, а как multiplier - фактор, способный за счет разведывательных, противовоздушных и кибернетических возможностей качественно изменить баланс сил.

Отдельное внимание в турецком расследовании уделяется израильским вооружениям, уже поставленным или потенциально предназначенным для размещения на Кипре и в Греции. В частности, упоминается зенитный ракетный комплекс Barak MX, который в Анкаре считают не только средством ПВО, но и элементом разведывательной инфраструктуры. Турецкие аналитики утверждают, что через греческий Кипр Израиль получает возможность вести постоянный мониторинг воздушной и морской активности Турции, включая перемещения ее флота и ВВС в Восточном Средиземноморье. В более широком контексте GZT описывает происходящее как попытку создать региональный аналог «Железного купола». Речь идет об интеграции израильских технологий ПВО и ПРО в греческую систему противовоздушной обороны, известную как «Щит Ахиллеса». По мнению турецкой стороны, такая интеграция направлена не столько на защиту от гипотетических внешних угроз, сколько на достижение устойчивого превосходства в воздухе и нейтрализацию возможностей Турции проецировать силу в регионе. Ключевым фоном для этих процессов турецкие эксперты считают энергетический фактор. Гюльру Гезер, экс-консул Турции в Лос-Анджелесе, прямо увязывает нынешнее сближение Израиля, Греции и Кипра с открытием в 2010-х годах в Восточном Средиземноморье значительных запасов природного газа. Именно с этого момента, по ее оценке, греко-кипрская администрация начала последовательно трансформировать отношения с Израилем из тактического партнерства в стратегический союз. Энергетические проекты, включая обсуждавшиеся маршруты транспортировки газа в Европу в обход Турции, рассматриваются в Анкаре как часть единого пакета - экономического, политического и военного.