Израиль отправляет войска на Кипр

Судя по журналистскому расследованию на турецком телеканале GZT, Анкара все чаще воспринимают сближение Израиля, Греции и Кипра как формирование новой военно-стратегической конфигурации в Восточном Средиземноморье, способной изменить баланс сил в регионе и напрямую затронуть интересы Турции.
Расследование на GZT, выполненное в формате видеодоклада с элементами разведывательного анализа и комментариев экспертов, напомнило, что между Иерусалимом, Афинами и Никосией выстраивается полноценный военно-стратегический альянс, предполагающий создание сил быстрого реагирования численностью около 2 500 военнослужащих, которые, скорее всего, будут размещены на Кипре. Наиболее чувствительный для Анкары момент - утверждение, что до тысячи военнослужащих будут израильскими, полностью экипированными и развернутыми на греческой стороне Кипра.
Здесь важно уточнить, что Кипр для Турции - нервный узел всей региональной конфигурации. Анкара исходит из того, что Республика Кипр неспособна в одиночку противостоять Турции и потому стремится закрепить за собой сильного военного партнера. Израиль в этой логике рассматривается не просто как союзник, а как multiplier - фактор, способный за счет разведывательных, противовоздушных и кибернетических возможностей качественно изменить баланс сил.
Отдельное внимание в турецком расследовании уделяется израильским вооружениям, уже поставленным или потенциально предназначенным для размещения на Кипре и в Греции. В частности, упоминается зенитный ракетный комплекс Barak MX, который в Анкаре считают не только средством ПВО, но и элементом разведывательной инфраструктуры. Турецкие аналитики утверждают, что через греческий Кипр Израиль получает возможность вести постоянный мониторинг воздушной и морской активности Турции, включая перемещения ее флота и ВВС в Восточном Средиземноморье.
В более широком контексте GZT описывает происходящее как попытку создать региональный аналог «Железного купола». Речь идет об интеграции израильских технологий ПВО и ПРО в греческую систему противовоздушной обороны, известную как «Щит Ахиллеса». По мнению турецкой стороны, такая интеграция направлена не столько на защиту от гипотетических внешних угроз, сколько на достижение устойчивого превосходства в воздухе и нейтрализацию возможностей Турции проецировать силу в регионе.
Ключевым фоном для этих процессов турецкие эксперты считают энергетический фактор. Гюльру Гезер, экс-консул Турции в Лос-Анджелесе, прямо увязывает нынешнее сближение Израиля, Греции и Кипра с открытием в 2010-х годах в Восточном Средиземноморье значительных запасов природного газа. Именно с этого момента, по ее оценке, греко-кипрская администрация начала последовательно трансформировать отношения с Израилем из тактического партнерства в стратегический союз. Энергетические проекты, включая обсуждавшиеся маршруты транспортировки газа в Европу в обход Турции, рассматриваются в Анкаре как часть единого пакета - экономического, политического и военного.
Для Турции это особенно чувствительно, поскольку она обладает самой протяженной береговой линией в Восточном Средиземноморье и на протяжении многих лет продвигает доктрину «Голубой родины», предполагающую активное военно-морское и политическое присутствие в регионе. В турецкой интерпретации ось Иерусалим-Афины-Никосия формируется именно как инструмент сдерживания этой доктрины с целью ограничить свободу маневра турецкого флота и сузить пространство для стратегических инициатив Анкары.
Дополнительным сигналом тревоги для Турции стало изменение характера совместных учений Израиля, Греции и Кипра. Если раньше они носили преимущественно гуманитарный или поисково-спасательный характер, то теперь, по утверждению телеканала GZT, сценарии все чаще строятся вокруг отражения атак роев БПЛА, противодействия высокотехнологичным угрозам и защиты критической инфраструктуры. В Анкаре считают, что такие сценарии рассчитаны на конкретного адресата и практически не маскируют это.
В то же время в самом анализе ситуации присутствует и сдерживающая нота. Та же Гюльру Гезер отмечает, что реализация столь крупного регионального проекта безопасности без участия Турции представляется маловероятной, учитывая фактор географии, масштаб турецких вооруженных сил и их роль в НАТО.
Тем не менее обеспокоенность остается глубокой: в Анкаре опасаются, что Греция и Кипр, опираясь на израильские технологии, пытаются ликвидировать собственные оборонные уязвимости и зафиксировать новую конфигурацию сил, в которой Турции отводится роль внешнего нежелательного игрока.
Таким образом, турецкое расследование - не столько констатация фактов, сколько симптом нарастающей нервозности в регионе, когда энергетика, военные технологии и альянсы сплетаются в единый стратегический узел, в котором Кипр, Израиль и Греция воспринимаются как части системы, потенциально способной изменить баланс сил в Восточном Средиземноморье без учета интересов Турции.