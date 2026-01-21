ХАМАС убирают в Стамбул?

Переход ко второму этапу урегулирования в секторе Газа постепенно приобретает более четкие контуры, в которых ключевым элементом становится не только формирование в секторе правительства технократов, но и физическое вытеснение части руководства ХАМАС за пределы анклава. Сообщения саудовской газеты Asharq Al-Awsat, подтверждаемые палестинскими источниками, указывают на то, что высокопоставленные представители политического и военного крыла ХАМАС готовятся к отъезду из Газы после достижения договоренностей о будущем управления сектором. Этот шаг рассматривается как необходимое условие для запуска новой административной модели, поддерживаемой США и региональными посредниками.

Согласно имеющейся информации, обсуждаемая схема предполагает синхронность процессов: вступление технократического комитета в управление сектором должно совпасть с уходом части руководства ХАМАС, включая фигуры, связанные с военным крылом организации. В центре внимания - Изз ад-Дин Хаддад, командующий военным крылом ХАМАС, который еще до начала операции ЦАХАЛа «Колесницы Гидеона II» публично обещал затяжное и тяжелое противостояние с Израилем. Пока неясно, готов ли Хаддад к добровольному отъезду, однако сам факт обсуждения его кандидатуры свидетельствует о глубине трансформаций, закладываемых в рамках второго этапа. Потенциальный отъезд носит неоднородный характер. Часть командиров ХАМАС, особенно из политического блока, считает уход из сектора необратимым и рассчитанным как минимум на несколько лет с проживанием в различных странах. Другие, преимущественно представители военного крыла, демонстрируют жесткое неприятие подобного сценария и настаивают на сохранении физического присутствия в Газе. Параллельно обсуждается промежуточная модель, при которой отдельные фигуры покинут сектор для переговоров в Египте с представителями служб безопасности, после чего могут вернуться обратно.

Особое внимание привлекает предполагаемое направление вывода руководства организации. По данным палестинских источников, основной рассматриваемой точкой назначения остается Турция. Этот вариант сопряжен с серьезными политическими и операционными сложностями, поскольку любое перемещение на турецкую территорию высокопоставленных деятелей ХАМАС потребует выстраивания сложной системы безопасности и согласования с региональными и международными акторами. Тем не менее переговоры по этому направлению, как утверждается, действительно ведутся при активном участии представителей египетской разведки, а имена возможных кандидатов на отъезд обсуждаются в закрытых форматах в Каире. На фоне этих процессов ХАМАС публично демонстрирует готовность к сотрудничеству с новой административной конфигурацией. Пресс-секретарь ХАМАС Хазем Касем заявил о начале логистических и административных шагов, направленных на облегчение работы комитета технократов, который должен войти в Газу. Касем подчеркнул, что организация не выдвигает предварительных условий, ожидая от комитета профессиональной и независимой деятельности. Подобные заявления можно рассматривать как сигнал внешним посредникам о прагматичном подходе ХАМАС к текущему этапу, несмотря на сохраняющееся сопротивление внутри движения.